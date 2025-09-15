ความไวเป็นของปีศาจ บัญชีม้าชิงถอนเงิน-ท้าทำรถไฟฟ้า 40 บาท ทั้งวัน-"ทักษิณ" อยู่แดนผู้สูงอายุ-เช็คบิลงบ 5 พันล้าน-ทาบ "อภิสิทธิ์" ฟื้น ปชป.

ความไวเป็นของปีศาจ บัญชีม้าชิงถอนเงิน
นายวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม(ดีอี) เผยถึงแนวทางการระงับบัญชีม้า จะตรวจสอบเส้นเงิน เชื่อมโยงข้อมูลตำรวจว่าเงินในบัญชีมีลักษณะอะไร รูปแบบการเงินปกติหรือไม่ จำนวนวงเงินเหมาะสมกับการใช้ชีวิตปกติหรือไม่ มีหลายเคสที่มีส่วนกระทำความผิด ต้องแยกคนบริสุทธิ์แยกบัญชี แต่จะมีจำนวนหนึ่งไม่สามารถเพิกถอนการระงับธุรกรรมได้ เพราะกระทบกับผู้บริสุทธิ์ที่ถูกหลอกลวง แต่ถ้าหลายเคสหลุดออก เส้นทางการเงินวิ่งต่อไป คนบริสุทธิ์อื่นๆ จะได้รับการเพิกถอนการระงับธุรกรรมชั่วคราวด้วย หากคนบริสุทธิ์มายื่นคำร้อง และตรวจสอบแล้วเชื่อว่าไม่เกี่ยวข้อง ศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี(ศปอท.) มีอำนาจปลดระงับบัญชีได้ทันที วงเงินที่ถูกล็อกก็จะใช้ได้ ส่วนกรณีคนแห่ถอนเงิน จากการตรวจสอบพบว่ามีหลายเคสเป็นบัญชีม้า เพราะกลัวถูกระงับบัญชี
ท้าทำรถไฟฟ้า 40 บาท ทั้งวัน
นายดนุพร ปุณณกันต์ โฆษกพรรคเพื่อไทย เผยกรณีนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี มีแนวคิดไม่ดำเนินการโครงการรถไฟฟ้า 20 บาทตลอดสาย ซึ่งเป็นนโยบายของพรรคเพื่อไทย เรียกร้องพรรคภูมิใจไทยนำนโยบายหาเสียงรถไฟฟ้า 40 บาทตลอดทั้งวัน มาใช้เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน
"ทักษิณ" อยู่แดนผู้สูงอายุ
พ.ต.ท.เชน กาญจนาปัจจ์ โฆษกกรมราชทัณฑ์ เผยถึงการคุมขัง นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ที่ครบ 5 วันกักตัวเฝ้าระวังโรค อาการของนายทักษิณ โดยรวมดีขึ้น ส่วนจะแยกไปอยู่แดนใด ขึ้นอยู่กับวงรอบของแต่ละเรือนจำ ซึ่งนายทักษิณจะไปอยู่ในแดนของผู้สูงอายุก่อน เนื่องจากเข้าหลักเกณฑ์เป็นผู้ต้องขังสูงอายุเกิน 65 ปี
เช็คบิลงบ 5 พันล้าน
นายอลงกต วรกี สว. ประธานกรรมาธิการติดตามการบริหารงบประมาณ วุฒิสภา เผยเตรียม ตรวจสอบการใช้งบประมาณโครงการส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์ 5,000 ล้านบาท ของน.ส.แพทองธาร ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรีโดยเฉพาะการจัดซื้อจัดจ้างในโครงการอีเวนต์ต่างๆ ที่ถูกตั้งข้อสังเกตล็อกสเปกให้บุคคลใกล้ชิดได้งาน ดำเนินการประมูลถูกต้องหรือไม่ รวมทั้งพิจารณาความคุ้มค่าแต่ละโครงการว่า ใช้งบประมาณเกิดประโยชน์เพียงใด สามารถนำไปต่อยอดเป็นซอฟต์พาวเวอร์สร้างรายได้เข้าประเทศได้จริงหรือไม่
ทาบ "อภิสิทธิ์" ฟื้น ปชป.
นายชัยชนะ เดชเดโช รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ เผยกรณีการแชร์ภาพและข้อความว่า นายเดชอิศน์ ขาวทอง เลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์ จะมานั่งหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ไม่เป็นความจริง ไม่แน่ใจว่าเป็นฝ่ายใดทำขึ้น ด้วยเหตุผลอะไร ยินดีเชิญ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีตหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ กลับมาช่วยฟื้นฟูพรรคให้ยิ่งใหญ่ เรียกศรัทธาจากประชาชนคืนมาอีกครั้ง ซึ่งได้พูดคุยทาบทามอดีตคนของพรรคประชาธิปัตย์บ้างแล้ว สัปดาห์หน้าจะเห็นความชัดเจนมากขึ้น