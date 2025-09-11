ปิดซาฟารีเวิลด์ชั่วคราว เร่งส่งแผนความปลอดภัย ทบทวนมาตรการคุมสัตว์ป่า

ซาฟารีเวิลด์ปิดโซนสัตว์ดุร้ายชั่วคราว! หลังเจ้าหน้าที่ถูกสิงโตรุมเสียชีวิต เร่งส่งแผนความปลอดภัยให้กรมอุทยานฯ ภายใน 2 วัน ตรวจสอบสัตว์เข้ม พร้อมทบทวนมาตรการคุมเข้ม หวังป้องกันเหตุสลดซ้ำ
หนึ่งในข่าวที่สร้างความช็อคให้กับคนไทยเกือบทั้งประเทศในเวลานี้จะเป็นเรื่องไหนไปไม่ได้นอกจากกรณีนายเจียน รังคะรัสมี อายุ 58 ปี เจ้าหน้าที่สวนสัตว์ โซนซาฟารีปาร์ค สวนสัตว์ซาฟารีเวิลด์ กทม. ถูกฝูงสิงโตรุมขย้ำเสียชีวิต เมื่อวันที่ 10 กันยายน ซึ่งถือเป็นครั้งแรกที่สวนสัตว์แห่งนี้เกิดเหตุการณ์อันน่าสลดนับตั้งแต่เปิดให้บริการนักท่องเที่ยวมาเป็นเวลานานกว่า 40 ปี
โดยบริษัท ซาฟารีเวิลด์ จำกัด (มหาชน) ได้ออกแถลงการณ์ต่อเหตุการณ์สรุปสาระสำคัญได้ว่า ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวผู้เสียชีวิต และจะให้การดูแลและสนับสนุนครอบครัวอย่างสุดความสามารถ จากการตรวจสอบสิงโตและสัตว์ทุกชนิดอยู่ในสภาวะปกติ และได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดโดยทีมผู้เชี่ยวชาญ
บริษัทฯ ขอยืนยันว่า ตลอดระยะเวลากว่า 40 ปีที่ผ่านมา ไม่เคยเกิดเหตุการณ์เช่นนี้มาก่อน บริษัทฯ ให้ความสำคัญสูงสุดต่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวและพนักงานทุกคน โดยเน้นย้ำเรื่องการไม่ลงจากรถระหว่างการเที่ยวชมสวนสัตว์เปิด โดยเฉพาะในโซนสัตว์ดุร้าย บริษัทฯ จะดำเนินการ ตรวจสอบและเสริมมาตรการด้านความปลอดภัยอย่างเร่งด่วน เพื่อป้องกันมิให้เหตุการณ์ในลักษณะนี้เกิดขึ้นอีก
ขณะที่ กระบวนการตรวจสอบข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น นายเฉลิม พุ่มไม้ ผู้อำนวยการสำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เปิดเผยว่า เบื้องต้นมีความเห็นว่าทางซาฟารีเวิลด์ ควรพักการให้บริการบริเวณโซนแสดงสัตว์ป่าดุร้ายสักระยะ พร้อมจัดทำแผนมาตรการดูแลความปลอดภัยทั้งเจ้าหน้าที่ นักท่องเที่ยว และสัตว์ โดยส่งให้กรมอุทยานฯ พิจารณาภายใน 2 วัน หากซาฟารีเวิลด์ส่งแผนมาตรการดูแลความปลอดภัยมาให้กรมอุทยานฯ แล้ว จะต้องใช้เวลาพิจารณาสักระยะ เบื้องต้นจะมีการเสนอมาตรการเพิ่มเติม เช่น การทำแนวเขตป้องกันระหว่างแนวสัตว์กับเจ้าหน้าที่ และนักท่องเที่ยว ซึ่งปกติมีมาตรการกำหนดอยู่แล้วว่าทั้งเจ้าหน้าที่และนักท่องเที่ยว ห้ามลงจากรถ ระหว่างอยู่ในโซนแสดงสัตว์ดุร้าย
นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช ระบุว่าจากการตรวจสอบเบื้องต้นจากทะเบียนสัตว์ต่างประเทศ ที่มาขึ้นทะเบียนไว้กับกรมอุทยานฯ พบว่า มีสิงโตทั้งหมด 45 ตัว มีชีวิตอยู่ 32 ตัว ตายไปแล้ว 13 ตัว ขณะนี้กำลังตรวจสอบว่า มีจำนวนตรงกับที่แจ้งเอาไว้หรือไม่ต่อไป