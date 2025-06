finbiz by ttb แนะแนวคิด CSR ที่ใช้ได้จริง ช่วยให้ธุรกิจและสังคมเติบโต

ปัจจุบันผู้บริโภคมีแนวโน้มสนับสนุนบริษัทที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) อย่างชัดเจน โดยเฉพาะในด้านการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์และสิ่งแวดล้อม ดังนั้น การมีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อสังคม ไม่เพียงแต่จะสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร แต่ยังส่งผลต่อความภักดีของลูกค้าและการตัดสินใจซื้ออีกด้วย โดยมีงานวิจัยและบทความมารองรับ เช่น รายงานจาก ASCM : 2025 ระบุว่า 70% ของผู้บริโภคต้องการทราบว่าบริษัทที่ตนสนับสนุนมีการดำเนินงานด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างไร และ 46% ให้ความสำคัญกับเรื่องเหล่านี้ในการตัดสินใจซื้อสินค้า และอีกหลายงานวิจัยที่สนับสนุนว่าลูกค้าในยุคปัจจุบันให้ความสำคัญในด้านนี้finbiz by ttb จึงรวบรวมแนวคิด CSR ที่องค์กรธุรกิจทำได้ง่าย ๆ และยังช่วยให้ธุรกิจและสังคมเติบโตพร้อมส่งต่อความรู้สึกดีให้สังคม ลูกค้ามักจดจำธุรกิจที่ “ทำอะไรเพื่อคนอื่น” โดยเฉพาะเวลาธุรกิจมีความร่วมมือเพื่อช่วยเหลือเรื่องสุขภาพและยกระดับคุณภาพสังคม จะยิ่งช่วยต่อยอดแบรนด์ให้มีคุณค่าทางใจและได้ใจลูกค้าคือแบรนด์ที่ “ใส่ใจชีวิตคน” ซึ่งมีคุณค่ามากในสายตาผู้บริโภคยุคนี้ เพราะสะท้อนถึงรูปแบบผลิตภัณฑ์และบริการที่ดีต่อคุณภาพชีวิต ส่งผลต่อความต้องการสนับสนุนแบรนด์ด้วยเช่นกันโครงการช่วยเหลือชุมชน หรือช่วยเหลือท้องถิ่น จะสามารถดึงคนหลากหลายสายงานมาทำความดีร่วมกัน ธุรกิจอาจได้เพื่อนใหม่ คู่ค้าใหม่ หรือไอเดียใหม่ ๆ ที่จะสร้างความคิดดี ๆ ช่วยต่อยอดธุรกิจเติบโตได้หากธุรกิจเลือกทำ CSR ในรูปแบบของการช่วยเหลือมูลนิธิหรือโรงพยาบาล จะช่วยสร้างระบบสุขภาพให้เข้มแข็ง หรือหากเลือกในพื้นที่บริเวณใกล้เคียงธุรกิจเอง นั่นหมายถึงคุณภาพชีวิตของพนักงานและครอบครัวอีกด้วยในการทำ CSR ธุรกิจสามารถเป็นตัวกลางในการเชื่อมระหว่าง ลูกค้า พนักงาน รวมถึงคนในชุมชน หรือกระทั่งคนที่อยู่ห่างไกลแต่มีใจอยากสนับสนุนช่วยเหลือท้องถิ่นต่าง ๆ หรืออาจเป็นถิ่นฐานบ้านเกิด ให้สามารถส่งถึงหน่วยงานที่ธุรกิจจะไปให้ความช่วยเหลือได้ เช่น โรงพยาบาลในท้องถิ่น มูลนิธิต่าง ๆ เป็นต้น สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้ธุรกิจยืนหนึ่งในใจลูกค้าและคู่ค้าได้หากองค์กรบริจาคให้กับมูลนิธิหรือโรงพยาบาลที่จดทะเบียนถูกต้อง ธุรกิจสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ตามเกณฑ์ของกรมสรรพากร หรือ หากองค์กรเป็นสื่อกลางในการเชื่อมให้ลูกค้า พนักงาน สามารถบริจาคให้กับมูลนิธิหรือโรงพยาบาลที่จดทะเบียนถูกต้องได้โดยตรง ผู้ที่บริจาคก็จะสามารถนำไปลดหย่อนภาษี 2 เท่าของยอดบริจาคได้เช่นกัน ได้ทั้งใจ ได้ทั้งโอกาส และได้ประโยชน์ทางบัญชีด้วยเมื่อผู้ประกอบการเห็นประโยชน์ของการทำ CSR แล้ว การเริ่มต้นนั้นก็ไม่ใช่เรื่องยาก โดยเฉพาะหากมองไปที่การช่วยเหลือโรงพยาบาล หรือพัฒนาระบบสุขภาพในชุมชน ยิ่งเป็นเรื่องที่เป็นไปได้ง่าย ๆ เพราะสามารถเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Circle of boon วัฏจักรพลังการแบ่งปัน ภายใต้ ปันบุญ โดย ทีทีบี ได้ โดย ปันบุญ เป็นโซลูชันในการช่วยระดมทุนและรับบริจาคอย่างครบวงจร ที่มีเว็บไซต์การบริจาคเงินออนไลน์ที่พัฒนาขึ้นเพื่อช่วยมูลนิธิและองค์กรสาธารณกุศลในการระดมทุนผ่านช่องทางออนไลน์ ใช้งานง่าย สะดวกและโปร่งใส สามารถบริจาคเงินได้หลายช่องทาง ทุกที่ทุกเวลา เกิดความสะดวกทั้งผู้บริจาคและมูลนิธิหรือองค์กรสาธารณกุศลที่ใช้บริการโครงการ Circle of boon วัฏจักรพลังการแบ่งปัน ถือเป็นโครงการเชื่อมโยงระหว่างองค์กรธุรกิจกับเว็บไซต์ปันบุญ เพื่อเปิดโอกาสให้องค์กรธุรกิจสามารถสร้างเพจโครงการระดมทุนของตัวเอง มอบความช่วยเหลือไปยังโรงพยาบาลท้องถิ่นต่าง ๆ ผ่านปันบุญ นำส่งเงินบริจาคออนไลน์ไปถึงปลายทางได้โดยตรง ไม่ยุ่งยาก และไม่กระทบระบบงานหลักของธุรกิจ โดยโครงการ Circle of boon จะสามารถดังนี้ช่วยให้การทำกิจกรรม CSR ของบริษัทเป็นเรื่องง่าย เพียงเลือกโรงพยาบาลหรือมูลนิธิที่อยู่ในโครงการ Circle of boon และสามารถริเริ่มโครงการของบริษัทแล้วร่วมระดมทุนบนปันบุญ และยังได้รับการโปรโมทโครงการระดมทุนให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างได้ง่ายขึ้น ผ่านสื่อโซเชียล การประชาสัมพันธ์และสื่อของทีทีบีมั่นใจในความปลอดภัย เพราะ ปันบุญ เป็นเว็บไซต์รับบริจาคเงินออนไลน์ที่พัฒนา โดย ทีทีบี และมีมาตรฐานความปลอดภัยสูงง่ายและช่วยลดภาระให้พนักงาน ด้วยระบบของปันบุญ เพื่อโครงการ Circle of boon จะนำส่งเงินบริจาคและข้อมูลการบริจาคตรงไปยังโรงพยาบาล และกรมสรรพากร ไม่เป็นภาระของเจ้าหน้าที่บริษัทที่จะต้องมาจัดการด้านการส่งเอกสารให้กับลูกค้าหรือพนักงานที่มาร่วมบริจาคโปร่งใส ชัดเจน ตรวจสอบได้ มีรายงานข้อมูลการบริจาค เพื่อให้บริษัทสามารถดูความเคลื่อนไหว และตรวจสอบยอดบริจาคได้อย่างละเอียด และชัดเจน อีกทั้งโรงพยาบาลที่อยู่ในโครงการที่ให้องค์กรเลือกทำ CSR ล้วนเป็นหน่วยงานที่ได้รับการตรวจสอบแล้วลดหย่อนภาษี 2 เท่าของเงินบริจาค เงินบริจาคในส่วนที่เป็นเงินมาจากบริษัทเอง ไม่ใช่เงินที่ระดมทุนมาจากลูกค้าและพนักงาน บริษัทสามารถใช้ลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่าของเงินบริจาค ถือเป็นทางเลือกให้ธุรกิจในการบริหารจัดการด้านภาษี และส่วนที่เป็นเงินบริจาคออนไลน์จากพนักงาน ลูกค้า คู่ค้าผ่านระบบโดยตรง ตัวผู้บริจาคก็จะสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่าของเงินบริจาคเช่นกันเพราะธุรกิจทุกขนาดก็ “เป็นพลังสำคัญ” ได้ ผ่านแนวคิด CSR ที่เข้าถึงง่ายและใช้ได้จริง ธุรกิจสามารถ “ส่งต่อพลังดี ๆ” ด้วยโครงการที่ตอบโจทย์ ตรงใจ เข้าถึงได้และให้มากกว่า อย่างโครงการ Circle of boon การทำ CSR ที่มี ปันบุญ โดย ทีทีบี เป็นผู้ช่วย แค่เริ่มจากความตั้งใจจริง ทุกความช่วยเหลือก็สามารถขยายผลไปไกลได้อย่างแท้จริง เริ่มจากการให้ และใส่ใจชีวิตของผู้คน ทำให้ธุรกิจน่าเชื่อถือมีภาพลักษณ์ที่ดี สื่อสารถถึงเจตนาและปณิธานของบริษัทได้ ต่อยอดให้ธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืนองค์กรธุรกิจที่สนใจริเริ่มโครงการระดมทุนภายใต้โครงการ Circle of boon สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เจ้าหน้าที่บริหารความสัมพันธ์ลูกค้าธุรกิจของท่าน หรือติดต่อศูนย์บริการลูกค้าธุรกิจ ทีเอ็มบีธนชาต โทร. 0 2643 7000 วันจันทร์ ถึง วันเสาร์ 08:00 – 20:00 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดธนาคาร