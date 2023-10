CPF ชูภารกิจ “ไก่ไทยจะไปอวกาศ” โชว์ ในมหกรรม SX2023 ตอบโจทย์ความมั่นคงทางอาหาร

ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา พร้อมด้วย ท่านผู้หญิงบุตรี วีระไวทยะ ประธานกรรมการมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ และ นายฐาปน สิริวัฒนภักดี ประธานอำนวยการจัดงานมหกรรมความยั่งยืนที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน SUSTAINABILITY EXPO 2023 (SX2023) เยี่ยมชมบูธ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ นำภารกิจ "ไก่ไทยจะไปอวกาศ" หรือ Thai Food - Mission to Space ตอบโจทย์ความมั่นคงทางอาหาร ร่วมแสดงในงาน โดยมี นายประสิทธิ์ บุญดวงประเสริฐ ประธานคณะผู้บริหาร ซีพีเอฟ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร นายพีรพงศ์ กรินชัย ผู้บริหารสุงสุด สายงานวิศวกรรมกลาง และ นางนลินี โรบินสัน ผู้บริหารสูงสุด สายงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารซีพีเอฟ (CPF RD Center) ร่วมให้การต้อนรับ ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นายประสิทธิ์ กล่าวว่า ซีพีเอฟในฐานะผู้นำด้านการผลิตอาหาร มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานการพัฒนาที่ยั่งยืน ด้วยการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาช่วยให้กระบวนการผลิตเกิดประสิทธิภาพสูงขึ้น รวมถึงการใช้พลังงานหมุนเวียน โดยคำนึงถึงการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม อย่างเช่น โครงการ “ไก่ไทยจะไปอวกาศ" หรือ Space Food Safety Standard เป็นหนึ่งในมาตรฐานความปลอดภัยสูงสุด สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ความปลอดภัยด้านอาหารขององค์การ NASA เพื่อให้มั่นใจได้ว่าอาหารทุกมื้อมีคุณภาพ และคุณค่าทางโภชนาการที่ดี ที่สำคัญปลอดภัยไร้สารตกค้างแบบ 100% ในระดับที่องค์การระดับโลกยอมรับปัจจุบัน ประเทศไทยเป็นผู้ส่งออกไก่เป็นอันดับ 4 ของโลก การได้รับรองมาตรฐานความปลอดภัยระดับอวกาศ จึงมีส่วนช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ขณะเดียวกันยังส่งเสริมซัพพลายเชนและเกษตรกรในห่วงโซ่การผลิต ช่วยให้ทุกคนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และดำเนินธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืนบูธของ CPF ปีนี้ ซึ่งชูภารกิจ “ไก่ไทยจะไปอวกาศ” จัดแสดงในโซน Better Me ชั้น G นอกจากนี้ โซน Food Festival ชั้น LG ซีพีเอฟร่วมออกร้านส่งมอบความอร่อยและคุณภาพ ด้วยสินค้าเนื้อจากพืช โปรตีนทางเลือกจากนวัตกรรม PLANT-TEC แบรนด์ MEAT ZERO อาทิ นักเก็ตไก่ เนื้อสามชั้น ปอเปี๊ยะทอด เกี๊ยวซ่า และผลิตภัณฑ์หลากเมนูจากเนื้อไก่มาตรฐานอวกาศ อาทิ เบอร์เกอร์อกไก่นุ่ม อกไก่และสันใน สโนว์ออเนี่ยนซอส (Snow Onion Sauce) พร้อมร่วมกิจกรรม Cooking Show ที่เวทีกลางโซน Food Festival สาธิตเมนูสเต็กไก่ซีพี ซอสซัลซาผลไม้ (CP Chicken Steak with Fresh Fruit Salsa) ให้ผู้ชมในงานได้ลิ้มลองสูตรเด็ดจากไก่สดปลอดสารมาตรฐานอวกาศโซน Marketplace ชั้น LG HALL 8 นำเสนอผลิตภัณฑ์รักษ์โลกสำหรับเพื่อนรักสี่ขา สินค้า Jerhigh & Jinny Freeze Dried มอบความอร่อยและคุณประโยชน์จากโปรตีนคุณภาพสูง ด้วยเนื้อไก่ระดับ Human-Grade 100% ผ่านกระบวนการผลิตมาตรฐานเทียบเท่าอาหารมนุษย์ ล็อคความสดใหม่ มีกลิ่นหอมจากธรรมชาติแบบไม่มีอะไรผสม ด้วยนวัตกรรม Freeze-Dried โดยสามารถแช่น้ำเพื่อให้เนื้อกลับมานุ่ม ชุ่มชื้นได้เหมือนเดิม พร้อมสนุกกับเกมและกิจกรรมลุ้นรับของรางวัลขนมสุนัขและแมวเกรดพรีเมี่ยมวันที่ 4 ตุลาคมนี้ เวลา 11.00-12.00 น. นางนลินี โรบินสัน ผู้บริหารสูงสุด สายงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ จะร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองด้านความมั่นคงทางอาหาร ในหัวข้อ "Future Food การพัฒนาและนวัตกรรมสู่ความมั่นคงทางอาหาร" ที่เวที Talk Stage HALL 4 ชั้น Gงาน SX 2023 จะจัดขึ้นตั้งแต่ 2- 8 ต.ค. ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ (QSNCC) พร้อมวิทยากรกว่า 300 คน กว่า 500 เครือข่ายธุรกิจยั่งยืน ถือเป็นมหกรรมด้านความยั่งยืนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในอาเซียน