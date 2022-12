ทล.มอบส่วนลดค่าผ่านทาง สมาชิก M-Flow 20% 1.5 ล้านสิทธิ์

จากมติคณะรัฐมนตรีที่ให้ทุกส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานของรัฐ มอบของขวัญปีใหม่ พ.ศ.2566 ให้แก่ประชาชน นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม จึงสั่งการหน่วยงานในสังกัดให้พิจารณาแผนงานหรือโครงการเพื่อมอบของขวัญปีใหม่ (Gift) ให้กับประชาชน พร้อมอำนวยความสะดวกดูแลความปลอดภัยในการเดินทางช่วงวันหยุดเทศกาลปีใหม่ ทั้งทางบก ทางน้ำ ทางราง ทางอากาศ โดยได้พิจารณาโครงการสำคัญ เพื่อมอบเป็นของขวัญ GIFTS ให้ประชาชน จำนวน 5 ด้าน ประกอบด้วย1) คมนาคมส่งต่อความสุข (G = Gift to People)2) คมนาคมสร้างสรรค์สังคมไทย ห่วงใยสิ่งแวดล้อม (I = Inspiration for Society and Environment)3) คมนาคมสะดวก บริการประทับใจ (F = Facilitation)4) คมนาคมส่งเสริมการท่องเที่ยว (T – Tourist Promotion)5) คมนาคมใส่ใจ ปลอดภัยทุกการเดินทาง (S = Safety Journey)นายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง (ทล.) กล่าวว่า กรมทางหลวง ในฐานะหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม จึงขานรับนโยบาย โดยนอกจากการเปิดให้วิ่งฟรีบนทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง เส้นทางต่าง ๆ แล้ว ที่สำคัญ กรมทางหลวงยังมอบส่วนลดค่าธรรมเนียมผ่านทางสำหรับสมาชิกระบบ M-Flow 20 % ระยะเวลา 1 เดือน จำนวน 1,500,000 สิทธิ์ ระหว่างวันที่ 5 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2566 หรือจนกว่าสิทธิ์จะหมดผู้สนใจ เข้าไปตรวสอบข้อมูลและดำเนินการเพื่อรับสิทธิ์ได้ทาง Website : www.mflowthai.com หรือ Mobile Application : MFlowThai หรือ Line Official Account : @mflowthai รวมถึงจุดบริการของกรมทางหลวงด้วยนายสราวุธ กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมทางหลวง ได้เปิดให้บริการระบบจัดเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางอัตโนมัติแบบไม่มีไม้กั้น (M-Flow) แบบเต็มรูปแบบมาตั้งแต่ต้นปี 2565 จนถึงปัจจุบัน มีผู้สนใจใช้บริการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพราะระบบจัดเก็บค่าธรรมเนียมรูปแบบนี้ สะดวก รวดเร็ว และลดการจราจรติดขัดบริเวณหน้าด่านได้เป็นอย่างดีที่ผ่านมา กรมทางหลวง ได้จัดโปรโมชั่นที่เป็นประโยชน์ต่อสมาชิกมานำเสนออยู่เสมอ รวมถึงการออกโปรโมชั่นสำหรับเป็นของขวัญปีใหม่ในปีนี้ด้วยเช่นกัน จึงอยากให้ผู้ที่ใช้รถใช้ถนนสมัครใช้บริการ M-Flow เพื่อความสะดวกและคล่องตัวในการเดินทางบนทางพิเศษระหว่างเมือง