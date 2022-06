CPN จับมือ JWD ขยายธุรกิจ Self-Storage ดึงดูดลูกค้า B2B ,B2C

นางสาววัลยา จิราธิวัฒน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา (CPN) กล่าวว่า ภายใต้กลยุทธ์การดำเนินธุรกิจ Retail-Led Mixed-Use Development เซ็นทรัลพัฒนาได้มองถึงการตอบรับเทรนด์ในอนาคตและแสวงหาโอกาสในการร่วมมือกับพันธมิตรธุรกิจในด้านต่างๆ เพื่อเติมเต็มและยกระดับคุณภาพการใช้ชีวิตให้กับผู้คน เป็นการสร้าง Synergy for new solutionsอย่างครบรอบด้าน สำหรับการเข้าร่วมทุนในธุรกิจ Self-Storage ในครั้งนี้ สอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัทฯ ในการขยายธุรกิจไปยังอุตสาหกรรมใหม่ที่เสริมความแข็งแกร่งธุรกิจหลักของบริษัทฯ ร่วมกับพาร์ทเนอร์ที่มีความเชี่ยวชาญและมากด้วยประสบการณ์นางสาววัลยา กล่าวว่า เซ็นทรัลพัฒนา มีจุดแข็งในการบุกเบิกทำเลศักยภาพและมี Market Insight เข้าใจพฤติกรรมของลูกค้าในทำเลต่างๆ ที่โครงการของเราตั้งอยู่ ซึ่งมีทั้งย่านธุรกิจ CBD ในกรุงเทพฯ และศูนย์กลางของจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ ในขณะที่ JWD มี Know-How ในการบริหาร Storage ที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าในรูปแบบต่างๆ ทั้งลูกค้า B2C ซึ่งเป็นกลุ่มใหญ่ โดยเรามองว่าในอนาคตที่เซ็นทรัลพัฒนาขยายโครงการมิกซ์ยูส ที่มีมากกว่าศูนย์การค้า แต่จะมีองค์ประกอบอื่นๆ ด้วย การมีบริการ Self-Storage ในส่วนนี้จะสามารถรองรับได้ทั้งลูกบ้านจากคอนโดมิเนียมและแขกที่มาพักในโรงแรมนอกจากนี้เรายังมองถึงกลุ่ม B2B ในการเพิ่มบริการให้แก่ผู้เช่าทั้งในศูนย์การค้าหรือออฟฟิศ ซึ่งต้องการเช่าพื้นที่จัดเก็บสินค้าและอุปกรณ์ในบริเวณใกล้เคียง ตอบสนองความต้องการในการบริหารซัพพลายเชนของผู้เช่า และยังส่งเสริมให้คู่ค้าสามารถขยายธุรกิจไปกับเราทั่วประเทศได้ด้วยนายชวนินทร์ บัณฑิตกฤษดา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) (JWD) กล่าวว่า การร่วมทุนกับเซ็นทรัลพัฒนาครั้งนี้ จะช่วยสร้างความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจของเราในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและการขยายธุรกิจให้เติบโตได้รวดเร็วยิ่งขึ้น ด้วยจุดแข็งของเซ็นทรัลพัฒนาที่มีความเชี่ยวชาญด้าน Location ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญในการเลือกเปิดการให้บริการ JWD Store It! ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าได้มากขึ้น และเพิ่มโอกาสในการดึงดูดลูกค้ากลุ่มใหม่ๆ ทั้ง B2C และ B2Bปัจจุบัน JWD Store It! ให้บริการพื้นที่เก็บของให้เช่ารวมทั้งสิ้น 6 สาขา อยู่ในทำเลที่มีศักยภาพ เป็นย่านศูนย์กลางธุรกิจ แหล่งชุมชนที่มีผู้อยู่อาศัยหนาแน่น และย่านการค้าที่สำคัญของกรุงเทพมหานคร 5 สาขา และอยู่ในจังหวัดภูเก็ต 1 สาขา โดยให้บริการให้เช่าห้องเก็บของส่วนตัว บริการตู้นิรภัยให้เช่า (Safe Deposit Box) เพื่อเก็บของมีค่า รวมถึงบริการห้องเก็บไวน์ระดับพรีเมี่ยม (Wine Bank) รองรับดีมานด์กลุ่มนักสะสมไวน์ ร้านอาหารและร้านค้า ปัจจุบัน JWD Store It! มีพื้นที่ให้บริการรวมกว่า 13,000 ตารางเมตร และยังคงมุ่งมั่นพัฒนาธุรกิจ ขยายสาขาและการบริการไปยังทำเลที่มีศักยภาพอย่างต่อเนื่องบมจ.เซ็นทรัลพัฒนา มุ่งมั่นสร้าง Sustainable Ecosystem ที่แข็งแกร่งด้วยแผนลงทุน 5 ปี มูลค่า 120,000 ล้านบาทเดินหน้าตามแผน “Retail-Led Mixed-Use Development” ตอกย้ำความแข็งแกร่งในการพัฒนาธุรกิจหลัก ได้แก่ ศูนย์การค้า 50โครงการทั้งในและต่างประเทศและคอมมูนิตี้มอลล์ 16 แห่ง, ที่อยู่อาศัยรวม 68 โครงการ, อาคารสำนักงานรวม 13 โครงการ, และโรงแรมรวม 37 โครงการ พร้อมทั้งขับเคลื่อนสู่อนาคตภายใต้เจตจำนงค์ของแบรนด์ Imagining better futures for all ด้วยการสร้างและพัฒนาพื้นที่ที่มีคุณภาพเพื่อดูแลคนและชุมชน รวมถึงสิ่งแวดล้อมให้เติบโตควบคู่ไปกับการเดินหน้าทางเศรษฐกิจและขับเคลื่อนประเทศไทย