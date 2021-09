CPNกางพอร์ตที่ดินทั่วกรุง ปั้นอสังหาฯเพื่อคนเมือง มูลค่ารวม1,850ล้าน

ร.อ. กรี เดชชัย ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ฝ่ายพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)(CPN) กล่าวว่า ปี 2564 ถือเป็นความท้าทายมากต่อตลาดอสังหาริมทรัพย์ไทย แต่ด้วยความแข็งแกร่งและประสบการณ์กว่า 40 ปี เซ็นทรัลพัฒนา เป็นบริษัทมหาชน ที่มุ่งเน้นการพัฒนาและเติบโตอย่างยั่งยืน เอื้อต่อเศรษฐกิจและการพัฒนาของเมืองสำหรับการลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอยู่อาศัย ในปี 2564 วางเป้าหมายพัฒนาโครงการให้สอดคล้องไปกับธุรกิจหลักอย่างศูนย์การค้า และมิกซ์ยูสโปรเจค ที่จะเข้าไปเป็นแลนด์มาร์กใหม่ศูนย์กลางการใช้ชีวิต หรือ Center of Life ที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ ชูอัตลักษณ์ของจังหวัด และต้องเป็นมิตรกับชุมชนและสิ่งแวดล้อม โดยจุดเด่น แบรนด์อสังหา ฯ ของเซ็นทรัลพัฒนา มีความแตกต่างเหนือผู้เล่นรายอื่นๆ ด้วยชีวิตและสังคมคุณภาพ ระดับ ‘ลูกบ้านเซ็นทรัล’ อยู่ยาวก็ได้ ลงทุนก็มั่นคง พร้อมบริการดูแลหลังการขายด้วย CRM program ที่มากับสิทธิประโยชน์ต่างๆจากกลุ่มเซ็นทรัล และ The 1 และมีนิติบุคคลส่วนกลางที่บริหารโดยเซ็นทรัลพัฒนาเพื่อส่งมอบการบริการให้ลูกบ้านอย่างดีที่สุด สะดวกสบายและปลอดภัย รวมถึงระบบความปลอดภัยเหนือมาตรฐานที่โครงการระดับเดียวกันทำไม่ได้ ด้วยระบบ Double Safety อาทิ Double Gate, VMS (Visitor Management System) ที่ให้มากับโครงการตั้งแต่แบรนด์ระดับเริ่มต้นล่าสุด ได้เปิดตัว โครงการมิกซ์โปรดักซ์แนวราบ ‘นิรติ ดอนเมือง’ บ้านสไตล์ โมเดิร์นทรอปิคอลที่ให้ความสำคัญกับออกแบบภูมิสถาปัตย์ที่ร่มรื่น ตั้งอยู่บนถนนเชิดวุฒากาศ บนทำเลศักยภาพ ดอนเมือง – วิภาวดี ใกล้ทางด่วนดอนเมือง - โทลล์เวย์ & รถไฟฟ้าสายสีแดงเข้ม และใช้เวลาเดินทางเพียง 20 นาทีถึงจตุจักร* รวม 262 ยูนิต พื้นที่โครงการ 45-3-68.5 ไร่ แบ่งเป็น บ้านเดี่ยว ขนาดที่ดิน 50.2 ตร.ว. ขึ้นไป, บ้านแฝด 36.9 ตร.ว. ขึ้นไป, ทาวน์โฮม 22.1 ตร.ว. ขึ้นไป และมีพื้นที่ใช้สอย สำหรับบ้านแฝดและบ้านเดี่ยวประมาณ 180 – 227 ตร.ม. และทาวน์โฮม 2.5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 143 ตารางเมตร ราคาเริ่มต้น 4.29 - 12 ล้าน* แยกโซนที่อยู่อาศัย Villa Zoneประกอบด้วย บ้านแฝด 2 ชั้น และบ้านเดี่ยว 2 ชั้น ส่วน Townhome Zone ประกอบด้วย ทาวน์โฮม 2.5 ชั้น และมอบที่สุดของความเป็นส่วนตัวด้วยระบบ Triple Gate พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกในโครงการ อาทิ Tropical Clubhouse ออกแบบมาภายใต้แนวคิด Reconnect with Nature ผสานความเป็นธรรมชาติให้ทุกๆ วัน คือวันพักผ่อน, สระว่ายน้ำระบบเกลือ, Fitness และ Main Park เชื่อมต่อชีวิตและธรรมชาติ เติมเต็มสมดุลด้วย Playground ขนาดใหญ่ และ Unique Basketball Court ที่ปลดล็อคจินตนาการด้วยดีไซน์แปลกใหม่ไม่เหมือนใครร.อ. กรี เชื่อมั่นว่า บริษัทฯ จะสร้างยอดขายและยอดโอนโครงการแนวราบได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ในปีนี้ สำหรับโครงการที่อยู่อาศัยของ เซ็นทรัลพัฒนา เรซซิเด้นซ์ และบริษัทในเครือ ยังมีโครงการอื่นๆ ที่เปิดขายแล้ว ในปัจจุบัน ได้แก่ โครงการคอนโดมิเนียม ฟีล พหล34 คอนโดมิเนียมแบบ Low Rise 8 ชั้น มูลค่าโครงการประมาณ 1,400 ล้านบาท พื้นที่ 3-2-7.4 ไร่ จำนวน 358 ยูนิต ห้องขนาด 25-35 ตร.ม. ราคาเริ่มต้น 2.99 ล้านบาท* ติดรถไฟฟ้า BTS สายสีเขียว สถานี เสนานิคม เพียง 20 เมตรโครงการบ้าน นินญา กัลปพฤกษ์ (บ้านแฝด)มูลค่าโครงการประมาณ 1,500 ล้านบาท ในบรรยากาศ Modern Tropical ติดถนนใหญ่กัลปพฤกษ์ เดินทางเข้าเมืองสะดวก ภายใต้สังคมคุณภาพ เพียง 144 ยูนิต ราคาเริ่มต้น 9-12 ล้านบาท และโครงการบ้านเดี่ยว นิยาม บรมราชชนนี (บ้านเดี่ยวระดับลักชูรี่) คฤหาสน์หรูสไตล์ Modern Classic มูลค่าโครงการประมาณ 2,000 กว่าล้านบาท ในสังคมส่วนตัวเพียง 71 ยูนิต บรรยากาศร่มรื่นสวยงาม ระบบสายไฟฟ้าใต้ดินทั้งโครงการ ปลอดภัยสูงสุดกับระบบรักษาความปลอดภัยระดับพรีเมี่ยมด้วยการจัดวางผังโครงการให้บ้านทุกหลังไม่ติดรั้วโครงการ, Double Gate แยกเข้าโซนพักอาศัย, นัดหมายผู้มาติดต่อล่วงหน้าผ่านระบบ Visitor Management ที่สามารถบันทึกและตรวจสอบวันเวลาการเข้า-ออกโครงการได้