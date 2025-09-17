บลจ.กรุงศรีโชว์ผลงานหรู ปันผล4กองทุนFIFกว่า199ล้าน

บลจ.กรุงศรี จ่ายปันผลกองทุนต่างประเทศพร้อมกัน 4 กองทุนมูลค่ารวมกว่า 199 ล้านบาท สำหรับผลการดำเนินงานรอบระยะเวลาบัญชี 3 เดือน โดยมีกำหนดจ่ายปันผลพร้อมกันในวันที่ 16 ก.ย.
รายงานจากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) กรุงศรี จำกัด เปิดเผยว่า บริษัทได้ทำการ
จ่ายปันผลกองทุนต่างประเทศพร้อมกัน 4 กองทุนมูลค่ารวมกว่า 199 ล้านบาท สำหรับผลการดำเนินงานรอบระยะเวลาบัญชี 3 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2568 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2568
โดยมีกำหนดปิดสมุดทะเบียนและพักการโอนหน่วยลงทุนในวันที่ 5 ก.ย. 2568 และจ่ายปันผลพร้อมกันเมื่อวันที่ 16 ก.ย. ที่ผ่านมา
สำหรับการจ่ายเงินปันผลกองทุนต่างประเทศ 4 กองทุน ประกอบด้วย กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอล แบรนด์อิควิตี้-ปันผล (KFGBRAND-D) จ่ายปันผลในอัตรา 0.25บาทต่อหน่วย กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลแบรนด์อิควิตี้- ผู้ลงทุนสถาบันแบบปันผล (KFGBRAN-ID) จ่ายปันผลในอัตรา 0.25บาทต่อหน่วย กองทุนเปิดกรุงศรีเกรทเทอร์ไชน่าอิควิตี้เฮดจ์ปันผล (KF-GCHINAD) จ่ายปันผลในอัตรา 0.25บาทต่อหน่วย และกองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนเฮดจ์ปันผล (KF-HJAPAND) จ่ายปันผลในอัตรา 0.50บาทต่อหน่วย มูลค่าเงินปันผลรวมกว่า 199ล้านบาท
KFGBRAND-D มีประวัติการจ่ายเงินปันผลต่อหน่วยลงทุนย้อนหลัง 10 ครั้งล่าสุด หรือหลัง 5 ปีดังนี้ มี.ค.2563 อยู่ที่ 0.25บาท/หน่วย ก.ย. 2563 อยู่ที่ 0.50บาท/หน่วย มี.ค. 2564 อยู่ที่ 0.55บาท/หน่วย มิ.ย. 2564 อยู่ที่ 0.55บาท/หน่วย ก.ย. 2564 อยู่ที่ 0.40บาท/หน่วย พ.ย. 2564 อยู่ที่ 0.20บาท/หน่วย มี.ค. 2566 อยู่ที่ 0.50 บาท/หน่วย มิ.ย.2566 อยู่ที่ 0.35บาท/หน่วย ก.ย. 2566 อยู่ที่ 0.25บาท/หน่วย มี.ค. 2567 อยู่ที่ 0.65บาท/หน่วย ก.ย. 2567 อยู่ที่ 0.30บาท/หน่วย มี.ค. 2568 อยู่ที่ 0.25บาท/หน่วย และ ก.ย. 2568 อยู่ที่ 0.25บาท/หน่วย รวมจ่ายเงินปันผลทั้งสิ้น 19 ครั้ง เป็นเงิน 6.95บาท/หน่วย
KFGBRAN-ID มีประวัติการจ่ายเงินปันผลต่อหน่วยลงทุนย้อนหลัง 7 ครั้งล่าสุด หรือ 5 ปีดังนี้ มี.ค. 2566 อยู่ที่ 0.50บาท/หน่วย มิ.ย.2566 อยู่ที่ 0.35บาท/หน่วย ก.ย. 2566 อยู่ที่ 0.25บาท/หน่วย มี.ค. 2567 อยู่ที่ 0.65 บาท/หน่วย ก.ย. 2567 อยู่ที่ 0.30บาท/หน่วย มี.ค. 2568 อยู่ที่ 0.25บาท/หน่วย และ ก.ย. 2568 อยู่ที่ 0.25บาท/หน่วย รวมจ่ายเงินปันผลทั้งสิ้น 7 ครั้ง เป็นเงิน 2.55บาท/หน่วย
KF-GCHINAD มีประวัติการจ่ายเงินปันผลต่อหน่วยลงทุนย้อนหลัง 10 ครั้งล่าสุด หรือหลัง 5 ปีดังนี้ มี.ค. 2561 อยู่ที่ 0.50บาท/หน่วย มี.ค. 2562 อยู่ที่ 0.25บาท/หน่วย มิ.ย. 2562 อยู่ที่ 0.25บาท/หน่วย ก.ย. 2563 อยู่ที่ 0.50บาท/หน่วย ธ.ค. 2563 อยู่ที่ 0.30บาท/หน่วย มี.ค. 2564 อยู่ที่ 0.75บาท/หน่วย มี.ค. 2566 อยู่ที่ 1.00บาท/หน่วย มิ.ย. 2567 อยู่ที่ 0.30บาท/หน่วย ธ.ค. 2567 อยู่ที่ 0.25บาท/หน่วย และ ก.ย. 2568 อยู่ที่ 0.25บาท/หน่วย รวมจ่ายเงินปันผลทั้งสิ้น 16 ครั้ง เป็นเงิน 6.15บาท/หน่วย
KF-HJAPAND มีประวัติการจ่ายเงินปันผลต่อหน่วยลงทุนย้อนหลัง 10 ครั้งล่าสุด หรือหลัง 5 ปีดังนี้ ก.ย. 2563 อยู่ที่ 0.50บาท/หน่วย ธ.ค. 2563 อยู่ที่ 0.50บาท/หน่วย มี.ค. 2564 อยู่ที่ 0.45บาท/หน่วย พ.ย. 2564 อยู่ที่ 0.20บาท/หน่วย ก.ย. 2565 อยู่ที่ 0.15บาท/หน่วย มิ.ย. 2566 อยู่ที่ 0.25บาท/หน่วย ก.ย. 2566 อยู่ที่ 0.50บาท/หน่วย มี.ค. 2567 อยู่ที่ 0.50บาท/หน่วย มิ.ย. 2567 อยู่ที่ 0.25บาท/หน่วย ก.ย. 2567 อยู่ที่ 0.25บาท/หน่วย มี.ค. 2568 อยู่ที่ 0.15บาท/หน่วย และ ก.ย. 2568 อยู่ที่ 0.50บาท/หน่วย รวมจ่ายเงินปันผลทั้งสิ้น 20 ครั้ง เป็นเงิน 7.20 บาท/หน่วย
อนึ่งกองทุน KFGBRAND-D ลงทุนใน Morgan Stanley Investment Fund - Global Brands Fund (กองทุนหลัก)โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV ความเสี่ยงสูงระดับ 6 I ป้องกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน
กองทุนKFGBRAN-ID ลงทุนใน Morgan Stanley Investment Fund - Global Brands Fund (กองทุนหลัก)โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV ความเสี่ยงสูงระดับ 6 I ป้องกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน
ส่วนกองทุนKF-GCHINAD ลงทุนใน FSSA Greater China Growth Fund (กองทุนหลัก)โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV ความเสี่ยงสูงระดับ 6 I ป้องกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน
ขณะที่กองทุน KF-HJAPAND ลงทุนใน JPMorgan Japan (Yen) Fund (กองทุนหลัก) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อง