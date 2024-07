แบงก์กรุงเทพออกหุ้นกู้ 750 ล้านดอลลาร์ ขายนักลงทุนสถาบันต่างประเทศ

แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่า เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2567 ธนาคารได้ดำเนินการออกหุ้นกู้ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน (Senior and Unsecured Notes) และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (Trustee) (หุ้นกู้) ภายใต้ Global Medium Term Note Program ของธนาคาร โดยมีธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาฮ่องกงผู้ออกและเสนอขายหุ้นกู้มูลค่าเงินต้นหุ้นกู้ 750,000,000 ดอลลาร์สหรัฐ อายุ 10 ปี นับจากวันออกหุ้นกู้ อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 5.650 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุกวันที่ 5 มกราคม และวันที่ 5 กรกฎาคมของทุกปี เริ่มต้นชำระดอกเบี้ยคร้ังแรกในวนัที่ 5 มกราคม 2568 ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 5 กรกฎาคม 2577ทั้งนี้ หุ้นกู้ดังกล่าวมีอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ : Baa1 (Moody’s) / BBB+ (S&P) โดยเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบันในต่างประเทศทั้งจำนวนมี/ผู้จัดการการจัดจำหน่าย ได้แก่ Morgan Stanley & Co. International plc และ Citigroup Global Markets Inc. และThe Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited และ J.P. Morgan Securities plc