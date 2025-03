โฆษณาไทยประกันชีวิต “ผิวของแม่” คว้ารางวัล   “สื่อสารมวลชนดีเด่นด้านการคุ้มครองสิทธิและการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ” ในวันสตรีสากล 2568

นางสาวฐิติมา เลี้ยงพาณิชย์ ผู้อำนวยการฝ่าย กลุ่มสื่อสารองค์กร บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนรับรางวัล สื่อสารมวลชนดีเด่นด้านการคุ้มครองสิทธิและการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ ประเภทสื่อโฆษณา จากภาพยนตร์โฆษณาชุด “ผิวของแม่: Under My Skin” จัดโดยกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2568 โดยรางวัลดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อเชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคุณแก่หน่วยงานองค์กรดีเด่น และสตรีผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ โดยมี นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นผู้มอบภาพยนตร์โฆษณาชุด “ผิวของแม่: Under My Skin” ตอกย้ำแนวคิดของแบรนด์ไทยประกันชีวิตที่ตระหนักถึงคุณค่าของชีวิต คุณค่าของความรัก บอกเล่าเรื่องราวของ “การทำชีวิตให้มีคุณค่าต่อผู้อื่น” โดยโฆษณาชุด “ผิวของแม่: Under My Skin” ได้คว้ารางวัลยิ่งใหญ่จากเวทีระดับโลกมาแล้วถึง 12 รางวัล จาก 5 เวทีประกวดผลงานโฆษณาระดับโลก อาทิ CANNES LIONS 2024, D&AD Awards 2024, ADFEST 2024, Spike Asia 2024 และ Clio Awards 2024