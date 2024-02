ปับลิซิส กรุ๊ป แต่งตั้ง “ประเสริฐ วิจิตพาวรรณ” นำทัพครีเอทีฟ “ลีโอ เบอร์เนทท์ ประเทศไทย” รุกเมกะเทรนด์แห่งอนาคต

ผู้จัดการรายวัน 360 - ปับลิซิส กรุ๊ป ประเทศไทย ประกาศความเป็นผู้นำทางความคิดสร้างสรรค์ ดึง “ประเสริฐ วิจิตพาวรรณ” ครีเอทีฟมือทองที่คว้าหลายรางวัลบนเวทีระดับโลก ไม่ว่าจะเป็น Cannes Lions, D&AD, The One Show, Clio, New York Festivals, Spikes Asia และ ADFEST มานำทัพ “เดอะ ลีโอ เบอร์เนทท์ ประเทศไทย” สู่สิงโตนักล่าความคิดสร้างสรรค์ มุ่งปลดล็อคโลกแห่งสื่อสารการตลาดครบวงจรเดอะ ลีโอ เบอร์เนทท์ ประเทศไทย ครีเอทีฟเอเจนซีชั้นนำของเมืองไทย หนึ่งในหัวเรือของปับลิซิส กรุ๊ป ประเทศไทย ที่สร้างสรรค์ผลงานกวาดรางวัลระดับโลกมาแล้วมากมาย ประกาศแต่งตั้ง “ประเสริฐ วิจิตพาวรรณ” ดำรงตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายสร้างสรรค์ ซึ่งการตัดสินใจร่วมงานครั้งนี้ นับเป็นก้าวย่างครั้งสำคัญของ “ลีโอ เบอร์เนทท์” ที่วางหมุดหมายให้ ประเสริฐ วิจิตพาวรรณ เป็นผู้นำทัพครีเอทีฟสร้างสรรค์ผลงานชั้นเลิศแก่ลูกค้าในทุกกลุ่มธุรกิจและอุตสาหกรรม พร้อมรับมือกับความท้าทายใหม่และเดินหน้าสู่เมกะเทรนด์แห่งอนาคตที่จะเกิดขึ้นในทุกรูปแบบภารุจ ดาวราย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ปับลิซิส กรุ๊ป ประเทศไทย กล่าวว่า รู้สึกยินดีอย่างยิ่งที่เราได้ คุณประเสริฐ วิจิตพาวรรณ ครีเอทีฟแถวหน้าระดับประเทศ ซึ่งเป็นผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของผลงานที่คว้ารางวัลระดับโลกมากมายมาร่วมทีม โดยเชื่อมั่นอย่างยิ่งว่าจากประสบการณ์ที่สั่งสมมายาวนานกว่า 25 ปี ด้วยผลงานที่โดดเด่นอย่างต่อเนื่องและที่เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางในวงการ จะนำความสำเร็จให้ เดอะ ลีโอ เบอร์เนทท์ ประเทศไทย ก้าวไปอีกขั้น และผลักดันทีมครีเอทีฟของเราให้เติบโตอย่างแข็งแกร่งขึ้น สามารถสร้างสรรค์โซลูชันที่ตอบโจทย์ความต้องการลูกค้าในทุกขั้นของวงจรสื่อสารการตลาดได้อย่างสมบูรณ์แบบ ประเสริฐ ไม่ใช่แค่เป็นครีเอทีฟแถวหน้าของประเทศไทย แต่ปรัชญาในการทำงานของเขายังสอดคล้องกับหลัก Humankind ของลีโอ เบอร์เนทท์อีกด้วย จึงเป็นผู้สืบทอดตำนาน เดอะ ลีโอ เบอร์เนทท์ ที่เรียกได้ว่า สมบูรณ์แบบทิพยจันทน์ หัสดินทร ณ อยุธยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ เดอะ ลีโอ เบอร์เนทท์ ประเทศไทย กล่าวว่า ในปี 2567 เรายังคงเดินหน้าอย่างมุ่งมั่นในการรักษาความเป็นผู้นำแห่งวงการครีเอทีฟและการสื่อสารการตลาดอันดับต้นๆ ของประเทศไทย การที่ได้ คุณประเสริฐ วิจิตพาวรรณ ซึ่งเป็นบุคคลต้นแบบด้านความคิดสร้างสรรค์ แรงบันดาลใจของครีเอทีฟรุ่นใหม่ ที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างในวงการโฆษณา มาเป็นพาร์ทเนอร์ร่วมคิดร่วมทำด้วยกัน เป็นเรื่องน่าตื่นเต้นมากสำหรับองค์กรและลูกค้าของเรา ด้วยมีเป้าหมายร่วมกันที่อยากจะสร้างสรรค์ผลงานที่ดีที่สุดให้กับลูกค้า อิมแพคผู้คนและแบรนด์ เชื่อมั่นอย่างยิ่งว่า เราจะก้าวไปข้างหน้า และเติบโตไปพร้อมกับผู้คนของเรา ลูกค้าของเราประเสริฐ วิจิตพาวรรณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายสร้างสรรค์ ของเดอะ ลีโอ เบอร์เนทท์ ประเทศไทย กล่าวว่า การเดินทางครั้งใหม่ร่วมกับ เดอะ ลีโอ เบอร์เนทท์ ประเทศไทย เป็นทั้งความสนุกและความท้าทายในเวลาเดียวกัน ที่จะได้นำองค์ความรู้มาแลกเปลี่ยนและถ่ายทอดแก่ครีเอทีฟเลือดใหม่ เพื่อปลดปล่อยพลังความคิดสร้างสรรค์ ร่วมกันสร้างงานที่เราจะภูมิใจกับงานนั้น ด้วยหลักคิดสำคัญว่า ความคิดสร้างสรรค์มีพลังที่จะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้คนได้ และความคิดสร้างสรรค์ในปัจจุบันไม่ได้มีขอบเขตหรือรูปแบบที่ตายตัวอีกต่อไป หน้าที่ของครีเอทีฟยุคใหม่ คือ การสร้างสรรค์ผลงานหลากหลายมิติตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าที่ต้องการสื่อสารไปยังผู้บริโภคให้ตรงจุด ผู้บริโภควันนี้เปลี่ยนแปลงเร็ว ไอเดียที่ดีวันนี้ พรุ่งนี้อาจไม่ตรงใจผู้บริโภคอีกแล้วก็ได้ คิดให้เร็ว ปรับตัวให้ทัน และนั่นจะช่วยแก้ปัญหาโจทย์ทางธุรกิจของลูกค้าอย่างแท้จริงนอกจากนี้ ประเสริฐ วิจิตพาวรรณ ยังได้รับเกียรติให้ทำหน้าที่เป็นกรรมการตัดสินรางวัล Cannes Lions Film Category ในปี 2019 และ One Show Asia และ Spikes Asia ในปี 2023 อีกด้วยปับลิซิส กรุ๊ป [Euronext Paris FR0000130577, CAC 40] เป็นผู้นำระดับโลกทางด้านธุรกิจการสื่อสาร ธุรกิจของกรุ๊ปครอบคลุมการบริการในทุก ๆ ขั้นตอนของการสื่อสาร จากการให้คำปรึกษาไปจนถึงการลงมือปฏิบัติงาน การทรานส์ฟรอมการทำการตลาดไปจนถึงการปรับโครงสร้างทางธุรกิจให้เข้าสู่โลกดิจิทัล ซึ่งทางปับลิซิสกรุ๊ปคือพาร์ทเนอร์ในการทรานส์ฟอร์มธุรกิจของลูกค้าที่ตรงกับความต้องการอย่างมีประสิทธิภาพ โดยทางกรุ๊ปมุ่งมั่นในการพัฒนาความเชี่ยวชาญทั้งหมด 10 สาขา ซึ่งทางปับลิซิส กรุ๊ป ประเทศไทยได้แบ่งการดำเนินงานออกเป็น 5 กลุ่มหลัก ได้แก่ ปับลิซิส คอมมูนิเคชั่น (Publicis Communications), ปับลิซิส ดิจิทัล (Publicis Digital), ปับลิซิส มีเดีย (Publicis Media) , ปับลิซิส โปรดักชั่น (Publicis Production) และ ปับลิซิส บิซิเนส ทรานสฟอร์มเมชั่น (Publicis Business Transformation) ประสานกับการทำงานร่วมกันและพร้อมที่ปรับเปลี่ยนให้เข้ากับสถานการณ์เพื่อการบริการลูกค้าโดยสามารถเข้าถึงทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาต่าง ๆ ภายในกรุ๊ปได้จากทุกมุมโลกกว่า 100 ประเทศด้วยทีมงานกว่า 83,000 ชีวิต