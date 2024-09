YDM แต่งตั้ง “อนุวรรต นิติภานนท์” เป็น CCO หัวเรือใหญ่ครีเอทีฟ

เอเจนซี่ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดและการปรับเปลี่ยนธุรกิจให้แข่งขันและเติบโตได้เร็วในยุคดิจิทัล เปิดเผยว่า YDM ได้ประกาศแต่งตั้งหรือนำทีม ครีเอทีฟ ของ YDM ซึ่งรวมไปถึง FCB Bangkok และ MullenLowe Bangkok บริษัทเอเจนซี่โฆษณาในกลุ่ม YDM โดยมีเป้าหมายในการยกระดับการให้บริการลูกค้าของ YDM เพิ่มขึ้น ด้วยความคิดสร้างสรรค์ นำไปสู่การสร้างโอกาสใหม่ๆ ให้กับธุรกิจของลูกค้าแบบ Full Funnel Creative“เรายินดีเป็นอย่างมากที่มีคุณอนุวรรตมาร่วมงานกับ YDM ในตำแหน่ง CCO เพราะนอกจากจะเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญในงานด้านครีเอทีฟมากกว่า 20 ปี พร้อมผลงานที่ได้รับรางวัลที่โดดเด่นทั้งในระดับประเทศและในระดับโลกอย่างต่อเนื่องกว่า 300 รางวัลแล้ว หนึ่งในคุณสมบัติที่มาคู่กับความสามารถในด้านความสร้างสรรค์ที่หายากในบุคคลเดียว คือ ทักษะและประสบการณ์ในการบูรณาการเทคโนโลยี เดต้า คอนเทนต์ มารวมกับความคิดสร้างสรรค์ที่เป็นโซลูชัน เพื่อต่อยอดไปสู่โอกาสทางธุรกิจให้กับลูกค้า ซึ่งสอดรับกับกลยุทธ์หลักของ YDM ในการให้บริการลูกค้า” นายธนพลกล่าวกล่าวว่า การเข้าร่วมงานกับ YDM นับเป็นทั้งโอกาสและความท้าทาย ในการนำความรู้ ทักษะ และประสบการณ์จากการทำงานที่ผ่านมากว่า 20 ปี การสร้างผลลัพธ์ที่ดีให้กับแบรนด์และลูกค้า เอเจนซี่จะต้องโฟกัสให้ตรงจุด พร้อมชูกลยุทธ์ “GOOD TO GREAT” จากความเชื่อที่ว่าความกล้าหาญทางความคิดสร้างสรรค์ สามารถสร้าง Impactful result ที่ดีให้กับลูกค้า และสร้างชื่อเสียงและความยั่งยืนให้กับแบรนด์ อีกทั้งยังส่งผลช่วยดึงดูดคนเก่งมาทำงานกับ YDM ได้ด้วย ซึ่งจะเป็นแนวคิดสำคัญฝังเป็น DNA ในการทำงานของคนที่ YDM ทุกคน ทั้งนี้บทบาทใหม่ที่ YDM จะดูแลผลงานของบริษัท รวมไปถึงบริษัทในเครือ ในหลายส่วน เช่น Advertising, Social Content และ Influencer Marketing เป็นต้น“โดยพื้นฐานแล้ว ศักยภาพและความสามารถของ YDM เรา เป็น 1 ในไม่กี่บริษัทที่สามารถให้บริการอย่างครบวงจรเต็มรูปแบบในอุตสาหกรรม เป็นกลุ่มบริษัทขนาดใหญ่ที่ประกอบไปด้วยบริษัทระดับโลกหลายบริษัทมาอยู่ด้วยกัน สามารถตอบโจทย์การตลาดยุคใหม่และทำงานได้ทันตามความเร็วของธุรกิจ มีความสามารถด้าน Creative, Technology และมีทีม Developers ที่แข็งแกร่ง ไปถึงการทำ Social Media Marketing, Influencer Marketing และดูแล Media ในเครือบริษัทเดียวกัน จึงทำให้ YDM มีความได้เปรียบในเรื่องของการทำงานแบบไร้รอยต่อ และได้ผลลัพธ์ที่ดี” นายอนุวรรตกล่าวนอกจากนี้ นายอนุวรรตได้กล่าวถึงการเตรียมรีแบรนด์ YDM ที่กว่า 15 ปีตั้งแต่ก่อตั้งบริษัท ได้นำเสนอนวัตกรรม วิธีการใหม่ๆ ในการทำการตลาดให้ลูกค้ามาโดยตลอด เพื่อรับกับการขยายตัวของบริษัท และศักยภาพที่มีเพิ่มขึ้น ซึ่งจะชูจุดแข็งทั้งด้านเทคโนโลยีที่เสริมแกร่งด้วยความคิดสร้างสรรค์อย่างครบวงจร ให้เห็นถึงแนวคิดปรัชญาการทำงานของ YDM มากขึ้นก่อนร่วมงานกับ YDM นายอนุวรรต ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายสร้างสรรค์ที่ VML ประเทศไทย ได้สร้างผลงานโดดเด่นในการขยายฐานลูกค้าในหลากหลายอุตสาหกรรม อีกทั้งพัฒนาและสร้างบุคลากรฝ่ายสร้างสรรค์ให้ขยายตัวขึ้นเป็นสองเท่า ช่วยผลักดันจนเอเจนซี่ได้รับการจัดอันดับที่ 9 ในเอเชีย และอันดับ 4 ในประเทศไทย จากการจัดอันดับของ The Work 2023 โดย Campaign Brief Asia ก่อนหน้านี้ นายอนุวรรตเคยดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายสร้างสรรค์ที่ BBDO Bangkok และนำพาเอเจนซี่คว้าหลากหลายรางวัล Agency of the Year ผลงานของอนุวรรต เป็นที่รู้จักในด้านความเรียบง่ายแต่ทรงพลัง มุ่งเน้นการสร้างอิมแพคเชิงบวกต่อผู้คน แบรนด์ และสังคมตลอดเส้นทางอาชีพ นายอนุวรรต ได้รับรางวัลจากเวทีโฆษณาทั้งในและต่างประเทศมากกว่า 300 รางวัล อันได้แก่ Cannes Lions, One Show, Clio, LIA, Spikes Asia, MAD STARS, ADFEST และอื่นๆ อีกมากมาย นอกจากนี้ ยังได้รับเกียรติเป็นกรรมการตัดสินในงานประกาศรางวัลระดับโลก เช่น Cannes Lions, Clio, LIA, One Show, Spikes Asia, MAD STARS, CICLOPE และ AdForum PHNX Awards ไปจนถึงเป็นประธานกรรมการตัดสินรางวัล AdMan Awards ในปี 2562 นอกจากนี้ ยังเป็นหัวหน้ากรรมการในโครงการ Young Lions Competitions ของประเทศไทย เพื่อค้นหาและสนับสนุนคนรุ่นใหม่ที่มีความสามารถในวงการโฆษณาของไทย ให้เข้าร่วมการแข่งขันระดับโลกที่เมือง Cannes อีกด้วย