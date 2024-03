BBLAM ผนึกกำลัง 8 พันธมิตรระดับโลก จัดงาน ‘BBLAM Investment Forum 2024’ ตั้งเป้านักลงทุนปรับพอร์ต เพื่อเก็บโอกาสลงทุนระยะยาว

คุณวรวรรณ ธาราภูมิ ประธานกรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด หรือ BBLAM เปิดเผยว่า ในวันที่ 13 มีนาคม 2567 BBLAM ร่วมมือกับ 8 พันธมิตรระดับโลก ได้แก่ 1. Allianz Global Investors 2. AXA Investment Managers 3. E Fund Management 4. Fidelity International 5. Invesco 6. Nippon Life India Asset Management (Singapore) 7. Pictet Asset Management และ 8. Wellington Management จัดงาน ‘BBLAM Investment Forum 2024’ โดยปีนี้แนวคิดของงานอยู่ภายใต้ธีม “Embracing Changes, in Search of Innovation and Preparing for Volatility.”งานนี้ถือเป็นงานใหญ่ระดับหนึ่งที่มีบริษัทจัดการลงทุนชั้นนำระดับโลกที่เป็นพันธมิตรกับ BBLAM มาร่วมกันขึ้นเวทีเพื่อนำเสนอสถานการณ์และแนวทางลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนของ BBLAM ประจำทุกปี ปีนี้นับเป็นการจัดงานครั้งที่ 5 โดยจัดงานที่โรงแรม The St. Regis Bangkok ทาง BBLAM ขอขอบพระคุณผู้ถือหน่วยลงทุนที่ให้ความสนใจและเข้ามาจองสิทธิเพื่อเข้าร่วมงานนี้เป็นจำนวนมาก และเต็มตามจำนวนเท่าที่สถานที่รองรับได้สำหรับหัวข้อที่น่าติดตามในงานเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะในช่วงเช้า ไม่ว่าจะเป็น Macro Outlook: Inflation, Rates and Elections! What to Expect for 2024 ต่อด้วย Innovation, Tech, and AI: How Should Investors be Positioned to Grasp the Growth Opportunities Ahead? พร้อมทั้งหัวข้อ World Investment Heatmap: Key Investment Ideas and Market Highlights from Our Global Investment Partners และปิดท้ายในช่วงเช้า ด้วยเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับ BBLAM's Asset Allocation Calls for 2024: High Conviction Calls for the All Weather Portfolioนอกจากนี้ ภายในงานภาคบ่าย จะเปิดโอกาสให้นักลงทุนได้รับฟังข้อมูลการลงทุน และรายละเอียดที่น่าสนใจ พร้อมกับพูดคุยซักถามอย่างใกล้ชิดกับผู้จัดการ และผู้บริหารจากกองทุนที่เป็นพันธมิตรระดับโลกของงานนี้ทั้ง 8 องค์กรงาน BBLAM Investment Forum ถือเป็นหนึ่งในภารกิจที่สำคัญที่จะทำให้ผู้ถือหน่วยเข้าใจสถานการณ์ลงทุน รวมถึงเห็นความสำคัญของการจัดพอร์ตลงทุนที่เหมาะสมให้สอดรับกับความผันผวนจากการลงทุน ซึ่งสอดคล้องกับคำขวัญขององค์กรที่ว่า “BBLAM มิตรแท้ตลอดเส้นทางลงทุน” รวมทั้งพันธกิจขององค์กร ที่จะทำให้ “ครอบครัวไทยมีความมั่นคงทางการเงิน”