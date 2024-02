ท็อปส์ พาตะลุยความอร่อยสไตล์ต้นตำรับ จากแดนอาทิตย์อุทัย

“ญี่ปุ่น” จุดหมายยอดฮิตอันดับต้นๆ ของนักท่องเที่ยวชาวไทย ด้วยเอกลักษณ์อันโดดเด่นในหลายด้าน ทั้งด้านวัฒนธรรม ความเป็นระเบียบ รวมถึงอาหารญี่ปุ่นที่ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นในทั่วโลกอย่างต่อเนื่อง ท็อปส์ ธุรกิจกลุ่มฟู้ดในเครือเซ็นทรัล รีเทล ตอกย้ำแนวคิด Every Day DISCOVERY ค้นพบทุกวันที่ไม่ธรรมดา ขอพาทุกคนออกเดินทางไปเปิดประสบการณ์ความอร่อยสุดฟินแบบไม่ต้องบินไปถึงญี่ปุ่น พร้อมล้วงลึกความลับของรสชาติต้นตำรับแท้จากถิ่นกำเนิด 10 เมืองของประเทศญี่ปุ่น ในงาน ‘Discover the Wonders of Japan : Highlights of 10 Prefectures’ เทศกาลอาหารญี่ปุ่นที่ได้รวบรวมสินค้าอาหารทั้งคาวและหวาน- วัตถุดิบคุณภาพพรีเมียม ส่งตรงจากประเทศญี่ปุ่นถึงมือผู้บริโภคชาวไทยให้ได้ลิ้มลองรสชาติความอร่อยแท้แบบต้นตำรับ รวมทั้งสิ้นกว่า 1,900 รายการ ตั้งแต่วันนี้ – 27 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ ท็อปส์, ท็อปส์ ฟู้ด ฮอลล์, ท็อปส์ ไฟน์ ฟู้ด และท็อปส์ เดลี่

‘Discover the Wonders of Japan : Highlights of 10 Prefectures’ ค้นพบมหัศจรรย์แห่งความอร่อยอันเป็นเอกลักษณ์จาก 10 เมืองต้นกำเนิดเมนูยอดฮิต ผลไม้นานาชนิด ขนมและเครื่องดื่มขื้นชื่อ

เพราะชาเขียวไม่ได้เป็นแค่เครื่องดื่มธรรมดา แต่ยังเป็นศิลปะที่ถูกถ่ายทอดผ่านการดูแลเอาใจใส่ใบชาให้มีคุณภาพและการเก็บเกี่ยวอย่างพิถีพิถัน เพื่อสร้างสรรค์รสชาติชาที่ดีที่สุด ชิซึโอกะเป็นจังหวัดที่ขึ้นชื่อด้านการปลูกชาเขียวที่มีความอุดมสมบูรณ์ จนได้ฉายาว่าเป็นเมืองหลวงแห่งชาเขียว สัมผัสชาเขียวญี่ปุ่นแท้ต้นตำรับสุดพรีเมียมที่สาวกชาเขียวห้ามพลาดกับอิโตเอ็น ชาเขียวญี่ปุ่นแท้ รสชาติเป็นเอกลักษณ์ มีกลิ่นหอมและความเข้มข้นของชา และยังดีต่อสุขภาพ ยอดขายอันดับ 1 ในญี่ปุ่น

นีงาตะ เมืองที่เลื่องชื่อด้านการปลูกข้าวด้วยเคล็ดลับที่แตกต่าง ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ที่มีหิมะตกหนักที่สุดในประเทศญี่ปุ่น เมื่อถึงฤดูกาลใบไม้ผลิหิมะจะละลายให้ความชุ่มฉ่ำแก่หน้าดินนาข้าว ข้าวที่ปลูกในจังหวัดนี้จึงถือเป็นข้าวเกรดพรีเมี่ยมที่ได้รับการปลูกและดูแลจากน้ำของหิมะที่ละลายบริสุทธิ์จากภูเขา ถือกำเนิดเป็นข้าวญี่ปุ่นสายพันธุ์ที่ดีที่สุดคือ ข้าวญี่ปุ่นพันธุ์นีกาตะ โคชิฮิคาริ, ข้าวญี่ปุ่นสายพันธุ์นีกาตะ ยูคินโกะมัย รสชาติหวานกำลังดี สัมผัสที่เหนียวนุ่มอย่างลงตัว

เมืองที่ขึ้นชื่อเรื่องของฝากที่เป็นของกิน ด้วยความเป็นแหล่งผลิตวัตถุดิบชั้นเลิศแห่งหนึ่งของญี่ปุ่น เพราะมีภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่มและที่ราบสูง เป็นแหล่งรวมพื้นที่อุดมสมบูรณ์ทำให้เป็นพื้นที่เกษตรกรรมชั้นนำ โดยมีการปลูกผัก ข้าวสาลี และพืชผลอื่นๆ มากมาย หากใครที่มองหาของฝากที่ไม่ซ้ำใคร หรือไม่รู้จะซื้ออะไรในโตเกียวขอให้ลองแวะไปเที่ยวไซตามะ เพราะจะได้พบกับของฝากสไตล์ท้องถิ่นที่มีเอกลักษณ์และคุณภาพสูง อาทิ ข้าวโพดอบกรอบสไตล์ญี่ปุ่น และสินค้าที่ทำจากพืชผลอื่นๆ ที่ปลูกในท้องถิ่นอีกมากมาย

หนึ่งในจุดหมายยอดนิยมของคนไทยที่มีแหล่งท่องเที่ยวมากมายให้ได้แวะเวียนไปตลอดทั้งปี เป็นที่รู้กันดีว่าฮอกไกโดนั้นขึ้นชื่อเรื่องผลผลิตจากนมที่มีคุณภาพสูง เพราะวัวฮอกไกโดที่ถูกเลี้ยงดูอย่างดีในเขตหนาว ทำให้สร้างสารอาการที่มีประโยชน์กว่าวัวทั่วไป ได้รสชาตินมที่มีความหอมมัน รสชาติเข้มข้น พบกับสินค้าสุดเอ็กซ์คลูซีฟจากฮอกไกโด อาทิ ปลาหมึกอบชีส ที่ใช้ชีสพรีเมียมจากฮอกไกโดและเทคนิคการอบแบบพิเศษ และ ข้าวญี่ปุ่นฮอกไกโด รสชาติหวาน นุ่ม เคี้ยวเพลิน

โอซาก้าตั้งอยู่ใกล้กับทะเล ทำให้เป็นแหล่งวัตถุดิบที่สดใหม่และเมนูเด็ดมากมาย สัมผัสรสชาติของปลาหมึกจากประเทศญี่ปุ่นกับ ปลาหมึกทอดกรอบรสดั้งเดิม ที่ใช้ปลาหมึกแท้ทั้งตัวทำมาผลิตในรสชาติแท้ดั้งเดิมแบบฉบับโอซาก้า ผ่านกระบวนการทอดและอบปรุงรสชาติความเป็นญี่ปุ่นแท้ด้วยน้ำมันคาโนลา และอีกสินค้ายอดนิยมอย่าง House Curry แกงกะหรี่ญี่ปุ่น หอมกลิ่นเครื่องเทศ รสชาติอร่อยเป็นเอกลักษณ์จากเครื่องเทศนานาชนิด ครองยอดขายดีอันดับ 1 ในญี่ปุ่น

เที่ยวชมทัศนียภาพที่เงียบสงบในสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงาม พร้อมเพลิดเพลินกับชาที่ดีที่สุดของญี่ปุ่น ด้วยชาเขียวพรีเมียมจากอำเภออุจิ และขนมเวเฟอร์เคลือบช็อกโกแลตกลิ่นมัทฉะ จากบ้านเกิดของชาเขียวมัทฉะ โดยอุจิเป็นอำเภอที่อยู่ทางใต้ของนครเกียวโตและทางตอนเหนือของจังหวัดนาระ ที่ให้กำเนิดชาเขียวคุณภาพสูงมีเสน่ห์ของความหอม สีเขียวสด รสชาติเข้มข้น และได้รับความนิยมไปในทั่วโลก

เติมเต็มมื้ออาหารให้พิเศษยิ่งขึ้นด้วย Marukome ซุปมิโซะ ที่เป็นส่วนประกอบสำคัญของอาหารญี่ปุ่น ด้วยส่วนผสมของน้ำซุปดาชิจากสาหร่ายคอมบุและปลาคัตสึโอะทำให้ได้รสชาติอร่อย กลมกล่อมตามแบบฉบับญี่ปุ่น ครองยอดขายอันดับ 1 ในญี่ปุ่นมาอย่างยาวนาน ส่งตรงจากนากาโนะพื้นที่ที่ผลิตมิโซะสูงสุดในญี่ปุ่น ด้วยวิธีการแบบดั้งเดิมและวัตถุดิบคุณภาพจากท้องถิ่น

เปิดประสบการณ์ความอร่อยของผลไม้ยอดฮิตที่แตกต่างด้วยสตรอว์เบอร์รี่อามาโอะ (Amaou) ที่ได้รับการขนานนามว่าเป็นราชาแห่งสตรอว์เบอร์รี่ รสชาติหวานฉ่ำ หอมอร่อย ผลใหญ่สีแดงสด จากฟุกุโอกะ แหล่งปลูกสตรอเบอร์รี่ชั้นนำของประเทศ เมืองที่เต็มไปด้วยความหลากหลายของวัตถุดิบและชื่อเสียงด้านพืชผลทางการเกษตร

คางาวะ หนึ่งในสี่จังหวัดบนเกาะชิโกกุที่ขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองแห่งอุด้งแท้ๆ อีกหนึ่งในเมนูยอดนิยมประเภทเส้นของญี่ปุ่น และยังมีสถานที่สอนทำเส้นอุด้งโดยมืออาชีพมากมาย โดยมีของขึ้นชื่ออย่าง ซะนุกิอุด้ง ที่ได้รับการยอมรับว่าเป็น 1 ใน 3 ของเส้นอุด้งที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของญี่ปุ่น โดยเฉพาะเส้นอุด้งยอดนิยมจาก Ishimaru Seimen

รังสรรค์มื้ออร่อยให้กลมกล่อมยิ่งขึ้นด้วย Kikkoman โชยุ หรือซอสถั่วเหลือง ซอสปรุงรสที่ต้องมีทุกโต๊ะอาหารในญี่ปุ่น ช่วยเพิ่มกลิ่นหอม เติมเต็มรสชาติที่เข้มข้น ใช้ประกอบอาหารได้ทุกประเภท ทั้งหมัก ตุ๋น นึ่ง ผัด เพิ่มความหอมอร่อยให้ทุกเมนู การันตียอดขายอันดับ 1 ในญี่ปุ่น ก่อตั้งมายาวนานตั้งแต่ปี 1917 ที่เมืองชิบะ แหล่งเกษตรกรรมสำคัญของญี่ปุ่นโดยเฉพาะถั่ว

ภายในงานพบกับสินค้าจากญี่ปุ่นอีกอีกมากมายที่ผ่านการคัดสรรอย่างพิถีพิถันไม่ซ้ำใคร อาทิ Naruto Kintoki มันหวานจากโทคุชิมะ เมืองที่มีชื่อเสียงโด่งดังด้านศิลปะการร่ายรำในท้องถิ่น “อะวะโอโดริ (Awaodori Dance) และยังเป็นที่รู้จักในฐานะราชาแห่งมันเทศที่มีรสชาติอร่อยและเป็นเอกลักษณ์ นอกจากนี้ ยังมีสารพันผลไม้เกรดพรีเมี่ยม อาทิ แอปเปิ้ลโอรีน แอปเปิ้ลเมะเก็ตซึ สตรอว์เบอร์รี่อวายูกิ, เนื้อคุณภาพชั้นเลิศ อาทิ เนื้อวากิวญี่ปุ่นสายพันธุ์แท้กำเนิดในญี่ปุ่น พร้อมด้วยอาหารแช่แข็งและสินค้าขนมขบเคี้ยวยอดนิยมอีกมากมาย จัดเต็มคุณภาพความสด อร่อยส่งตรงจากประเทศญี่ปุ่น ให้ลูกค้าได้เลือกชิมและช้อปอย่างครบครัน

สัมผัสความอร่อยสไตล์ญี่ปุ่นแท้ ที่งาน ‘Discover The Wonders of Japan : Highlights of 10 Prefectures’ ท็อปส์, ท็อป ฟู้ด ฮอลล์, ท็อปส์ ไฟน์ ฟู้ด และท็อปส์ เดลี่ ทุกสาขา ตั้งแต่นี้ – 27 กุมภาพันธ์ 2567 ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.tops.co.th, เฟซบุ๊ก TopsThailand, หรือแอปพลิเคชันไลน์ @TopsThailand