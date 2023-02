เมืองไทยประกันชีวิตเปิดหลายช่องทางให้ลูกค้าตรวจสอบเบี้ยประกันภัยสำหรับใช้สิทธิลดหย่อนภาษี

นายสาระ ล่ำซำ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ในปี 2566 ถือเป็นปีสำคัญของเมืองไทยประกันชีวิต ในการอยู่เคียงข้างสร้างรอยยิ้มแก่คนไทยครบ 72 ปี พร้อมกำหนดทิศทางการดำเนินงานในปีนี้ของบริษัทฯ ด้วยการตั้งเป้าหมายในการเป็นองค์กรที่มุ่งเน้นการส่งมอบความสุขและรอยยิ้มให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ควบคู่ไปกับการเติบโตอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืนในทุกมิติ ด้วยการดำเนินกลยุทธ์ “Happiness Reinvented” เพราะความสุขคือทุกอย่าง...ร่วมสร้างความสุขสไตล์คุณไปกับเมืองไทยประกันชีวิต ประกาศปักธงเป็นอันดับหนึ่งในฐานะคู่คิดด้านชีวิตและสุขภาพที่ลูกค้าวางใจ (No.1 Most Trusted Life & Health Partner) ด้วยผลิตภัณฑ์ บริการ และนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ทุกความต้องการของผู้บริโภค ครอบคลุมทุกเพศทุกวัย ทุกกลุ่มเป้าหมาย ทุกไลฟ์สไตล์ และทุกบทบาทของชีวิตที่ต้องรับผิดชอบ เพื่อสร้างการเข้าถึงได้ของประกันชีวิตให้กับทุกๆ คน (Democratizing Insurance) โดยบริษัทฯ มุ่งดำเนินงานผ่าน 4 แกนสำคัญ ได้แก่ บุคลากร (People) พาร์ตเนอร์ (Preferred Partner) ลูกค้า (Customers) และนอกเหนือจากลูกค้า (Beyond Our Customers)บริษัทฯ ได้อำนวยความสะดวกในด้านสิทธิประโยชน์ทางภาษีให้แก่ลูกค้าที่มีประกันชีวิต สัญญาเพิ่มเติมสุขภาพ ประกันชีวิตแบบบำนาญ และประกันสุขภาพบิดามารดาของผู้มีเงินได้และคู่สมรส กับบริษัทฯ และต้องการใช้สิทธิลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ให้ลูกค้าสามารถตรวจสอบเบี้ยประกันภัยสำหรับใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้หลากหลายช่องทาง เช่น ช่องทางบริการข้อมูลทางโทรศัพท์อัตโนมัติ ที่ โทร. 1766 หรือแอปพลิเคชัน MTL Click และ MTL Mini Click (ผ่านLINE @muangthailife)ลูกค้าสามารถแจ้งความประสงค์ขอใช้สิทธิลดหย่อนภาษีเพื่อให้บริษัทฯ นำส่งข้อมูลการชำระเบี้ยประกันภัยของลูกค้าให้กรมสรรพากรแบบอัตโนมัติทุกปี เพิ่มความสะดวกให้ลูกค้ามากยิ่งขึ้น โดยไม่ต้องแนบหนังสือรับรองหรือต้องขอเอกสารเพิ่มเติม ในขณะเดียวกัน สำหรับลูกค้าที่แจ้งความประสงค์เรียบร้อยแล้ว บริษัทฯ จะนำส่งข้อมูลการชำระเบี้ยประกันภัยรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ให้กรมสรรพากร และบริษัทฯ ขอยกเลิกการจัดส่งหนังสือรับรองการชำระเบี้ยประกันภัยรูปแบบกระดาษตั้งแต่ปีภาษี 2564 เป็นต้นไป โดยสามารถแจ้งความประสงค์ได้ที่เว็บไซต์เมืองไทยประกันชีวิต หรือ MTL Mini Click (ผ่าน Line @muangthailife) สนใจผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องใช้สิทธิลดหย่อนภาษีจากประกันชีวิตและประกันสุขภาพ สามารถสอบถามได้ที่ศูนย์บริการลูกค้าเมืองไทยประกันชีวิตทั่วประเทศ หรือ โทร. 1766“จุดยืนในการมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำด้านการประกันชีวิตและสุขภาพของเรา ไม่ใช่แค่เข้าใจว่าลูกค้าต้องการอะไร แต่เราจะคิดเผื่อไปมากกว่านั้น และสิ่งที่เรานำมามอบให้แก่ลูกค้า ไม่ใช่แค่เรื่องของประกัน การเคลม หรือการติดต่อตัวแทนประกันชีวิต แต่เป็นการดูแลลูกค้าผ่านผลิตภัณฑ์และบริการที่หลากหลาย ที่ถูกออกแบบโดยการคิดเผื่อรอบด้านเพื่อตอบโจทย์ความต้องการในทุกช่วงชีวิต” นายสาระกล่าว