บลจ.ดาโอ เปิดขายกองทุน”DAOL-INNOVA” สร้างโอกาสรับผลตอบแทนจากนวัตกรรมเด่นที่เติบโตในอนาคต

คุณนิสารัตน์ ชมภูพงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารจัดการลงทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ดาโอ จำกัด หรือ บลจ.ดาโอ (DAOL INVESTMENT MANAGEMENT) เปิดเผยว่าเศรษฐกิจโลกปี 2566 คาดว่ามีทิศทางที่ดีขึ้น แม้จะเผชิญแนวโน้มชะลอตัวและมีโอกาสที่จะเกิดเศรษฐกิจในลักษณะของ Mild recession หรือ ภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจที่ไม่รุนแรง แต่การเปิดประเทศของจีนเป็นปัจจัยหนุนต่อเศรษฐกิจโลกทั้งการลงทุนและการบริโภคในประเทศจีนที่ทำให้ GDP ของจีนฟื้นตัว รวมถึงการท่องเที่ยวนอกประเทศของชาวจีนที่เป็นบวกกับเศรษฐกิจหลายประเทศที่เป็นเป้าหมายของนักท่องเที่ยวชาวจีนขณะเดียวกันการคาดการณ์ที่ว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) และธนาคารกลางยุโรป (ECB) จะยุติการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในช่วงครึ่งแรกของปีทำให้แรงกดดันต่อในเรื่องดังกล่าวต่อราคาสินทรัพย์ลดลง ดังนั้นแนวโน้มที่ราคาสินทรัพย์ที่จะปรับตัวลงเริ่มมีจำกัด โดยเฉพาะหุ้นในกลุ่มเทคโนโลยีที่ถูกขายไปก่อนหน้ามีแนวโน้มฟื้นตัวทั้งนี้ในช่วงการปรับตัวลงของตลาดตราสารทุนตั้งแต่ปี 2021 พบว่าหุ้นกลุ่มนวัตกรรมได้ถูกขายมากที่สุดเมื่อเทียบกับตลาดอื่น โดยดัชนี MSCI ACWI IMI Innovation Index ได้ปรับตัวลงมา -36 % จากจุดสูงสุด เทียบกับดัชนี MSCI ACWI Growth Index ที่ปรับตัวลงมา -29% ส่วน ดัชนี MSCI ACWI Index ปรับตัวลง -18% และ กับ MSCI ACWI Value Index ที่ปรับตัวลงมา -8% ทำให้ราคาหุ้นกลุ่มนวัตกรรมถูกประเมินว่ามีมูลค่าที่ถูกลงมาอยู่ในระดับที่น่าสนใจ (Source: Goldman Sachs Asset Management as of January 2023)บลจ.ดาโอ มองว่าหุ้นในกลุ่มนวัตกรรมทั่วโลกมีโอกาสปรับตัวขึ้น ซึ่งเป็นโอกาสในการลงทุน ทางบลจ.จึงเปิดเสนอขาย IPO “กองทุนเปิด ดาโอ อินโนเวชั่น (DAOL-INNOVA)” มีความเสี่ยงระดับสูง (6) เปิดเสนอขายระหว่างวันที่ 9 -16 ก.พ. 2566 ลงทุนขั้นต่ำ 5,000 บาท โดยมีนโยบายการลงทุนในหลักทรัพย์หรือตราสารของบริษัทที่ดำเนินธุรกิจหรือได้รับประโยชน์จากการเติบโตที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีนวัตกรรมโลกยุคใหม่ (Disruptive innovation) ทั่วโลก ดังนี้1.) กลุ่ม Technology ที่เกี่ยวข้องกับหุ่นยนต์, ปัญญาประดิษฐ์, Cloud Computing, เซมิคอนดักเตอร์, การรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ ผ่านกองทุน Invesco China Technology ETF , VanEck Semiconductor ETF และ Global X Robo Global Robotics & Automation ETF2.) กลุ่ม Fintech Revolution ที่เกี่ยวกับนวัตกรรมทางการเงินเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและตอบสนองผู้ให้บริการที่ดีขึ้น ได้แก่ การชำระเงินออนไลน์ ระบบสินเชื่อสำหรับรายย่อย ระบบดูแลและแนะนำการลงทุนด้วย AI รวมถึง กระเป๋าเงินดิจิทัลครบวงจร และครอบคลุมในกลุ่ม Commerce ซึ่งลงทุนผ่านกองทุน Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF , SPDR® MSCI Europe Consumer Discretionary และ IPAY ETFMG Prime Mobile Payments ETF3.) กลุ่ม Health Revolution ลงทุนอุตสาหกรรมทางแพทย์ ที่เกี่ยวกับการรักษาและวินิจฉัยโรค ด้วยเทคโนโลยียุคใหม่ ซึ่งมีความต้องการเพิ่มขึ้น ผ่านกองทุน SPDR S&P Health Care Equipment ETFและ 4.) กลุ่ม Smart Mobility หรือเทคโนโลยีที่เพิ่มประสิทธิภาพอุตสาหกรรมคมนาคมให้สะดวกปลอดภัยมากขึ้นรวมถึงเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น Ride Sharing, Bike Commuting ,Car Sharing, Drone system โดยลงทุนผ่านกองทุนหลัก iShares Self Driving EV and Tech ETF(Source: DAOL INVESTMENT MANAGEMENT, Data as of 25 January 2023)โดยกองทุนใช้กลยุทธ์ Active Asset Allocation และบริหารพอร์ตการลงทุนแบบ Dynamic ที่มีการลงทุนแบบยืดหยุ่นระหว่าง เงินสด และสินทรัพย์เสี่ยงตามสภาวะตลาดที่เหมาะสม และปรับสัดส่วนในกลุ่มเทคโนโลยี 5นวัตกรรมในแต่ละกลุ่มตามช่วงเวลาที่มีแนวโน้มศักยภาพในการเติบโต ทำให้ กองทุน DAOL-INNOVA สามารถปรับการลงทุนได้ในทุกสภาวะตลาด รวมถึงการปรับพอร์ตให้เป็นกลางเพื่อรอความชัดเจนของทิศทางตลาด เป็นกลยุทธ์บริหารพอร์ตลงทุนที่ช่วยสร้างโอกาสรับผลตอบแทนได้ดียิ่งขึ้นและเหมาะกับภาวะตลาดที่มีทั้งปัจจัยบวกและปัจจัยที่ไม่แน่นอน"บลจ.ดาโอ มองว่า การปรับตัวลงของราคาหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีนำมาซึ่งโอกาสและศักยภาพในการสร้างพอร์ตการลงทุนในระยะยาว เนื่องจากเทคโนโลยีที่สำคัญ เช่น A.I. , Big Data, ธุรกรรมการเงินออนไลน์, รถยนต์ไฟฟ้า และความมั่นคงด้านพลังงาน ถือเป็นเทรนด์ในระยะยาว "กองทุนเปิด ดาโอ อินโนเวชั่น" จึงเป็นโอกาสสร้างผลตอบแทนจากเทคโนโลยีและนวัตกรรม ที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาธุรกิจและการใช้ชีวิตของมนุษย์ในปัจจุบันและอนาคต ซึ่ง บลจ.ดาโอ เชื่อว่ามีศักยภาพในการพัฒนาให้เติบโตต่อไปได้อย่างยั่งยืน" คุณนิสารัตน์ กล่าว