ไทยประกันชีวิตเดินหน้าพัฒนานวัตกรรมบริการต่อเนื่อง

ไทยประกันชีวิตเพิ่มความสะดวกในการทำธุรกรรมให้ลูกค้า ด้วยบริการชำระเบี้ยฯ ด้วยการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติด้วยตนเอง และบริการใบเสร็จรับเงินรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านแอปพลิเคชัน ไทยประกันชีวิต และเว็บไซต์ไทยประกันชีวิต iService ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ยุคดิจิทัลนายไมเคิล เฮียง ลี รองผู้จัดการใหญ่ และ Chief Financial Officer บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) หรือ TLI เปิดเผยว่า ตามที่บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจโดยมุ่งเป็นทุกคำตอบของชีวิต หรือ Life Solutions Provider ผ่านการดูแลชีวิตผู้เอาประกันภัยอย่างรอบด้าน ด้วยนวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์และบริการ ที่พร้อมส่งมอบผลิตภัณฑ์ด้านการประกันชีวิต ประกันสุขภาพ และการวางแผนการเงินที่ตรงต่อความต้องการของผู้เอาประกันภัยแบบเฉพาะบุคคล ควบคู่กับการพัฒนาบริการที่สะดวกรวดเร็ว และอำนวยความสะดวกแก่ผู้เอาประกันภัยของบริษัทฯ ให้สามารถทำธุรกรรมด้านต่างๆ ด้วยตนเอง (Self Service) ได้สะดวกรวดเร็ว ทุกที่ทุกเวลา ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้พัฒนาบริการในรูปแบบ e-Service ต่อเนื่อง ด้วยการพัฒนาบริการผ่านแอปพลิเคชันไทยประกันชีวิต และเว็บไซต์ไทยประกันชีวิต iService www.thailife.com/iservice ให้มีความหลากหลายและครอบคลุมเพิ่มขึ้นบริษัทฯ ได้พัฒนาบริการไทยประกันชีวิตอีซี่เพย์ เพิ่มช่องทางการชำระเบี้ยประกันภัยในลักษณะอิเล็กทรอนิกส์ หรือ E-Payment โดยเพิ่มการชำระเบี้ยฯ ผ่านการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติด้วยตนเอง ระบบจะดำเนินการหักบัญชีธนาคารต่อเนื่อง เมื่อถึงวันครบกำหนดชำระเบี้ยฯ ขณะเดียวกัน ผู้เอาประกันภัยที่มีบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย สามารถสมัครหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติโดยผูกแอปพลิเคชัน K PLUS กับแอปพลิเคชัน ไทยประกันชีวิต นอกจากนี้ ยังสามารถเลือกชำระเบี้ยฯ ด้วย Mobile Banking ผ่านแอปพลิเคชัน ไทยประกันชีวิต หรือเว็บไซต์ไทยประกันชีวิต iService ได้อีกด้วย“บริการหักชำระเบี้ยฯ ผ่านบัญชีเงินฝากอัตโนมัติจะช่วยให้ลูกค้าได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์อย่างต่อเนื่อง และคลายความกังวลเรื่องพลาดการชำระเบี้ยฯ โดยสามารถสมัครรับบริการได้ด้วยตัวเองง่ายๆ ผ่าน Mobile Banking และ ATM” นายไมเคิลกล่าวและเพื่อเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการเพิ่มความสะดวกให้แก่ผู้เอาประกันภัย รวมถึงลดการใช้กระดาษ และรักษาสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ ยังได้เพิ่มบริการ E-Receipt หรือใบเสร็จรับเงินรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวกในการจัดเก็บเอกสารสำคัญ ตลอดจนสามารถเรียกดูเอกสารได้ตลอดเวลาผ่านแอปพลิเคชัน ไทยประกันชีวิต และเว็บไซต์ไทยประกันชีวิต iService“บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการดูแลผู้เอาประกันภัยให้ได้รับบริการอย่างครบวงจรสะดวกและรวดเร็ว ด้วยการพัฒนานวัตกรรมการบริการผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆ ซึ่งแอปพลิเคชัน ไทยประกันชีวิต และเว็บไซต์ไทยประกันชีวิต iService ถือเป็นช่องทางสำหรับลูกค้าไทยประกันชีวิต ที่จะเข้าถึงข้อมูลกรมธรรม์ หรือการทำธุรกรรมต่างๆ ด้วยตนเองทุกที่ทุกเวลา โดยบริษัทฯ ได้พัฒนาฟังก์ชันการใช้งานให้เหมาะสมกับไลฟ์สไตล์ของลูกค้า ซึ่งเป็นการตอบโจทย์การดูแลชีวิตยุคดิจิทัลอย่างแท้จริง” นายไมเคิลกล่าว