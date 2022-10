แคมเปญ 80 ปี ไทยประกันชีวิต Exclusive Dining ส่งท้ายปีดื่มด่ำความสุขกับประสบการณ์สุดพิเศษ

แคมเปญ “80 ปี ไทยประกันชีวิต Exclusive Dining” ส่งท้ายปลายปี มอบสิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าไทยประกันชีวิต INFINITE และ ULTIMATE ดื่มด่ำความสุขกับประสบการณ์สุดพิเศษ รับประทานอาหารแบบเอ็กซ์คลูซีฟ จากร้านอาหารไฟน์ไดนิ่งชั้นนำทั่วประเทศ ตั้งวันนี้ – 31 ตุลาคม 2565นายนิติพงษ์ ปรัชญานิมิต ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ และ Chief Marketing Officer บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) หรือ TLI เปิดเผยว่า เพื่อสร้างประสบการณ์เหนือระดับเฉพาะลูกค้าไทยประกันชีวิต ในปีที่บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจครบ 80 ปี บริษัทฯ จึงได้จัดแคมเปญ “80 ปี ไทยประกันชีวิต Exclusive Dining” ตลอดทั้งปี 2565 โดยรวบรวมร้านอาหารไฟน์ไดนิ่งชั้นนำทั่วประเทศ พร้อมเชฟชื่อดังแห่งวงการอาหารร่วมรังสรรค์เมนูสุดเอ็กซ์คลูซีฟ พร้อมสิทธิพิเศษอีกมากมายสำหรับแคมเปญ “80 ปี ไทยประกันชีวิต Exclusive Dining” แบ่งสิทธิพิเศษออกเป็น 3 ช่วง โดยช่วงแรก มอบสิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าไทยประกันชีวิต INFINITE ระดับ Platinum ที่มียอดชำระเบี้ยประกันภัยรวมทุกกรมธรรม์ต่อปีสูงสุด 20 อันดับแรก ได้สัมผัสประสบการณ์เหนือระดับกับเอ็กซ์คลูซีฟไดนิ่ง 2 ที่นั่ง จากร้านอาหารชั้นนำทั่วประเทศ และช่วงที่สอง มอบสิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าที่ซื้อกรมธรรม์ใหม่ผ่านช่องทางตัวแทนฯ และชำระเบี้ยประกันรายปีตั้งแต่ 500,000 บาทขึ้นไป โดยมีระยะเวลาชำระเบี้ยฯ 5 ปีขึ้นไป รับสิทธิ์รับประทานอาหารแบบเอ็กซ์คลูซีฟฟรีทั้งครอบครัวสำหรับช่วงที่สาม บริษัทฯ มอบสิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าไทยประกันชีวิต INFINITE และ ULTIMATE รับประทานอาหารแบบเอ็กซ์คลูซีฟไดนิ่ง มูลค่า 3,500 บาท ฟรี 1 สิทธิ์ต่อ 1 ที่นั่ง (จำกัดจำนวน 350 สิทธิ์ตลอดแคมเปญ) สามารถรับสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชัน ไทยประกันชีวิต ตั้งแต่วันนี้ – 31 ตุลาคม 2565 หรือจนกว่าสิทธิ์จะครบตามจำนวนที่กำหนด สอบถามรายละเอียดแคมเปญเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการข้อมูลผู้เอาประกัน โทร.1124ทั้งนี้ ร้านอาหารชั้นนำทั่วประเทศที่เข้าร่วมแคมเปญฯ โซนกรุงเทพฯ ได้แก่ ร้าน MAZE Dining โดยเชฟเมย์ – พัทธนันท์ ธงทอง, ร้าน PQRS โดยเชฟเป่าเป้ - เจสสิก้า หวัง และเชฟเควส - ชานิน จีมะ, ร้าน HOSHI Japanese Restaurant สาขาพระราม 6 โดยเชฟโต – พยุงศักดิ์ ศรีลาโพธิ์, ร้าน Chim by Siam Wisdom โดยเชฟหนุ่ม - ธนินธร จันทรวรรณ เชฟเจ้าของมิชลิน 1 ดาว 5 ปีซ้อน และร้าน CHEF POM Chinese Cuisine By TODD โดยเชฟป้อม – ธนรักษ์ ชูโต สุดยอดเชฟอาหารจีนชื่อดังภาคเหนือ ได้แก่ ร้าน Cuisine De Garden จังหวัดเชียงใหม่ โดยเชฟแนน - รินเมธ ไทยสุชาติ, ร้าน Chef's table by All About Beef จังหวัดเชียงใหม่ โดยเชฟนาย - จิรฐา ภูหัดสวน, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ ร้าน The Gardener Khao Yai จังหวัดนครราชสีมา โดยเชฟหนุ่ม - ธนินธร จันทรวรรณ และร้าน Venezia Ubon จังหวัดอุบลราชธานี ภาคใต้ ได้แก่ ร้าน Signature Chef Table จังหวัดสงขลา โดยเชฟดล - กษิดิ์เดช โสตถิยาภัย, ร้านตู้กับข้าว การันตีความอร่อยด้วยรางวัล MICHELIN Bib Gourmand จังหวัดภูเก็ต, ร้าน NITAN PHUKET จังหวัดภูเก็ต และร้าน Wine Village Hatyai ร้านดังระดับพรีเมียม จังหวัดสงขลา“บริษัทฯ มุ่งมั่นดูแลลูกค้า ผ่านการนำเสนอผลิตภัณฑ์และการบริการที่สามารถตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของผู้บริโภคในรูปแบบเฉพาะบุคคล ในทุกช่วงชีวิต (Life Stage) และทุกจังหวะชีวิต (Life Event) ตลอดจนคัดสรรสิทธิพิเศษและกิจกรรมที่หลากหลาย เพื่อตอบโจทย์ทุกความต้องการ และทุกการใช้ชีวิต (Lifestyle) พร้อมมอบประสบการณ์ที่แตกต่างให้กับลูกค้า ตามแนวคิดการเป็น Life Solutions Provider หรือทุกคำตอบของการประกันชีวิตของบริษัทฯ” นายนิติพงษ์กล่าว