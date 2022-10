เมืองไทยประกันชีวิต ฉลอง“18 ปี เมืองไทยสไมล์คลับ”ผนึกพันธมิตรจัดแคมเปญ Happiness is All Around

นายสาระ ล่ำซำ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า เมืองไทยประกันชีวิต โดยเมืองไทยสไมล์คลับ ชูกลยุทธ์ Beyond Service ส่งมอบประสบการณ์และสิทธิพิเศษที่เหนือระดับแก่สมาชิกเมืองไทยสไมล์คลับอย่างต่อเนื่อง พร้อมจัดเซอร์ไพรส์ครั้งใหญ่ ในโอกาสเมืองไทยสไมล์คลับก้าวสู่ปีที่ 18 ผนึกกำลังพันธมิตรชั้นนำ 18 แห่ง จัดแคมเปญ “Happiness is All Around” ร่วมมอบความสุขและรอยยิ้ม ผ่านกิจกรรมสุดพิเศษ เพียงใช้ Smile Point 18 คะแนน แลกรับสิทธิประโยชน์สุดเอ็กซ์คลูซีฟ ตอบโจทย์ครบทุกไลฟ์สไตล์ ประกอบด้วย● Health มอบการดูแลสุขภาพแบบครบองค์รวม ผ่านโรงพยาบาลชั้นนำ, เฮลท์แคร์เซ็นเตอร์ และ ฟิตเนส อาทิ แลกรับสิทธิ์ออกกำลังกายกับเทรนเนอร์ส่วนตัวจาก We Fitness, แลกรับสิทธิ์ฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ จากเครือโรงพยาบาลกรุงเทพ 20 แห่งที่ร่วมโครงการ และเครือ พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ 8 แห่งที่ร่วมโครงการ, แลกรับส่วนลด 500 บาท สำหรับการซื้อสินค้าที่ร้าน Skechers เฉพาะสาขาที่เข้าร่วมรายการ จาก Skechers● Dining เติมเต็มความสุขจากส่วนลด ร้านอาหาร ร้านเครื่องดื่ม และบริการออนไลน์เดลิเวอรี่ อาทิ Foodpanda รับส่วนลด 100 บาท สำหรับบริการสั่งอาหารหรือสินค้า, Get Fresh รับส่วนลด 100 บาท สำหรับการสั่งซื้อผ่านช่องทางออนไลน์ และทุกสาขาของร้าน, Black Canyon แลกรับเครื่องดื่มเมนูดัง 1 แก้ว, Mc Donald’s แลกรับชีสเบอร์เกอร์ 1 ชิ้น ในสาขาที่เข้าร่วมโครงการ และ Subway แลกรับชุด Fresh Value Meal แซนด์วิชขนาด 6 นิ้ว, เครื่องดื่ม 22 ออนซ์ เฉพาะสาขาที่ร่วมรายการสำหรับรับประทานที่ร้าน หรือซื้อกลับบ้านเท่านั้น● Travel สุข สนุกทุกการเดินทาง มอบส่วนลดสุดพิเศษจากพันธมิตร อาทิ Bangkok Airways แลกรับส่วนลด 500 บาท ในการสำรองที่นั่งทุกเส้นทางภายในประเทศ, CABB Bangkok Taxi แลกรับส่วนลด 100 บาท สำหรับใช้เป็นส่วนลด ผ่านช่องทางแอปพลิเคชัน CABB , CABB Taxi CALL Center, CABB Stand และ สถานีบริการน้ำมัน PT แลกรับส่วนลดแทนเงินสด 100 บาท สำหรับสาขาที่เข้าร่วมรายการ● Shopping ช้อปสนุก ครบทุกไลฟ์สไตล์ ทั้งออนไลน์ และหน้าร้าน อาทิ Lazada แลกรับส่วนลด 100 บาท, ท็อปส์ และเซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์ แลกรับส่วนลด 100 บาท ใช้แทนเงินสดเมื่อซื้อสินค้า ณ เคาน์เตอร์ชำระเงิน ท็อปส์ และเซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์ทุกสาขา (ยกเว้น ท็อปส์ออนไลน์) และ เดอะมอลล์ โอนคะแนนสะสม Smile Point เป็น M Point ณ จุดแลกคะแนนสะสม Inspector ภายในห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ ทุกสาขา ศูนย์การค้าเอ็มโพเรียม ศูนย์การค้าเอ็มควอเทียร์ และศูนย์การค้าสยามพารากอน (ยกเว้นสาขาบลูพอร์ต หัวหิน)● Entertainment เพลิดเพลินกับสิทธิพิเศษความบันเทิงจากพันธมิตรแบรนด์ดัง อาทิ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ แลกรับบัตรชมภาพยนตร์ที่ 1 ที่นั่ง มูลค่า 350 บาท (ที่นั่งปกติ) โรงภาพยนตร์ในเครือเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์, อีจีวี ทุกสาขา, เมเจอร์ ซีนีมา, เอสพลานาด ซีนีเพล็กซ์, พารากอน ซีนีเพล็กซ์ ,ควอเทียร์ ซีเนอาร์ต, ไอคอน ซีเนคอนิค, แกรนด์ อีจีวี ซีคอน บางแค, พาราไดซ์ ซีนีเพล็กซ์, ซีคอน ซีนีเพล็กซ์, เมกา ซีนีเพล็กซ์, อีสต์วิลล์ ซีนีเพล็กซ์, เวสต์เกต ซีนีเพล็กซ์, พรอมมานาด ซีนีเพล็กซ์, หาดใหญ่ ซีนีเพล็กซ์, ไดอาน่า ซีนีเพล็กซ์, บลูพอร์ต ซีนีเพล็กซ์, โคราช ซีนีเพล็กซ์, ศรีราชา ซีนีเพล็กซ์ และอยุธยา ซิตี้พาร์ค ซีนีเพล็กซ์ เอส เอฟ แลกรับ Popcorn Medium Combo Set มูลค่า 170 บาท หน้า Concession ณ โรงภาพยนตร์ในเครือ เอส เอฟ (เอส เอฟ เวิลด์ ซีเนม่า, เอส เอฟ เอ็กซ์ ซีเนม่า และเอ็มพรีเว่) และ Monomax แลกรับแพ็กเกจเติมวัน 30 วัน มูลค่า 169 บาท สามารถใช้รับชมได้ครั้งละ 1 อุปกรณ์ สำหรับดูหนังออนไลน์ ซีรีส์ดัง การ์ตูน กีฬา