TIP Rainbow ร่วมกับ Scenario เปิดตัว 5 คอนเทนต์ครีเอเตอร์ ตอบทุกโจทย์ LGBTQ+

‘ทิพยประกันภัย’ ตอกย้ำความมุ่งมั่นในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ประกันภัย เพื่อตอบสนองไลฟ์สไตล์เพื่อทุกคนอย่างแท้จริง หลังจากผุดผลิตภัณฑ์ประกันภัยเพื่อตอบโจทย์กลุ่ม LGBTQ+ “TIP RAINBOW” ประสบความสำเร็จอย่างงดงามและได้กระแสการตอบรับดีเยี่ยม ล่าสุดจับมือ ‘ซีเนริโอ’ เดินหน้าสร้างคอมมูนิตีทางเฟซบุ๊กแฟนเพจ The Rainbowlist (เดอะ เรนโบว์ลิสต์) ในรูปแบบ Inspiring Interactive เพจแรกในประเทศไทย พร้อมเปิดตัว 5 คอนเทนต์ ครีเอเตอร์ ดีเจปูเป้ สาวเซ็กซี่สะบึมอารมณ์ จากคลื่น Met 107, หมอปิแอร์ อาจารย์หมออายุรแพทย์สุดหล่อชื่อดังจากโรงพยาบาลรามาธิบดี, มิกกี้ โค้ชหนุ่มหล่อ ผู้เชี่ยวชาญด้าน Strength & Conditioning coach, ท็อฟฟี่ แบรดชอว์ คอลัมนิสต์ชื่อดัง และ ทนายเจมส์ มือหนึ่งเรื่องกฎหมาย ผู้ที่ดูแลคดีให้ดาราและศิลปินชื่อดังมาแล้วทั่วทั้งวงการดร.สมพร สืบถวิลกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทิพย กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) และ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) เผยว่า “กับความสำเร็จของการออกผลิตภัณฑ์ประกันภัย TIP RAINBOW ที่เข้าใจและอยากดูแลกลุ่มที่มีความหลากหลายทางเพศ สร้างความอิสระและยืดหยุ่นในการใช้ชีวิตให้ลูกค้า สามารถมอบสิทธิ์ให้คนที่คุณแคร์ ภายใต้แนวคิดว่าตัวตนของ LGBTQ+ ทุกคนสำคัญมากกว่าคำนำหน้าชื่อ พร้อมต่อยอดสร้างสรรค์ No.1 Inspiring Interactive LGBTQ+ Community ผ่านทางเฟซบุ๊กแฟนเพจ THE RAINBOWLIST เพื่อให้เป็นคอมมูนิตีสำหรับกลุ่ม LGBTQ+ อย่างแท้จริง ความตั้งใจของผมคือต้องการสร้างเพจ The Rainbowlist ให้เป็นเพจที่ให้สาระความรู้ ผ่านการทำคอนเทนต์ที่มุ่งหวังให้คนเชื่อมั่นในความสามารถและเป็นตัวตนของเขาเอง เพื่อจุดประกายพลังบวกให้กับสังคมในการอยู่ร่วมกันอย่างเข้าใจและให้เกียรติซึ่งกันและกัน ไม่ใช้วาจาสร้างความเกลียดชัง ให้สาระความรู้เพื่อเกิดการเปลี่ยนแปลง เปิดกว้างในเรื่องความหลากหลายทางเพศ ความเท่าเทียมกันของมนุษย์ เป็นศูนย์รวมที่ปลอดภัยของ LGBTQ+ พร้อมให้คำปรึกษาในหลากหลายด้าน และสร้างความเข้มแข็งเพื่อขับเคลื่อนสังคมไปในทางที่สร้างสรรค์มากยิ่งขึ้นครับ”ด้าน คุณเอ็ดดี้-จิณณวัตร สิริวัฒน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีเนริโอ จำกัด กล่าวเสริมว่า... “ด้วยวิสัยทัศน์ของ ดร.สมพร ที่เล็งเห็นความสำคัญของการอยู่ร่วมกันอย่างเท่าเทียมในสังคม ซึ่งซีเนริโอได้รับความไว้วางใจและโอกาสดีๆ จากทิพยประกันภัยในการต่อยอดแนวคิดนี้ การร่วมมือในครั้งนี้เราดึงจุดแข็งและนำเอาความเชี่ยวชาญและ Know-How ในด้านความคิดสร้างสรรค์มาแลกเปลี่ยนและพัฒนาต่อยอดร่วมกัน ในบทบาท We are the inspirer for people โดยเพจ The Rainbowlist จะเป็นแพลตฟอร์มออนไลน์ที่สร้างแรงบันดาลใจให้ LGBTQ+ ได้ก้าวผ่านทุกข้อจำกัดเรื่องเพศและการใช้ชีวิตในสังคม ให้สามารถเป็นตัวของตัวเอง ทำในสิ่งที่ตัวเองต้องการได้เต็มความสามารถที่สุด พร้อมเป็นตัวกลางในการเชื่อมต่อให้ community ของกลุ่ม LGBTQ+ มีความเข้มแข็ง นอกจากนี้ยังมีทีมงานให้คำปรึกษาและร่วมพูดคุยในประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริบทของ LGBTQ+ ในสังคมปัจจุบันอย่างมีศิลปะ ในเฟสแรกเราได้เชิญ 5 เซเลบคอนเทนต์ครีเอเตอร์ที่มีความเชี่ยวชาญหลากหลายมาร่วมแชร์ประสบการณ์ตรง ได้แก่•ดีเจปูเป้ (ภาธีตา กันตามระ) ดีเจสาวอารมณ์ดีคิดบวกจาก Met 107 ที่จะมาแชร์ประสบการณ์และไลฟ์สไลต์การใช้ชีวิต Mindset และเรื่องราวดีๆ ในแง่มุมต่างๆ•หมอปิแอร์ (นพ.สิระ กอไพศาล) อาจารย์หมอจากโรงพยาบาลรามาธิบดี อายุรแพทย์ด้านโรคต่อมไร้ท่อ (ฮอร์โมน) ชำนาญเรื่องฮอร์โมน มาร่วมพูดคุยและให้คำปรึกษาแนวทางการดูแลสุขภาพ•มิกกี้ (นนท์ อัลภาชน์ ณ ป้อมเพชร) โค้ชหนุ่มหล่อ ผู้เชี่ยวชาญด้าน Strength & Conditioning Coach มาพร้อมวิดีโอคอนเทนต์การออกกำลังกาย ดูแลรูปร่างเสริมความเข็งแรงและความฟิต•ท็อฟฟี่ แบรนด์ชอว์ (ชญาน์ทัต วงศ์มณี) คอลัมนิสต์ชื่อดัง และกูรูด้านการอยู่ร่วมกันในสังคมการทำงาน Office’s Life จะมาแชร์ประสบการณ์และมุมมองการอยู่ร่วมกันในที่ทำงาน พร้อมข้อคิดดีๆ ที่นำไปใช้ได้จริง•ทนายเจมส์ (นิติธร แก้วโต) มือหนึ่งเรื่องกฎหมาย ทนายความและที่ปรึกษากฎหมาย ผู้ดูแลคดีพิเศษ ให้เหล่าดารา และเซเลบริตีชื่อดังมากมาย พร้อมมาให้ความรู้ด้านกฎหมายและสิทธิต่างๆ สำหรับกลุ่ม LGBTQ+สามารถติดตามเรื่องราวสาระดีๆ ผ่านเฟซบุ๊กแฟนเพจ THE RAINBOWLISTคอมมูนิตีที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ LGBTQ+ และใครอีกหลายคน