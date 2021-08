ttbผนึกอมุนดิ-อีสท์สปริง ชูttb smart port ช่วยจัดพอร์ตรับโอกาสการลงทุน

นายบดินทร์ พุทธอินทร์ ผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์การลงทุน จาก TMBAM Eastspring กล่าวว่า “ภายใต้สภาวะการณ์เศรษฐกิจโลกขณะนี้ ที่ประสบปัญหาการระบาดของโควิด-19 ส่งผลให้เศรษฐกิจในแต่ละภูมิภาคมีการฟื้นตัวไม่เท่ากัน การฟื้นตัวในกลุ่มประเทศเกิดใหม่รวมไปถึงจีนอาจฟื้นตัวได้ต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ ซึ่งอาจจะได้เห็นสัญญาณการฟื้นตัวได้ดีขึ้นในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีนี้ไปจนถึงต้นปีหน้า จากอัตราการฉีดวัคซีนที่เพิ่มขึ้นและกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่คาดว่าจะเริ่มกลับมาได้ในช่วงดังกล่าว ในขณะที่อีกฝั่งอย่างสหรัฐฯ และยุโรป กลับมีสัญญาณของการฟื้นตัวที่ดีกว่าคาด กำไรและยอดขายของบริษัทจดทะเบียนในไตรมาสล่าสุดเติบโตต่อเนื่อง สาเหตุเนื่องมาจากการบริหารจัดการวัคซีนโควิด-19 ที่ดีและมีประสิทธิภาพ ซึ่งส่งผลให้มีการเปิดประเทศและมีการกระจายรายได้ในวงกว้าง ไม่เพียงแต่กลุ่มผู้ประกอบการใหญ่เท่านั้นแต่รวมไปถึงธุรกิจรายย่อยที่ก็สามารถดำเนินกิจการได้เกือบเป็นปกติ ซึ่งทำให้เราได้เห็นภาพเศรษฐกิจที่เริ่มมีแนวโน้มที่ชัดเจนและดีขึ้นเรื่อย ๆ ส่งผลให้ธนาคารกลางของสหรัฐฯ และยุโรปที่เริ่มส่งสัญญาณลดการผ่อนคลายนโยบายทางการเงินลง (ลดวงเงิน QE)จะเห็นได้ว่าหุ้นในหลายภูมิภาคหรือหุ้นในหลายกลุ่มได้สร้างผลตอบแทนที่ดี และมีความน่าสนใจเป็นอย่างมากในช่วงเวลาที่ผ่านมา แต่อย่างไรก็ตามในช่วงที่เหลือของปีนี้ก็ยังมีปัจจัยที่ต้องจับตามอง ไม่ว่าจะเป็นผลมาจากการปรับนโยบายวงเงิน QE ที่อาจส่งผลให้เกิดความผันผวนได้ในระยะสั้นของปีนี้ รวมถึงยังมีเหตุการณ์ความขัดแย้งระหว่างจีนกับสหรัฐอเมริกาเอง ที่แม้อาจจะยังไม่ส่งผลกระทบรุนแรงในช่วงนี้ แต่ก็ยังคงต้องจับตามองในระยะยาว และยังคงเกิดความผันผวนอยู่ การปรับพอร์ตเพิ่มสัดส่วนในกลุ่มกองทุนตราสารหนี้โลกอาจช่วยกระจายความเสี่ยงของพอร์ตลงทุนและเพิ่มโอกาสรับผลตอบแทนที่ดี”นางกิดาการ ชัฏสุวรรณ หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารผลิตภัณฑ์กองทุนรวม ทีเอ็มบีธนชาต หรือ ทีทีบี (ttb) แนะนำว่า “ทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจสำหรับผู้ลงทุนในขณะนี้ คือ การบริหารจัดการพอร์ตการลงทุน ที่จะต่อยอดสู่ความสำเร็จในการลงทุนระยะยาว ซึ่ง ttb smart port มีแนวทางกระจายการลงทุน หรือ Asset Allocation โดยเชื่อว่าผู้ลงทุนแต่ละคนมีเป้าหมายการลงทุนที่แตกต่างกัน เราจึงบริหารและจัดการลงทุนเพื่อให้ผลตอบแทนที่ดีและสามารถบรรลุเป้าหมายการลงทุนตามต้องการ ภายใต้ความเสี่ยงที่เหมาะสม เพื่อให้ลูกค้ามีชีวิตทางการเงินที่ดีขึ้น ทั้งวันนี้และในอนาคต”“ttb smart port เป็นโซลูชันการลงทุนสำหรับ ‘ทุกคน’ ภายใต้คอนเซ็ปต์ “ลงทุนง่าย สบายใจ ใคร...ก็มีโอกาสได้ผลตอบแทนดี” ด้วยพอร์ตการลงทุนที่เลือกได้ตามสไตล์ของผู้ลงทุน เพียงตั้งเป้าหมายก็เริ่มลงทุนได้ และสบายใจ เพราะมีผู้เชี่ยวชาญดูแลอย่างใกล้ชิด โดยทีเอ็มบีธนชาตได้ร่วมกับพันธมิตรผู้เชี่ยวชาญในด้านกองทุนที่มีชื่อเสียงยาวนานกว่า 25 ปี อย่าง บลจ.ธนชาต (Thanachart Fund Eastspring) และมอบหมายให้ Amundi ซึ่งเป็นบริษัทจัดการสินทรัพย์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในยุโรปที่มีชื่อเสียงและความเชี่ยวชาญ สามารถคัดเลือกกองทุนที่มีคุณภาพจาก บลจ.ชั้นนำทั้งในและต่างประเทศกว่า 30,000 กองทุน เป็นผู้รับดำเนินการด้านจัดการลงทุนของกองทุน ช่วยจัดพอร์ตการลงทุนที่เหมาะสม และดูแลปรับพอร์ตของ ttb smart port ได้ตลอดเวลาตามสภาวะตลาดได้อย่างทันท่วงที” นางกิดาการ กล่าวเสริมนายประพัทธ์พงศ์ วีระมน กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุนอมุนดิ ประเทศไทย (Amundi Thailand) กล่าวสนับสนุนอีกว่า “ทาง Amundi เน้นบริหารจัดการแบบเชิงรุก (Active) เพื่อพร้อมรับมือกับทุกสภาวะตลาดและเพิ่มโอกาสรับผลตอบแทนจากการลงทุนที่มากขึ้น โดยมีขั้นตอนการลงทุนที่แข็งแกร่ง สามารถกระจายความเสี่ยงในทุกกลยุทธ์การลงทุน นอกจากนี้ บริษัทยังสามารถเข้าถึงตลาดการเงิน รวมถึงผู้จัดการกองทุนชั้นนำทั่วโลก เพื่อคัดเลือกกองทุนที่ดีที่สุด (Best In Class) สำหรับ ttb smart port อีกด้วย”นางสาวเบญจรงค์ เตชะมวลไววิทย์ รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายพัฒนาและวางแผนกลยุทธ์ TMBAM Eastspring กล่าวถึงชุดกองทุน ttb smart port นี้ว่า “ลูกค้าสามารถเลือกลงทุนผ่าน 5 พอร์ต ได้ง่าย ๆ ตามระดับความเสี่ยงที่เหมาะสม ได้แก่ 1. ttb smart port 1 preserver (TSP1-PRESERVER) ลงทุนในตราสารหนี้ไม่น้อยกว่า 80% 2. ttb smart port 2 nurturer (TSP2-NURTURER) ลงทุนในตราสารทุนไม่เกิน 40% 3. ttb smart port 3 balancer (TSP3-BALANCER) ลงทุนในตราสารทุนไม่เกิน 80% 4. ttb smart port 4 explorer (TSP4-EXPLORER) ลงทุนในตราสารทุน 0-100% และ 5. ttb smart port 5 go-getter (TSP5-GOGETTER) ลงทุนในตราสารทุนไม่น้อยกว่า 80% อีกทั้งเรายังขยายโอกาสการลงทุนได้ง่ายขึ้นสำหรับทุกคน ด้วยเงินลงทุนเริ่มต้นเพียง 1 บาท ไม่มีค่าธรรมเนียมแรกเข้า เพิ่มความยืดหยุ่นมากขึ้นและเพิ่มความโปร่งใส สำหรับการลงทุนต่างประเทศจะลงทุนตรงใน Master Fund ซึ่งนักลงทุนจะเห็นได้ชัดเจนมากขึ้นว่าลงทุนในกองทุนต่างประเทศกองทุนใด การซื้อขายสับเปลี่ยนกองทุนจะคล่องตัวขึ้นแม้อยู่ในช่วงปรับพอร์ต ไม่ติดปัญหาเรื่องสภาพคล่องหรือเสียโอกาสการลงทุนเพราะจะได้รับเงินค่าขายคืนภายใน 5 วันทำการหลังจากวันที่สั่งขาย (T+5) และสามารถติดตามผลการดำเนินงานจากการแสดงรายละเอียดมูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) เหมือนการซื้อขายกองทุนทั่วไป ผ่านการแจ้งเตือนในแอปพลิเคชัน ttb touch ที่จะทำให้ชีวิตคุณง่ายยิ่งขึ้น”ภายในงานยังได้รับเกียรติจากเหล่าวิทยากรที่มีชื่อเสียงในหลากหลายอาชีพ ไม่ว่าจะเป็น คุณจักรพงษ์ เมษพันธุ์ หรือ ”โค้ชหนุ่ม” จากเพจ Money Coach, คุณอลิสา พันธุศักดิ์ หรือ ”คุณจ๋า” จากช่องอั๋นจ๋าเดอะเรียลลิตี้ และเจ้าของธุรกิจทิฟฟานีโชว์, ผศ.นพ.วรวุฒิ เชยประเสริฐ หรือ “หมอวิน” จากเพจเลี้ยงลูกตามใจหมอ และคุณอินทราวุธ สิมะพิเชฐ หรือ “คุณอิน” จากเพจ 2Madames ที่มาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ในการวางแผนการเงินเพื่ออนาคตของคุณ ครอบครัว รวมทั้งมุมมองในเรื่องการลงทุนของแต่ละท่านโดยได้ผสานแคมเปญ “Eastspring Money Parenting, Grow Your Smart Kids พ่อแม่สอนลูกเรื่องเงิน...สร้างอนาคตที่สมาร์ทให้ลูกคุณ” จาก Eastspring ซึ่งมีแนวคิดที่จะเป็นการส่งเสริมให้เห็นความสำคัญของการปลูกฝังเรื่องการเงินให้กับลูกตั้งแต่เนิ่น ๆ สนับสนุนให้พ่อแม่ใส่ใจเรื่องอนาคตทางการเงินของลูก โดยทั้ง Preserver, Nurturer, Balancer, Explorer และ Go-getter ก็จะมีสไตล์ที่ต่างกันไป สนใจสามารถทำ Quiz เพื่อค้นหาตัวเองได้ที่เว็บไซต์ www.eastspring.co.th/money-parenting/quiz-landingกองทุน ttb smart port มาพร้อมกับโปรโมชันพิเศษอย่างต่อเนื่อง ในช่วงวันที่ 1 กันยายน - 31 ธันวาคม 2564 เพื่อส่งเสริมสร้างวินัยทางการออมและลงทุนให้ลูกค้ามีชีวิตทางการเงินที่ดีขึ้น ทั้งวันนี้และในอนาคตต่อไป โดยลูกค้าที่ลงทุน ttb smart port อย่างสม่ำเสมอทุกเดือน (DCA : Dollar Cost Average) เป็นเวลา 12 เดือน ขั้นต่ำ 1,000 บาทต่อเดือน ในพอร์ตชุดเดียวกันจะได้รับหน่วยลงทุนพิเศษที่ลูกค้าลงทุนอยู่ใน ttb smart port เสมือนโบนัสเข้าพอร์ตการลงทุนเพิ่มอีก 0.2%