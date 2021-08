อีสท์สปริงแนะทยอยสะสม T-ES-GGREEN รับUSลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน

นางสาวเบญจรงค์ เตชะมวลไววิทย์ รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายพัฒนาและวางแผนกลยุทธ์ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด (TMBAM Eastspring) และ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จำกัด (Thanachart Fund Eastspring) กล่าวว่า เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา วุฒิสภาสหรัฐผ่านร่างกฎหมายโครงสร้างพื้นฐานครั้งประวัติศาสตร์ มูลค่า 1.2 ล้านล้านดอลลาร์ ในระยะเวลา 8 ปี เพื่อสนับสนุนการสร้างถนน สะพาน ท่าเรือ น้ำสะอาด และอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง โดยจะจัดหางบประมาณ 5.5 แสนล้านดอลลาร์ ในช่วงระยะเวลา 5 ปี สำหรับการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่ง ระบบขนส่งสาธารณะ บรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต น้ำสะอาด สถานีชาร์จรถไฟฟ้า และมาตรการอื่นๆ เพื่อแก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจากงบประมาณ 5.5 แสนล้านดอลลาร์ที่ใช้ด้านโครงสร้างพื้นฐาน งบประมาณโดยส่วนใหญ่เกือบ 50% จะถูกนำไปใช้ด้านขนส่งสาธารณะ อีก 34% จะถูกนำไปใช้ด้านสาธารณูปโภค และ 16% จะนำไปใช้ด้านการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมและโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งเมื่อพิจารณาในรายละเอียดจะพบว่า งบประมาณด้านพลังงานสะอาดถูกแทรกซึมและได้รับการสนับสนุนอยู่ในหลายส่วน แม้จะไม่ได้เป็นส่วนหลักของงบประมาณรอบนี้ก็ตามดังนั้นจึงเชื่อว่าในระยะนี้ ถือเป็นจังหวะที่ดีที่จะทยอยเก็บกองทุน T-ES-GGREEN เข้าพอร์ตลงทุน เพราะเป็นหนึ่งในกองทุนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจพลังงานสะอาด ซึ่งจะเป็นเทรนด์พลังงานแห่งอนาคต และผลตอบแทนที่ผ่านมาก็น่าสนใจเพียงแต่ในช่วงต้นปีนั้นอาจได้รับผลกระทบไปบ้างจนทำให้ผลตอบแทนตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบันอยู่ที่ -6.48% แต่ ในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมากองทุนสามารถพลิกกลับมาทำผลงานได้ 5.79% ส่งผลให้ตั้งแต่จัดตั้งกองทุนเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2563 จนถึงปัจจุบันกองทุนสามารถกลับมาทำผลตอบแทนเป็นบวกอยู่ที่ 6.73% ทั้งนี้ benchmark ของกองทุน ซึ่งก็คือ MSCI World อยู่ที่ 29.73%, 13.54% และ 34.78% ซึ่งเป็นผลตอบแทนตั้งแต่ต้นปี 3 เดือน และตั้งแต่จัดตั้งกองทุนตามลำดับ (ข้อมูล ณ วันที่ 16 ส.ค. 64)“ในช่วงต้นปีกองทุนที่เกี่ยวข้องกับพลังงานสะอาดมีการปรับตัวลดลงจากแรงขายทำกำไรจากการเปลี่ยนกลุ่มลงทุน รวมถึงเงินเฟ้อที่เร่งตัวขึ้นและหลังจากนั้นก็เริ่มฟื้นตัว ก่อนจะเกิดแรงขายทำกำไรอีกครั้งในช่วงเดือน เมษายน-พฤษภาคมที่ผ่านมา ซึ่งจากจุดต่ำสุดในช่วงเดือนพฤษภาคมจนถึงปัจจุบันกองทุน Brookfield Global Renewables and Sustainable Infrastructure ซึ่งเป็นกองทุนหลักของกองทุน T-ES-GGREEN ปรับตัวขึ้นประมาณ 9%”นอกจากนั้นยังให้ความเชื่อมั่นต่อไปว่า กองทุนพลังงานสะอาดอย่าง T-ES-GGREEN จะได้รับประโยชน์จากแผนโครงสร้างพื้นฐานนี้อย่างแน่นอน พร้อมทั้งเชื่อว่าปัจจัยในช่วงต้นปีที่กระทบต่อผลการดำเนินงานของกองทุน จะเป็นปัจจัยระยะสั้นและเบาบางลงในที่สุด และล่าสุดสหรัฐฯและประเทศหลักยุโรปได้มีการประกาศงบไตรมาส 2 ปีนี้ออกมากว่า 90% แล้ว ซึ่งกลุ่มโรงไฟฟ้าและสาธารณูปโภคในสหรัฐฯและกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว ส่วนใหญ่มียอดขายและกำไรเติบโตในไตรมาสล่าสุด รวมถึงบริษัทที่อยู่ในกองทุนหลักของ Brookfield Global Renewables and Sustainable Infrastructure ถึงแม้ยอดขายและกำไรจะออกมาต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์เล็กน้อย แต่มีแนวโน้มของยอดขายและกำไรเติบโตได้โดดเด่นในไตรมาสล่าสุด รวมถึง Momentum ของกลุ่มพลังงานสะอาดที่เริ่มมีการสนับสนุนมากขึ้นโดยเฉพาะจากทั้งสหรัฐฯและยุโรปที่มีทั้งเรื่องของงบประมาณและแผนพัฒนาด้านพลังงานสะอาดทั้งนี้ทีมกลยุทธ์การลงทุน ยังมองเห็นปัจจัยสนับสนุนในระยะยาวที่โดดเด่นและปัจจัยพื้นฐานที่แข็งแกร่ง จนไม่อาจมองข้ามการลงทุนกลุ่ม Green Energy แม้ว่าในระยะสั้นราคาอาจถูกกดดันจากอัตราเงินเฟ้อที่เพิ่มสูงขึ้นมากกว่าคาด รวมถึงการปรับตัวขึ้นของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐที่เร่งตัวขึ้นสูงเร็วและแรงกว่าคาดในช่วงต้นปี ซึ่งจากนี้จนถึงช่วงปลายปี 2021 อาจจะยังเห็นการแกว่งตัวของราคาอยู่บ้าง แต่ก็ยังเชื่อว่าบริษัทเหล่านี้จะสามารถปรับตัวและมีพัฒนาการที่ดีขึ้น และยังมองว่าปัจจัยกดดันระยะสั้นดังกล่าว ถือเป็นโอกาสในการหาการลงทุนหุ้นที่ดีในราคาที่ต่ำกว่ามูลค่าจากแรงเทขายในระยะสั้น โดยที่ปัจจัยพื้นฐานดีและมีโอกาสในการเติบโตในระยะยาว ซึ่งจะทำให้กองทุนมีโอกาสสร้างผลตอบแทนที่ดีในระยะกลางยาวได้สำหรับผู้ที่สนใจลงทุนกองทุนพลังงานสะอาด ทีมยังแนะนำให้ทยอยสะสมกองทุน T-ES-GGREEN เข้าพอร์ตลงทุนได้ในช่วงที่ราคาปรับลดลง โดยเชื่อว่ากองทุนนี้ยังเหมาะเป็นพอร์ตลงทุนหลักสำหรับการลงทุนในระยะกลางถึงยาว เพราะถือเป็นกลุ่มการลงทุนที่ปัจจัยพื้นฐานน่าสนใจ“เราประเมินว่าในงบประมาณหลายส่วนที่ออกมาในปัจจุบัน และงบประมาณต่อจากนี้ โดยเฉพาะประเทศพัฒนาแล้วจะเห็นการสอดแทรกงบประมาณบางส่วนที่จะมีการถูกนำไปใช้ในเรื่องของการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน รวมถึงการรณรงค์ให้ใช้พลังงานสะอาดจากทั่วโลก รวมถึงปัจจัยพื้นฐานของบริษัทที่กองทุนหลักไปลงทุนยังคงน่าสนใจ แต่บางช่วงอาจถูกกดดันจากเงินเฟ้อและอัตราผลตอบแทนพันธบัตรที่เพิ่มขึ้น แต่บริษัทที่กองทุนหลักไปลงทุนยังมีสัญญาระยะยาวที่มีส่วนปรับเพิ่มขึ้นได้ตามเงินเฟ้อ ทำให้ประเด็นนี้ยังไม่น่ากังวลนัก และเรายังแนะนำทยอยสะสมช่วงที่ราคาปรับตัวย่อลงและถือครองเพื่อเป็น Core Port สำหรับการลงทุนในระยะกลางถึงยาว”กองทุนหลักของ T-ES-GGREEN คือ Brookfield Global Renewables and Sustainable Infrastructure โดยจะเน้นลงทุนในบริษัทจดทะเบียนทั่วโลกที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับหรือกำลังเปลี่ยนผ่านเข้าสู่การทำธุรกิจเกี่ยวกับพลังงานหมุนเวียนและโครงสร้างพื้นฐานแบบยั่งยืน ซึ่งใช้เทคโนโลยีและให้บริการเกี่ยวเนื่องกับพลังงานลม พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานสะอาด และการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน