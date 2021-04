บลจ.กสิกรไทยส่ง Term Fund Plus ขายต่อเนื่อง

นายนาวิน อินทรสมบัติ รองกรรมการผู้จัดการ สายงานจัดการลงทุนต่างประเทศ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด (บลจ.กสิกรไทย) เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 สายพันธุ์ใหม่ในไทย ทำให้ผู้ลงทุนส่วนใหญ่มีความกังวลต่อการเข้าลงทุนในยามที่ตลาดยังมีความผันผวน อย่างไรก็ดี สำหรับผู้ที่ต้องการลงทุนต่อเนื่อง โดยมองหาโอกาสรับผลตอบแทนภายใต้ความเสี่ยงระดับปานกลาง บลจ.กสิกรไทยขอแนะนำ กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 2022H (KFF22H) ซึ่งเป็นกองทุน Term Fund Plus จากกสิกรไทยที่ทยอยจัดตั้งอย่างต่อเนื่อง และได้รับความสนใจจากผู้ลงทุนเป็นจำนวนมากทุกครั้ง ทำให้กองทุนปิดการขายได้อย่างรวดเร็วและระดมไปได้ถึง 74,135 ล้านบาท (ข้อมูล ณ 16 เม.ย. 64) ทั้งนี้ กองทุน KFF22H มีกำหนดเปิดเสนอขายครั้งแรก (IPO) ในระหว่างวันที่ 19-23 เมษายน 2564นายนาวินกล่าวต่อไปว่า ความน่าสนใจของกองทุน Term Fund Plus อยู่ตรงที่กองทุนใช้กลยุทธ์ Buy & Maintain ที่เน้นกระจายลงทุนในตราสารหนี้กว่า 80 ตราสาร ซึ่งมากกว่ากองทุน Term Fund ทั่วไป และลงทุนในตราสารหนี้ Investment Grade ไม่น้อยกว่า 70% รวมถึงกระจายลงทุนบางส่วนในเงินฝากต่างประเทศ เพื่อลดความผันผวนให้แก่พอร์ตการลงทุน ทั้งนี้ กองทุน KFF22E จะเน้นลงทุนในตราสารหนี้คุณภาพดีทั่วโลกโดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชีย ผ่านกองทุนต่างประเทศ Invesco Asian Bond Fixed Maturity Fund 2022 - VIl, Class C(USD)-Acc ในสัดส่วนประมาณ 60% ของพอร์ต ซึ่งบริหารจัดการโดย Invesco บลจ.ชั้นนำระดับโลกที่มีความเชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการกองทุนตราสารหนี้ ส่วนที่เหลือประมาณ 40% บลจ.กสิกรไทยนำไปบริหารโดยกระจายลงทุนในเงินฝากต่างประเทศ ได้แก่ เงินฝาก PT Bank Rakyat Indonesia (ประเทศอินโดนีเซีย), เงินฝาก Qatar National Bank (ประเทศกาตาร์) และเงินฝาก Bank of China (สาธารณรัฐประชาชนจีน) อย่างไรก็ดี กองทุน Term Fund Plus เหมาะสำหรับผู้ที่มองเห็นโอกาสจากการกระจายลงทุนในตราสารหนี้และเงินฝากต่างประเทศ โดยสามารถถือครองหน่วยลงทุนเป็นเวลา 1 ปีได้