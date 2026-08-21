Xiaomi ธุรกิจ EV และ AI ขาดทุน 1.2 หมื่นล้านบาทใน Q2 แม้ส่งมอบรถทะลุ 1 แสนคัน

Xiaomi เปิดเผยผลประกอบการไตรมาส 2 ปี 2026 โดยกลุ่มธุรกิจใหม่ ซึ่งรวม รถยนต์ไฟฟ้า (EV), AI และธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ขาดทุนจากการดำเนินงาน 2.6 พันล้านหยวน หรือประมาณ 1.2 หมื่นล้านบาท นับเป็นการขาดทุนต่อเนื่องเป็นไตรมาสที่ 2
อย่างไรก็ตาม ตัวเลขขาดทุนลดลงจาก 3.1 พันล้านหยวนในไตรมาสแรก ขณะที่รายได้และยอดส่งมอบรถยังเพิ่มขึ้น โดย Xiaomi ส่งมอบรถ 104,199 คันในไตรมาส 2 เพิ่มขึ้น 28.2% จากปีก่อน
รายได้โต แต่กำไรขั้นต้นลดลง
กลุ่มธุรกิจ EV, AI และธุรกิจใหม่ของ Xiaomi มีรายได้ 24.9 พันล้านหยวนในไตรมาส 2 เพิ่มขึ้น 17.1% จากปีก่อน โดยรายได้จากธุรกิจรถยนต์ไฟฟ้าเพียงอย่างเดียวอยู่ที่ 23.9 พันล้านหยวน เพิ่มขึ้น 15.9%
แต่ อัตรากำไรขั้นต้นลดลงเหลือ 19.2% จาก 26.4% ในช่วงเดียวกันของปีก่อน และ 20.1% ในไตรมาสแรก
Xiaomi ระบุว่าสาเหตุหลักมาจาก สัดส่วนการส่งมอบ SU7 Ultra ซึ่งเป็นรุ่นราคาสูงลดลง ราคาชิ้นส่วนสำคัญเพิ่มขึ้น และต้นทุนของธุรกิจ AI สูงขึ้น
ค่าใช้จ่ายเพิ่ม โดยเฉพาะการลงทุนด้าน AI
ขณะเดียวกัน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของกลุ่มธุรกิจใหม่เพิ่มขึ้น 25.7% เป็น 7.4 พันล้านหยวน ส่วนค่าใช้จ่ายด้านวิจัยและพัฒนาของ Xiaomi ทั้งกลุ่มเพิ่มขึ้น 18.9% เป็น 9.2 พันล้านหยวน
บริษัทระบุว่าการเพิ่มขึ้นส่วนหนึ่งมาจากธุรกิจใหม่ โดยเฉพาะ การลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน AI ซึ่งเป็นอีกปัจจัยที่กดดันผลประกอบการในไตรมาสนี้
ส่งมอบรถทะลุ 1 แสนคันในไตรมาสเดียว
ฝั่งธุรกิจรถยนต์ยังเติบโต โดย Xiaomi ส่งมอบรถ 104,199 คันในไตรมาส 2 เพิ่มขึ้น 28.2% จากปีก่อน ขณะที่ราคาเฉลี่ยของรถที่ขายได้อยู่ที่ 229,312 หยวนต่อคัน หรือประมาณ 1.03 ล้านบาท
ราคาเฉลี่ยลดลง 9.6% จากปีก่อน ส่วนหนึ่งเป็นผลจากสัดส่วนการส่งมอบ SU7 Ultra ที่ลดลง
นอกจากนี้ ณ วันที่ 17 สิงหาคม 2026 Xiaomi SU7 Series มียอดส่งมอบสะสมมากกว่า 500,000 คัน และ Xiaomi ระบุว่า SU7 เป็นรถซีดานไฟฟ้า 100% ที่ขายดีที่สุดในจีนช่วงครึ่งแรกของปี 2026 ในกลุ่มราคามากกว่า 200,000 หยวน
เตรียมเปิดตัว SUV ตระกูล Sky Nomad เดือนกันยายน
Xiaomi กำลังขยายไลน์อัปรถเพิ่มเติม โดยเปิดตัวสถาปัตยกรรม Xiaomi Kunlun พร้อม SUV แบบ EREV ตระกูล Sky Nomad ซึ่งมีระยะทางรวมตามมาตรฐาน CLTC สูงสุด 1,705 กม.
Sky Nomad N90 Max เปิดพรีเซลที่ 299,900 หยวน หรือประมาณ 1.35 ล้านบาท ส่วน N70 Max ราคา 259,900 หยวน หรือประมาณ 1.17 ล้านบาท โดยมีกำหนดเปิดตัวอย่างเป็นทางการในเดือนกันยายน 2026
*ราคาเงินบาทเป็นการแปลงจากราคาจีนโดยประมาณ ไม่ใช่ราคาจำหน่ายในประเทศไทย
ยังต้องเร่งยอดขายหากต้องการถึงเป้า 550,000 คัน
แม้ภาพรวมไตรมาส 2 เติบโต แต่ยอดส่งมอบในเดือนกรกฎาคมเริ่มชะลอลง โดย Xiaomi ส่งมอบรถ 31,267 คัน เพิ่มขึ้นเพียง 2.68% จากปีก่อน และลดลง 9.99% จากเดือนมิถุนายน
ยอดสะสมตั้งแต่เดือนมกราคมถึงกรกฎาคมอยู่ที่ 216,322 คัน เพิ่มขึ้น 14.83% จากปีก่อน
Xiaomi ตั้งเป้ายอดส่งมอบทั้งปี 2026 ไว้ที่ 550,000 คัน ซึ่งหมายความว่าในช่วง 5 เดือนที่เหลือ บริษัทจะต้องส่งมอบรถเฉลี่ยประมาณ 66,700 คันต่อเดือน จึงจะถึงเป้าหมายดังกล่าว
ขาดทุนต่อเนื่อง แต่ลดลงจากไตรมาสก่อน
เดือนกรกฎาคม Xiaomi ส่งมอบรถ 31,267 คัน เพิ่มขึ้น 2.68% จากปีก่อน แต่ลดลง 9.99% จากเดือนมิถุนายน ทำให้ยอดสะสมเดือนมกราคมถึงกรกฎาคมอยู่ที่ 216,322 คัน
บริษัทตั้งเป้าส่งมอบรถทั้งปีไว้ที่ 550,000 คัน ซึ่งหมายความว่า Xiaomi ต้องส่งมอบรถเฉลี่ยประมาณ 66,700 คันต่อเดือนในช่วง 5 เดือนที่เหลือ จึงจะทำได้ตามเป้าหมาย
ภาพรวมของไตรมาส 2 จึงมีทั้งสองด้าน คือ ยอดส่งมอบและรายได้จากรถ EV ยังเติบโต แต่ธุรกิจ EV, AI และธุรกิจใหม่โดยรวมยังขาดทุน จากอัตรากำไรที่ลดลง ต้นทุนชิ้นส่วนที่สูงขึ้น และการลงทุนด้าน AI ที่เพิ่มขึ้น
ที่มา: CnEVPost