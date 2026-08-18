GWM TANK 300 DIESEL ฝ่าศึก AXCR 2026 พิสูจน์ความแกร่ง ลุยกว่า 2,000 กม. เข้าเส้นชัยครบ 6 LEG

GWM Ek Group Racing Team ส่ง GWM TANK 300 DIESEL เข้าร่วมการแข่งขัน AXCR 2026 จำนวน 2 คัน โดยทั้งสองคันสามารถแข่งขันครบทั้ง 6 LEG และเข้าเส้นชัยได้สำเร็จ
* รถหมายเลข 114 ขับโดย โอฬาร สรสิริรัตน์ และผู้นำทาง สมเกียรติ น้อยจาด คว้าอันดับ 12 Overall และอันดับ 4 ในรุ่น T2A-D
* รถหมายเลข 128 ขับโดย โทวัล ธรวรรณเสน และผู้นำทาง ชัพวิชญ์ จุลสันติรัตน์ จบอันดับ 15 Overall และอันดับ 6 ในรุ่น T2A-D
สำหรับการแข่งขันครั้งนี้ GWM TANK 300 DIESEL ใช้พื้นฐานจากรถที่จำหน่ายจริง
ก่อนปรับแต่งให้สอดคล้องกับมาตรฐานความปลอดภัยของ FIA และกติกาประเภท T2 ซึ่งเน้นให้รถแข่งยังคงใกล้เคียงกับรถผลิตจริงมากที่สุด จึงเป็นอีกหนึ่งบททดสอบที่สะท้อนถึงความแข็งแกร่งของโครงสร้างแชสซี ระบบส่งกำลัง และความทนทานของตัวรถ
ด้านขุมพลัง GWM เดินหน้าพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องยนต์ดีเซลมาอย่างต่อเนื่องกว่า 20 ปี
โดยประเทศไทยมีรถยนต์ดีเซล 3 รุ่นหลัก ได้แก่ TANK 300 DIESEL, TANK 500 DIESEL และ POER SAHAR DIESEL
ทั้ง 3 รุ่นใช้เครื่องยนต์ดีเซล 2.3 ลิตร 2,370 ซีซี จับคู่เกียร์อัตโนมัติ 9 สปีด
พร้อมเทคโนโลยีคอมมอนเรลแรงดันสูง 2,000 บาร์
เทอร์โบแปรผันอัจฉริยะ เพื่อให้ตอบสนองตั้งแต่รอบต่ำและรองรับการใช้งานทั้งในเมืองและเส้นทางท้าทาย
ที่สำคัญ GWM ยังมอบความมั่นใจให้ผู้ใช้ TANK 300 DIESEL ด้วยการรับประกันเครื่องยนต์สูงสุด 1,000,000 กิโลเมตร หรือ 8 ปี แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน
จากสนามแข่งสุดโหดสู่รถที่ใช้งานจริง GWM TANK 300 DIESEL จึงใช้ AXCR 2026 เป็นอีกหนึ่งบทพิสูจน์ ถึงความแข็งแกร่งและความทนทานของขุมพลังดีเซลของ GWM