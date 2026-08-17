GWM เข้าร่วมโครงการ “EV Ready ตรวจฟรี ขับชัวร์” ORA ทุกรุ่น เช็คฟรี

GWM ประกาศเข้าร่วมโครงการ “EV Ready ตรวจฟรี ขับชัวร์” ภายใต้ “โครงการความร่วมมือเพื่อยกระดับการใช้งานรถไฟฟ้า (EV) อย่างปลอดภัย” ของกรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม โดย GWM ให้ความร่วมมือกับภาครัฐเพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านของประเทศไทยสู่สังคมยานยนต์ไฟฟ้าอย่างมั่นใจ ยกระดับมาตรฐานการใช้งาน EV ให้ปลอดภัยตลอดอายุการใช้งาน และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ใช้รถยนต์ไฟฟ้า GWM ทั่วประเทศ ผ่านการส่งเสริมให้ลูกค้านำรถเข้ารับการตรวจเช็กโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ณ ศูนย์บริการมาตรฐาน GWM Partner Store ทั่วประเทศ
ภายใต้โครงการ “EV Ready ตรวจฟรี ขับชัวร์” GWM มอบสิทธิ์ตรวจเช็กสภาพรถยนต์ไฟฟ้าฟรีให้แก่ลูกค้า GWM ORA ทุกรุ่น ทั้ง GWM ORA Good Cat, ORA 07 และ GWM ORA 5 EV ทั้งลูกค้าปัจจุบันและลูกค้าใหม่ โดยมีระยะเวลาโครงการนับจากวันที่ 13 สิงหาคม 2569 ถึง 31 ธันวาคม 2569 พร้อมรายการตรวจเช็กหลักที่ครอบคลุมระบบสำคัญของรถยนต์ไฟฟ้า ได้แก่ ระบบสายไฟแรงดันสูงและจุดเชื่อมต่อ ระบบมอเตอร์ไฟฟ้าและชุดขับเคลื่อน ระบบระบายความร้อนแบตเตอรี่ ระบบชาร์จไฟ AC/DC และการอัปเดตซอฟต์แวร์ระบบควบคุมรถ เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่ารถยนต์ไฟฟ้าได้รับการดูแลตามมาตรฐานที่เหมาะสมและพร้อมใช้งานอย่างปลอดภัยในทุกการเดินทาง
ปัจจุบัน GWM มีศูนย์บริการมาตรฐาน GWM Partner Store มากกว่า 70 แห่งทั่วประเทศ พร้อมทีมช่างเทคนิคที่ผ่านการรับรองเฉพาะทางด้าน EV ที่พร้อมรองรับการให้บริการรถยนต์ไฟฟ้าทั่วประเทศ สำหรับลูกค้าที่สนใจนำรถเข้าตรวจเช็ก ภายใต้โครงการ “EV Ready ตรวจฟรี ขับชัวร์” สามารถจองคิวเข้ารับบริการผ่าน GWM Application หรือโทรนัดหมายล่วงหน้าได้ที่ศูนย์บริการ GWM Partner Store ทุกสาขาทั่วประเทศ
เวย์น โจว กรรมการผู้จัดการ GWM (ประเทศไทย) กล่าวว่า “นับตั้งแต่ GWM เปิดตัว GWM ORA Good Cat รถยนต์ไฟฟ้ารุ่นแรกสู่ตลาดประเทศไทย ตามมาด้วยสปอร์ตคูเป้ไฟฟ้าอย่าง ORA 07 จนถึงรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นล่าสุดอย่าง GWM ORA 5 EV เราได้รับความไว้วางใจจากผู้บริโภคชาวไทยเป็นอย่างดีโดยมีครอบครัวผู้ใช้ ORA ในประเทศไทยแล้วกว่า 22,000 ครอบครัว
ทั้งนี้นอกเหนือจากการแนะนำผลิตภัณฑ์ที่มาพร้อมคุณภาพและนวัตกรรมยานยนต์ไฟฟ้าที่ทันสมัยแล้ว GWM ยังให้ความสำคัญกับงานบริการหลังการขายในฐานะหัวใจสำคัญของความเชื่อมั่นระยะยาว โดยมุ่งดูแลลูกค้าอย่างครบวงจรด้วยศูนย์บริการมาตรฐาน บุคลากรผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่ารถของตนได้รับการดูแลอย่างถูกต้อง ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพตลอดการใช้งาน
การเข้าร่วมโครงการ ‘EV Ready ตรวจฟรี ขับชัวร์’ จึงไม่เพียงสะท้อนความมุ่งมั่นของ GWM ในการสร้างความยั่งยืนให้กับระบบนิเวศยานยนต์ไฟฟ้าไทยร่วมกับภาครัฐเท่านั้น แต่ยังตอกย้ำความตั้งใจจริงในการใส่ใจ และการดูแลลูกค้ารถยนต์ไฟฟ้าของเราในทุกมิติอีกด้วย
ภายใต้โครงการ “EV Ready ตรวจฟรี ขับชัวร์” GWM มอบสิทธิ์ตรวจเช็กสภาพรถยนต์ไฟฟ้าฟรีให้แก่ลูกค้า GWM ORA ทุกรุ่น ทั้ง GWM ORA Good Cat, ORA 07 และ GWM ORA 5 EV ทั้งลูกค้าปัจจุบันและลูกค้าใหม่ โดยมีระยะเวลาโครงการนับจากวันที่ 13 สิงหาคม 2569 ถึง 31 ธันวาคม 2569 พร้อมรายการตรวจเช็กหลักที่ครอบคลุมระบบสำคัญของรถยนต์ไฟฟ้า ได้แก่ ระบบสายไฟแรงดันสูงและจุดเชื่อมต่อ ระบบมอเตอร์ไฟฟ้าและชุดขับเคลื่อน ระบบระบายความร้อนแบตเตอรี่ ระบบชาร์จไฟ AC/DC และการอัปเดตซอฟต์แวร์ระบบควบคุมรถ เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่ารถยนต์ไฟฟ้าได้รับการดูแลตามมาตรฐานที่เหมาะสมและพร้อมใช้งานอย่างปลอดภัยในทุกการเดินทาง
ปัจจุบัน GWM มีศูนย์บริการมาตรฐาน GWM Partner Store มากกว่า 70 แห่งทั่วประเทศ พร้อมทีมช่างเทคนิคที่ผ่านการรับรองเฉพาะทางด้าน EV ที่พร้อมรองรับการให้บริการรถยนต์ไฟฟ้าทั่วประเทศ สำหรับลูกค้าที่สนใจนำรถเข้าตรวจเช็ก ภายใต้โครงการ “EV Ready ตรวจฟรี ขับชัวร์” สามารถจองคิวเข้ารับบริการผ่าน GWM Application หรือโทรนัดหมายล่วงหน้าได้ที่ศูนย์บริการ GWM Partner Store ทุกสาขาทั่วประเทศ
เวย์น โจว กรรมการผู้จัดการ GWM (ประเทศไทย) กล่าวว่า “นับตั้งแต่ GWM เปิดตัว GWM ORA Good Cat รถยนต์ไฟฟ้ารุ่นแรกสู่ตลาดประเทศไทย ตามมาด้วยสปอร์ตคูเป้ไฟฟ้าอย่าง ORA 07 จนถึงรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นล่าสุดอย่าง GWM ORA 5 EV เราได้รับความไว้วางใจจากผู้บริโภคชาวไทยเป็นอย่างดีโดยมีครอบครัวผู้ใช้ ORA ในประเทศไทยแล้วกว่า 22,000 ครอบครัว
ทั้งนี้นอกเหนือจากการแนะนำผลิตภัณฑ์ที่มาพร้อมคุณภาพและนวัตกรรมยานยนต์ไฟฟ้าที่ทันสมัยแล้ว GWM ยังให้ความสำคัญกับงานบริการหลังการขายในฐานะหัวใจสำคัญของความเชื่อมั่นระยะยาว โดยมุ่งดูแลลูกค้าอย่างครบวงจรด้วยศูนย์บริการมาตรฐาน บุคลากรผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่ารถของตนได้รับการดูแลอย่างถูกต้อง ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพตลอดการใช้งาน
การเข้าร่วมโครงการ ‘EV Ready ตรวจฟรี ขับชัวร์’ จึงไม่เพียงสะท้อนความมุ่งมั่นของ GWM ในการสร้างความยั่งยืนให้กับระบบนิเวศยานยนต์ไฟฟ้าไทยร่วมกับภาครัฐเท่านั้น แต่ยังตอกย้ำความตั้งใจจริงในการใส่ใจ และการดูแลลูกค้ารถยนต์ไฟฟ้าของเราในทุกมิติอีกด้วย