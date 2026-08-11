GWM TANK 300 Diesel พร้อมลุย “Asia Cross Country Rally 2026” (AXCR 2026) หนึ่งในศึกแรลลีครอสคันทรีที่ท้าทายที่สุดในภูมิภาค
การแข่งขันครั้งนี้จะลุยบนเส้นทางโหดในประเทศไทยรวมกว่า 2,000 กิโลเมตร ตั้งแต่ พัทยา, ปราจีนบุรี, นครสวรรค์, กำแพงเพชร ไปจนถึงเข้าเส้นชัยที่พิษณุโลก ระหว่างวันที่ 10-15 สิงหาคม 2569 นี้
สำหรับรถที่เข้าแข่งขับประกอบไปด้วย
รถแข่งหมายเลข 114
โอฬาร สรสิริรัตน์ (Driver)
สมเกียรติ น้อยจาด (Co-Driver)
รถแข่งหมายเลข 128
โทวัล ธรวรรณเสน (Driver)
ชัพวิชญ์ จุลสันติรัตน์ (Co-Driver)
การแข่งขันครั้งนี้จะลุยบนเส้นทางโหดในประเทศไทยรวมกว่า 2,000 กิโลเมตร ตั้งแต่ พัทยา, ปราจีนบุรี, นครสวรรค์, กำแพงเพชร ไปจนถึงเข้าเส้นชัยที่พิษณุโลก ระหว่างวันที่ 10-15 สิงหาคม 2569 นี้
สำหรับรถที่เข้าแข่งขับประกอบไปด้วย
รถแข่งหมายเลข 114
โอฬาร สรสิริรัตน์ (Driver)
สมเกียรติ น้อยจาด (Co-Driver)
รถแข่งหมายเลข 128
โทวัล ธรวรรณเสน (Driver)
ชัพวิชญ์ จุลสันติรัตน์ (Co-Driver)