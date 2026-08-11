GWM เปิดตัว H10 SUV ทรงเหลี่ยม 590 แรงม้า วิ่งรวม 1,404 กม. LiDAR มาตรฐานทุกรุ่น

GWM เปิดตัว H10 รถ SUV ทรงเหลี่ยมรุ่นใหม่ อย่างเป็นทางการในจีนเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2026 โดยเป็นรถรุ่นแรกของบริษัทที่พัฒนาบนแพลตฟอร์ม Global One และมีให้เลือกทั้งแบบ 5 ที่นั่ง และ 6 ที่นั่ง ราคาโปรโมชั่นช่วงเปิดตัวเริ่มต้นที่ 201,800 หยวน หรือประมาณ 9.5 แสนบาท
H10 อยู่ภายใต้แบรนด์ Haval แต่ใช้ชื่อ GWM ในการทำตลาด โดยวางตำแหน่งไว้ทั้งในกลุ่ม SUV สำหรับครอบครัว 6 ที่นั่ง และกลุ่ม SUV ไฮบริดทรงเหลี่ยมแนวลุย ซึ่งกำลังมีคู่แข่งเพิ่มขึ้นในตลาดจีน
GWM H10 รุ่น 5 ที่นั่ง
GWM H10 รุ่น 5 ที่นั่ง มีตัวถังยาว 5,138 มม. กว้าง 2,050 มม. สูง 1,970 มม. ฐานล้อ 3,000 มม. และความสูงใต้ท้องรถ 220 มม. มีพื้นที่เก็บสัมภาระด้านหลัง 815 ลิตร และเพิ่มได้สูงสุด 1,885 ลิตร เมื่อพับเบาะ
GWM H10 รุ่น 6 ที่นั่ง
รุ่น 6 ที่นั่งเพิ่มความยาวตัวถังเป็น 5,299 มม. ขณะที่ความกว้าง 2,050 มม. ความสูง 1,970 มม. และฐานล้อ 3,000 มม. เท่ากัน มีพื้นที่เก็บสัมภาระด้านหลัง 316 ลิตร และเพิ่มได้สูงสุด 1,056 ลิตร เมื่อพับเบาะ
ไฮบริด Hi4 มอเตอร์คู่ 590 แรงม้า
H10 ใช้ระบบขับเคลื่อน Hi4 Plug-in Hybrid ประกอบด้วยเครื่องยนต์เบนซินเทอร์โบ 1.5 ลิตร ทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้า 2 ตัว และระบบขับเคลื่อน 4 ล้อ
กำลังรวมสูงสุดอยู่ที่ 440 kW หรือประมาณ 590 แรงม้า แรงบิดรวม 722 นิวตันเมตร และเร่ง 0–100 กม./ชม. ได้ใน 4.9 วินาที ทุกรุ่น
แบตเตอรี่เป็นแบบ LFP ขนาด 42.8 kWh โดยรุ่น 5 ที่นั่งวิ่งด้วยไฟฟ้าล้วนได้สูงสุด 232 กม. (CLTC) ส่วนรุ่น 6 ที่นั่งอยู่ที่ 227 กม.
เมื่อเติมน้ำมันเต็มถังและชาร์จแบตเตอรี่เต็ม GWM ระบุว่า H10 สามารถเดินทางได้รวมสูงสุด 1,404 กม. ตามมาตรฐาน CLTC
ชาร์จ 30–80% ใน 15 นาที
H10 รองรับการชาร์จเร็ว โดยสามารถชาร์จแบตเตอรี่จาก 30–80% ได้ภายใน 15 นาที ตามข้อมูลของผู้ผลิต
รถยังรองรับระบบ V2L จ่ายไฟออกภายนอกสูงสุด 6 kW สำหรับการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้านอกตัวรถ เช่น ระหว่างเดินทางหรือแคมป์ปิง
LiDAR เป็นอุปกรณ์มาตรฐานทุกรุ่น
หนึ่งในจุดเด่นของ H10 คือ LiDAR ติดตั้งมาเป็นมาตรฐานตั้งแต่รุ่นเริ่มต้น ทำงานร่วมกับเซ็นเซอร์รวม 27 ตัว และระบบช่วยขับ Coffee Pilot 3
ระบบรองรับฟังก์ชัน NOA หรือ Navigation on Autopilot ทั้งบนถนนหลายรูปแบบ รวมถึงการนำทางจากพื้นที่จอดรถหนึ่งไปยังอีกพื้นที่จอดรถหนึ่ง ตามความสามารถที่ GWM ระบุไว้
ห้องโดยสารมีจอหลัง 17.3 นิ้ว และตู้เย็น
ภายในมาพร้อมหน้าจอมาตรวัดขนาด 10.25 นิ้ว หน้าจอกลาง 15.6 นิ้ว และ SR-HUD ขนาด 29 นิ้ว
รุ่นที่ติดตั้งแพ็กเกจสำหรับผู้โดยสารด้านหลังจะมี หน้าจอความบันเทิงขนาด 17.3 นิ้ว พร้อมตู้เย็นอัจฉริยะขนาด 7.7 ลิตร ขณะที่รุ่น 6 ที่นั่งใช้เบาะ Captain Seat ในแถวสอง
ราคาเริ่มประมาณ 9.5 แสนบาท
GWM H10 มีทั้งหมด 4 รุ่น ราคาปกติอยู่ระหว่าง 209,800–231,800 หยวน แต่ในช่วงเปิดตัวมีราคาพิเศษ 201,800–223,800 หยวน
หากคิดเป็นเงินบาทโดยประมาณ เริ่มต้นที่ราว 9.5 แสนบาท และรุ่นสูงสุดประมาณ 1.05 ล้านบาท โดยเป็นราคาจำหน่ายในจีน ยังไม่รวมภาษีหรือค่าใช้จ่ายหากนำเข้ามาจำหน่ายในไทย
GWM หวังใช้ H10 ช่วยฟื้นยอดขายในจีน
การเปิดตัว H10 มีความสำคัญกับ GWM เพราะยอดขายภายในประเทศจีนลดลงต่อเนื่องหลายเดือน โดยเดือนกรกฎาคม 2026 บริษัทขายรถในจีนได้ 46,052 คัน ลดลง 27.23% จากปีก่อน
ยอดขายสะสม 7 เดือนแรกอยู่ที่ 338,521 คัน ลดลง 22.25% ขณะที่ตลาดต่างประเทศกลับเติบโต โดยยอดขายนอกจีนในเดือนกรกฎาคมเพิ่มขึ้น 50.93% เป็น 62,015 คัน
H10 จึงถูกวางให้เข้ามาเสริมไลน์อัปทั้งฝั่งรถครอบครัวและ SUV ทรงเหลี่ยม โดยคู่แข่งโดยตรงที่ CnEVPost ระบุ ได้แก่ Ford Bronco รุ่นไฟฟ้า, Fang Cheng Bao Tai 7 และ Li Auto L6
ที่มา: CnEVPost / GWM