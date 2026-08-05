ซีอีโอ Xiaomi ระบุ Skynomad N70 เป็นรถ EREV ที่วิ่งด้วยไฟฟ้าล้วนได้ไกลที่สุดในโลก

Xiaomi เปิดเผยสเปกสำคัญของ Skynomad N70 Max รถ SUV ระบบ EREV รุ่นใหม่ในประเทศจีน โดย Lei Jun ผู้ก่อตั้งและ CEO ของ Xiaomi ระบุว่า รถรุ่นนี้สามารถ วิ่งด้วยไฟฟ้าล้วนได้สูงสุด 505 กิโลเมตร ตามมาตรฐาน CLTC ซึ่งเป็นระยะทางไฟฟ้าล้วนที่ไกลที่สุดในกลุ่มรถ EREV รุ่นผลิตจำหน่าย ตามข้อมูลที่บริษัทนำเสนอ
ตัวเลข 505 กิโลเมตรอาจไม่ได้ดูสูงมากเมื่อเทียบกับรถ EV ที่ปัจจุบันหลายรุ่นวิ่งได้มากกว่านี้ แต่จุดสำคัญคือ N70 Max ไม่ใช่รถ EV ไฟฟ้าล้วน แต่เป็นรถ EREV ที่มีทั้งแบตเตอรี่ มอเตอร์ไฟฟ้า และเครื่องยนต์เบนซินสำหรับช่วยผลิตไฟฟ้า
พูดง่าย ๆ คือ รถสามารถใช้ไฟจากแบตเตอรี่ขับได้ไกลถึง 505 กิโลเมตรก่อน โดยยังไม่ต้องใช้น้ำมัน เมื่อแบตเตอรี่ลดลงจึงมีเครื่องยนต์เข้ามาช่วยผลิตไฟฟ้าเพื่อเดินทางต่อ ทำให้ตัวเลข 505 กิโลเมตรของ Xiaomi เป็นการเปรียบเทียบกับ รถ EREV ด้วยกัน ไม่ใช่รถ EV ทั้งหมดในตลาด
แบตเตอรี่ 76 kWh มอเตอร์คู่ 416 แรงม้า
Skynomad N70 Max ใช้แบตเตอรี่ NMC ขนาด 76 kWh ซึ่งให้ระยะทางไฟฟ้าล้วนสูงสุด 505 กิโลเมตร (CLTC)
Xiaomi ยังนำ N70 Max ไปเปรียบเทียบกับรถ EREV คู่แข่งหลายรุ่น ซึ่งมีแบตเตอรี่ขนาด 63.3–80.3 kWh และวิ่งด้วยไฟฟ้าล้วนได้ไม่เกิน 500 กิโลเมตร อย่างไรก็ตาม Lei Jun ไม่ได้เปิดเผยชื่อคู่แข่งเหล่านั้นโดยตรง
ด้านระบบขับเคลื่อนเป็น มอเตอร์ไฟฟ้าคู่ ขับเคลื่อน 4 ล้อ AWD โดยมีสเปกหลักดังนี้
- มอเตอร์หน้า 210 kW หรือ 282 แรงม้า
- มอเตอร์หลัง 100 kW หรือ 134 แรงม้า
- กำลังรวมสูงสุด 310 kW หรือ 416 แรงม้า
- แบตเตอรี่ NMC 76 kWh
- ระยะทางไฟฟ้าล้วนสูงสุด 505 กม. (CLTC)
- เครื่องยนต์เบนซิน 1.5 ลิตร ทำหน้าที่เป็น Range Extender
เครื่องยนต์ของ N70 Max ไม่ได้ส่งกำลังไปยังล้อโดยตรง แต่ทำหน้าที่ช่วยผลิตไฟฟ้า โดย Xiaomi ระบุว่ามีประสิทธิภาพเชิงความร้อนสูงสุดมากกว่า 44% และสามารถผลิตไฟฟ้าได้ประมาณ 4 kWh จากน้ำมัน 1 ลิตร
ตัวรถยาวเกือบ 5 เมตร
Skynomad N70 Max เป็น SUV ขนาดใหญ่ มีความยาว 4,960 มม. กว้าง 1,998 มม. สูง 1,785 มม. และฐานล้อ 2,950 มม.
Xiaomi ระบุว่าแพลตฟอร์ม Skynomad สามารถทำอัตราการใช้พลังงานต่ำสุด 15.85 kWh/100 กม. ตามมาตรฐาน CLTC โดยใช้เทคโนโลยีหลายส่วนร่วมกัน ทั้งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์กำลังแบบ Silicon Carbide (SiC), ยางแรงต้านการหมุนต่ำ การลดน้ำหนักตัวรถ และการปรับระบบจัดการความร้อน
ยังมี Skynomad N90 Max รุ่นใหญ่ 7 ที่นั่ง
พร้อมกันนี้ Xiaomi ยังเปิดตัว Skynomad N90 Max ซึ่งเป็น SUV ขนาดใหญ่กว่า รองรับผู้โดยสาร 7 ที่นั่งแบบ 2+2+3
N90 Max ใช้แบตเตอรี่ NMC ขนาด 76 kWh เช่นเดียวกับ N70 Max แต่มีระยะทางไฟฟ้าล้วน 464 กิโลเมตร (CLTC) และเมื่อรวมแบตเตอรี่เต็มกับน้ำมันเต็มถัง Xiaomi ระบุว่าสามารถเดินทางได้สูงสุด 1,705 กิโลเมตร
ระบบขับเคลื่อนเป็นมอเตอร์คู่ AWD กำลังรวม 416 แรงม้า ทำอัตราเร่ง 0–100 กม./ชม. ใน 5.9 วินาที และมีความเร็วสูงสุด 190 กม./ชม.
ด้านการชาร์จ Xiaomi ระบุว่า ชาร์จ 15 นาที สามารถเพิ่มระยะทางไฟฟ้าได้ 285 กิโลเมตร ส่วนการชาร์จจาก 20–80% ใช้เวลา 18 นาที
Xiaomi ทดสอบยางแตก 2 เส้นที่ความเร็ว 160 กม./ชม.
อีกหนึ่งการสาธิตที่ Xiaomi นำมาแสดงในงานคือการทดสอบ Skynomad N90 Max ในสถานการณ์ ยางหน้าและยางหลังฝั่งซ้ายแตกพร้อมกัน ขณะรถวิ่งด้วยความเร็ว 160 กม./ชม. และมีผู้โดยสารอยู่ในรถ 7 คน
Xiaomi ระบุว่ารถยังสามารถรักษาทิศทางและชะลอจนหยุดได้ภายใต้การควบคุม โดยข้อมูลดังกล่าวเป็นผลการทดสอบที่บริษัทนำเสนอเอง
เปิดพรีเซลในจีน เริ่ม 1.2 ล้านบาท
Xiaomi เปิดพรีเซล Skynomad N70 Max และ N90 Max ในจีนตั้งแต่วันที่ 30 กรกฎาคม 2026 โดยราคาที่ประกาศในขณะนี้เป็นรุ่น Max ซึ่งเป็นรุ่นบนสุด
N70 Max เริ่มต้น 259,900 หยวน หรือประมาณ 1.2 ล้านบาท ส่วน N90 Max ราคา 299,900 หยวน หรือประมาณ 1.4 ล้านบาท และจะมีรุ่น Pro รวมถึงรุ่นมาตรฐานที่มีราคาต่ำกว่าตามมา
รถทั้งสองรุ่นมีกำหนดเปิดตัวอย่างเป็นทางการในประเทศจีนเดือนกันยายน 2026 ซึ่งจะมีการประกาศราคาจำหน่ายจริงอีกครั้ง
ที่มา: CarNewsChina