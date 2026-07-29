GWM เปิดตัว "MY WEY" ให้ส่วนลดสนามกอล์ฟและโรงแรมในเครือ Hilton

GWM เปิดตัว "MY WEY" คอมมูนิตี้เอ็กซ์คลูซีฟสำหรับเจ้าของ WEY G9 ทั่วประเทศ
MY WEY คือ สิทธิพิเศษด้านไลฟ์สไตล์สำหรับเจ้าของ WEY G9 ทุกท่าน โดยในช่วงเริ่มต้นจะได้รับ
- ส่วนลดพิเศษสำหรับแพ็กเกจออกรอบ ณ Nikanti Golf
- ส่วนลดโรงแรมในเครือ Hilton Group จำนวน 15 แห่งทั่วประเทศ
ขณะที่สิทธิพิเศษอื่น ๆ ที่จะทยอยแนะนำเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่องในอนาคต
ทั้งนี้ในการเปิดตัว MY WEY ครั้งแรก GWM ได้จัดกิจกรรม “MY WEY Exclusive First Meet” ขึ้น ณ นิกันติ กอล์ฟ คลับ (Nikanti Golf Club) จังหวัดนครปฐม
สำหรับรถยนต์ WEY G9 มากับการรับประกันคุณภาพรถใหม่ ระยะเวลา 5 ปี หรือระยะทาง 150,000 กิโลเมตร (แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อน) และการรับประกันแบตเตอรี่ไฮบริด เป็นระยะเวลา 8 ปี หรือระยะทาง 180,000 กิโลเมตร (แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อน) พร้อม WEY Exclusive Service ครอบคลุมระยะเวลา 5 ปี ประกอบด้วย บริการผู้ช่วยส่วนตัว (Personal Assistant) ตลอด 24 ชั่วโมง ; บริการรถทดแทนรุ่นเดียวกันกรณีรถมีปัญหาทางเทคนิคภายใต้เงื่อนไขการรับประกัน; บริการช่วยเหลือฉุกเฉินแบบเอ็กซ์คลูซีฟ และบริการรับ-ส่งรถเพื่อเข้ารับการตรวจเช็กระยะฟรี
MY WEY คือ สิทธิพิเศษด้านไลฟ์สไตล์สำหรับเจ้าของ WEY G9 ทุกท่าน โดยในช่วงเริ่มต้นจะได้รับ
- ส่วนลดพิเศษสำหรับแพ็กเกจออกรอบ ณ Nikanti Golf
- ส่วนลดโรงแรมในเครือ Hilton Group จำนวน 15 แห่งทั่วประเทศ
ขณะที่สิทธิพิเศษอื่น ๆ ที่จะทยอยแนะนำเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่องในอนาคต
ทั้งนี้ในการเปิดตัว MY WEY ครั้งแรก GWM ได้จัดกิจกรรม “MY WEY Exclusive First Meet” ขึ้น ณ นิกันติ กอล์ฟ คลับ (Nikanti Golf Club) จังหวัดนครปฐม
สำหรับรถยนต์ WEY G9 มากับการรับประกันคุณภาพรถใหม่ ระยะเวลา 5 ปี หรือระยะทาง 150,000 กิโลเมตร (แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อน) และการรับประกันแบตเตอรี่ไฮบริด เป็นระยะเวลา 8 ปี หรือระยะทาง 180,000 กิโลเมตร (แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อน) พร้อม WEY Exclusive Service ครอบคลุมระยะเวลา 5 ปี ประกอบด้วย บริการผู้ช่วยส่วนตัว (Personal Assistant) ตลอด 24 ชั่วโมง ; บริการรถทดแทนรุ่นเดียวกันกรณีรถมีปัญหาทางเทคนิคภายใต้เงื่อนไขการรับประกัน; บริการช่วยเหลือฉุกเฉินแบบเอ็กซ์คลูซีฟ และบริการรับ-ส่งรถเพื่อเข้ารับการตรวจเช็กระยะฟรี