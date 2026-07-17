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GWM เปิดตัว GWM TANK 300 ตัวแข่งRally T2

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

GWM เผยโฉม GWM TANK 300 เวอร์ชันรถแข่งดัดแปลงสำหรับ AXCR 2026 เป็นครั้งแรก โดยการปรับแต่งรถถูกดำเนินการให้สอดคล้องกับมาตรฐานความปลอดภัยของ FIA และกติกาประเภท T2 พร้อมรักษาพื้นฐานของรถผลิตจริงไว้ให้มากที่สุด


สำหรับตัวรถมีการถอดชิ้นส่วนบางรายการตามที่กติกาอนุญาต เช่น พรม บุหลังคา และวัสดุที่ติดไฟง่าย พร้อมติดตั้งโรลบาร์และอุปกรณ์ความปลอดภัยที่จำเป็นสำหรับการแข่งขัน

ขณะที่ชิ้นส่วนสำคัญหลายส่วนยังคงอยู่ในพื้นฐานมาตรฐาน เช่น ระบบส่งกำลัง ท่อ เทอร์โบชาร์จเจอร์ และระบบหล่อเย็น

ส่วนช่วงล่างสามารถปรับได้เฉพาะโช้กอัพในตำแหน่งยึดเดิมจากโรงงาน และระบบเบรกต้องคงมาตรฐานเดิม ยกเว้นผ้าเบรกและสายเบรกที่สามารถปรับตามกติกาได้


นอกจากนี้ รถยังได้รับการติดตั้งอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับรับมือกับอุปสรรคบนสภาพเส้นทางอันท้าทายในสนาม เช่น ยาง Mud Terrain วินช์ ชุดอุปกรณ์กู้ภัย และอุปกรณ์จำเป็นอื่น ๆ โดยชิ้นส่วนส่วนใหญ่สามารถจัดหาได้จากผู้จัดจำหน่ายหรือร้านค้าในประเทศไทย และการปรับแต่งส่วนใหญ่ดำเนินการโดยช่างไทยและพาร์ตเนอร์ท้องถิ่น สะท้อนศักยภาพของทีมเทคนิคไทยที่มีความเข้าใจโครงสร้างรถและประสบการณ์ด้านมอเตอร์สปอร์ตมาอย่างยาวนาน

พร้อมกันนี้ GWM ได้เปิดตัวทีมแข่ง GWM EK Group Racing Team ซึ่งจะส่งรถลงแข่ง 2 คัน ทีมนักแข่งและผู้นำทาง 4 คน ปรกอบไปด้วย


รถแข่งคันที่ 1: GWM TANK 300 หมายเลข 114

โอฬาร สรสิริรัตน์ (นักแข่ง) นักแข่งครอสคันทรี และเอ็นดูรานซ์มากประสบการณ์กว่า 21 ปี พร้อมใบขับขี่สากล FIA Grade A และประสบการณ์ในสนามมาราธอนระดับโลก รวมถึงตำแหน่งแชมป์ T2 FIA จากรายการ China Grand Rally Desert 2016 และการผ่านศึก Dongchuan Debris Flow International Off-Road Rally 2019

สมเกียรติ น้อยจาด (ผู้นำทาง) ผู้มีประสบการณ์สูงในวงการแรลลี เคยเป็นผู้จัดงานพรีแรลลี และอดีตแชมป์โอเวอร์ออลล์ AXCR ปี 2011 ซึ่งความเชี่ยวชาญด้านการอ่านเส้นทางที่คาดเดาไม่ได้จะเป็นจุดแข็งสำคัญของทีม


รถแข่งคันที่ 2: GWM TANK 300 หมายเลข 128

โทวัล ธรวรรณเสน (นักแข่ง) หนึ่งในบุคคลสำคัญของวงการมอเตอร์สปอร์ตอาเซียน ด้วยประสบการณ์ยาวนานกว่า 37 ปี เคยเป็นนักแข่งทีมโรงงานให้กับแบรนด์แรลลีชั้นนำในยุค 90s และ 2000 และอดีตแชมป์โอเวอร์ออลล์ AXCR ปี 2000

ชัพวิชญ์ จุลสันติรัตน์ (ผู้นำทาง) ผู้นำทางรุ่นใหม่ที่น่าจับตามอง เจ้าของตำแหน่ง Thailand Rally Raid Annual Champion 2025 และผลงานระดับแนวหน้าของประเทศอย่างต่อเนื่อง ด้วยแนวทางการวางกลยุทธ์ที่เฉียบคมและทันสมัย

























GWM เปิดตัว GWM TANK 300 ตัวแข่งRally T2
GWM เปิดตัว GWM TANK 300 ตัวแข่งRally T2
GWM เปิดตัว GWM TANK 300 ตัวแข่งRally T2
GWM เปิดตัว GWM TANK 300 ตัวแข่งRally T2
GWM เปิดตัว GWM TANK 300 ตัวแข่งRally T2
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