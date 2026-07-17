GWM เปิดตัว GWM TANK 300 ตัวแข่งRally T2

GWM เผยโฉม GWM TANK 300 เวอร์ชันรถแข่งดัดแปลงสำหรับ AXCR 2026 เป็นครั้งแรก โดยการปรับแต่งรถถูกดำเนินการให้สอดคล้องกับมาตรฐานความปลอดภัยของ FIA และกติกาประเภท T2 พร้อมรักษาพื้นฐานของรถผลิตจริงไว้ให้มากที่สุด
สำหรับตัวรถมีการถอดชิ้นส่วนบางรายการตามที่กติกาอนุญาต เช่น พรม บุหลังคา และวัสดุที่ติดไฟง่าย พร้อมติดตั้งโรลบาร์และอุปกรณ์ความปลอดภัยที่จำเป็นสำหรับการแข่งขัน
ขณะที่ชิ้นส่วนสำคัญหลายส่วนยังคงอยู่ในพื้นฐานมาตรฐาน เช่น ระบบส่งกำลัง ท่อ เทอร์โบชาร์จเจอร์ และระบบหล่อเย็น
ส่วนช่วงล่างสามารถปรับได้เฉพาะโช้กอัพในตำแหน่งยึดเดิมจากโรงงาน และระบบเบรกต้องคงมาตรฐานเดิม ยกเว้นผ้าเบรกและสายเบรกที่สามารถปรับตามกติกาได้
นอกจากนี้ รถยังได้รับการติดตั้งอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับรับมือกับอุปสรรคบนสภาพเส้นทางอันท้าทายในสนาม เช่น ยาง Mud Terrain วินช์ ชุดอุปกรณ์กู้ภัย และอุปกรณ์จำเป็นอื่น ๆ โดยชิ้นส่วนส่วนใหญ่สามารถจัดหาได้จากผู้จัดจำหน่ายหรือร้านค้าในประเทศไทย และการปรับแต่งส่วนใหญ่ดำเนินการโดยช่างไทยและพาร์ตเนอร์ท้องถิ่น สะท้อนศักยภาพของทีมเทคนิคไทยที่มีความเข้าใจโครงสร้างรถและประสบการณ์ด้านมอเตอร์สปอร์ตมาอย่างยาวนาน
พร้อมกันนี้ GWM ได้เปิดตัวทีมแข่ง GWM EK Group Racing Team ซึ่งจะส่งรถลงแข่ง 2 คัน ทีมนักแข่งและผู้นำทาง 4 คน ปรกอบไปด้วย
รถแข่งคันที่ 1: GWM TANK 300 หมายเลข 114
โอฬาร สรสิริรัตน์ (นักแข่ง) นักแข่งครอสคันทรี และเอ็นดูรานซ์มากประสบการณ์กว่า 21 ปี พร้อมใบขับขี่สากล FIA Grade A และประสบการณ์ในสนามมาราธอนระดับโลก รวมถึงตำแหน่งแชมป์ T2 FIA จากรายการ China Grand Rally Desert 2016 และการผ่านศึก Dongchuan Debris Flow International Off-Road Rally 2019
สมเกียรติ น้อยจาด (ผู้นำทาง) ผู้มีประสบการณ์สูงในวงการแรลลี เคยเป็นผู้จัดงานพรีแรลลี และอดีตแชมป์โอเวอร์ออลล์ AXCR ปี 2011 ซึ่งความเชี่ยวชาญด้านการอ่านเส้นทางที่คาดเดาไม่ได้จะเป็นจุดแข็งสำคัญของทีม
รถแข่งคันที่ 2: GWM TANK 300 หมายเลข 128
โทวัล ธรวรรณเสน (นักแข่ง) หนึ่งในบุคคลสำคัญของวงการมอเตอร์สปอร์ตอาเซียน ด้วยประสบการณ์ยาวนานกว่า 37 ปี เคยเป็นนักแข่งทีมโรงงานให้กับแบรนด์แรลลีชั้นนำในยุค 90s และ 2000 และอดีตแชมป์โอเวอร์ออลล์ AXCR ปี 2000
ชัพวิชญ์ จุลสันติรัตน์ (ผู้นำทาง) ผู้นำทางรุ่นใหม่ที่น่าจับตามอง เจ้าของตำแหน่ง Thailand Rally Raid Annual Champion 2025 และผลงานระดับแนวหน้าของประเทศอย่างต่อเนื่อง ด้วยแนวทางการวางกลยุทธ์ที่เฉียบคมและทันสมัย
สำหรับตัวรถมีการถอดชิ้นส่วนบางรายการตามที่กติกาอนุญาต เช่น พรม บุหลังคา และวัสดุที่ติดไฟง่าย พร้อมติดตั้งโรลบาร์และอุปกรณ์ความปลอดภัยที่จำเป็นสำหรับการแข่งขัน
ขณะที่ชิ้นส่วนสำคัญหลายส่วนยังคงอยู่ในพื้นฐานมาตรฐาน เช่น ระบบส่งกำลัง ท่อ เทอร์โบชาร์จเจอร์ และระบบหล่อเย็น
ส่วนช่วงล่างสามารถปรับได้เฉพาะโช้กอัพในตำแหน่งยึดเดิมจากโรงงาน และระบบเบรกต้องคงมาตรฐานเดิม ยกเว้นผ้าเบรกและสายเบรกที่สามารถปรับตามกติกาได้
นอกจากนี้ รถยังได้รับการติดตั้งอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับรับมือกับอุปสรรคบนสภาพเส้นทางอันท้าทายในสนาม เช่น ยาง Mud Terrain วินช์ ชุดอุปกรณ์กู้ภัย และอุปกรณ์จำเป็นอื่น ๆ โดยชิ้นส่วนส่วนใหญ่สามารถจัดหาได้จากผู้จัดจำหน่ายหรือร้านค้าในประเทศไทย และการปรับแต่งส่วนใหญ่ดำเนินการโดยช่างไทยและพาร์ตเนอร์ท้องถิ่น สะท้อนศักยภาพของทีมเทคนิคไทยที่มีความเข้าใจโครงสร้างรถและประสบการณ์ด้านมอเตอร์สปอร์ตมาอย่างยาวนาน
พร้อมกันนี้ GWM ได้เปิดตัวทีมแข่ง GWM EK Group Racing Team ซึ่งจะส่งรถลงแข่ง 2 คัน ทีมนักแข่งและผู้นำทาง 4 คน ปรกอบไปด้วย
รถแข่งคันที่ 1: GWM TANK 300 หมายเลข 114
โอฬาร สรสิริรัตน์ (นักแข่ง) นักแข่งครอสคันทรี และเอ็นดูรานซ์มากประสบการณ์กว่า 21 ปี พร้อมใบขับขี่สากล FIA Grade A และประสบการณ์ในสนามมาราธอนระดับโลก รวมถึงตำแหน่งแชมป์ T2 FIA จากรายการ China Grand Rally Desert 2016 และการผ่านศึก Dongchuan Debris Flow International Off-Road Rally 2019
สมเกียรติ น้อยจาด (ผู้นำทาง) ผู้มีประสบการณ์สูงในวงการแรลลี เคยเป็นผู้จัดงานพรีแรลลี และอดีตแชมป์โอเวอร์ออลล์ AXCR ปี 2011 ซึ่งความเชี่ยวชาญด้านการอ่านเส้นทางที่คาดเดาไม่ได้จะเป็นจุดแข็งสำคัญของทีม
รถแข่งคันที่ 2: GWM TANK 300 หมายเลข 128
โทวัล ธรวรรณเสน (นักแข่ง) หนึ่งในบุคคลสำคัญของวงการมอเตอร์สปอร์ตอาเซียน ด้วยประสบการณ์ยาวนานกว่า 37 ปี เคยเป็นนักแข่งทีมโรงงานให้กับแบรนด์แรลลีชั้นนำในยุค 90s และ 2000 และอดีตแชมป์โอเวอร์ออลล์ AXCR ปี 2000
ชัพวิชญ์ จุลสันติรัตน์ (ผู้นำทาง) ผู้นำทางรุ่นใหม่ที่น่าจับตามอง เจ้าของตำแหน่ง Thailand Rally Raid Annual Champion 2025 และผลงานระดับแนวหน้าของประเทศอย่างต่อเนื่อง ด้วยแนวทางการวางกลยุทธ์ที่เฉียบคมและทันสมัย