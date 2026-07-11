GWM เปิดจอง Tank 300 L รุ่นใหม่ในจีน ฐานล้อยาวขึ้น เพิ่ม LiDAR และระบบไฮบริดวิ่งไฟฟ้าได้ไกลสุด 200 กม.

GWM เปิดรับจอง Tank 300 L รุ่นใหม่อย่างเป็นทางการในประเทศจีน ก่อนเปิดตัวเต็มรูปแบบในวันที่ 19 กรกฎาคมนี้ โดยรถรุ่นใหม่ได้รับการปรับปรุงครั้งใหญ่ทั้งด้านตัวถัง เทคโนโลยี และระบบขับเคลื่อน
Tank 300 ถือเป็นรถ SUV สายออฟโรดรุ่นสำคัญของแบรนด์ Tank และเป็นหนึ่งในรุ่นที่สร้างชื่อให้ GWM ในตลาดจีนตลอดหลายปีที่ผ่านมา
ตัวรถใหญ่ขึ้น ฐานล้อยาวขึ้นกว่าเดิม
GWM ระบุว่า Tank 300 L ได้รับการปรับปรุงมากกว่า 553 รายการ และมีชิ้นส่วนจำนวนมากที่ถูกออกแบบใหม่
จุดเปลี่ยนสำคัญคือ ระยะฐานล้อเพิ่มจาก 2,750 มม. เป็น 3,010 มม. หรือยาวขึ้นถึง 260 มม. ช่วยเพิ่มพื้นที่ภายในห้องโดยสาร โดยเฉพาะพื้นที่ผู้โดยสารตอนหลัง
ตัวรถมีขนาด
- ยาว 4,886 มม.
- กว้าง 1,984 มม.
- สูง 1,927 มม.
- ฐานล้อ 3,010 มม.
ด้านหน้ามาพร้อมกระจังหน้าใหม่ที่ใช้ตัวอักษร TANK ขนาดใหญ่แทนโลโก้เดิม พร้อมปรับตำแหน่งล้อหน้าและโครงสร้างช่วงล่างบางส่วนเพื่อเพิ่มความสามารถในการขับขี่แบบออฟโรด
รถยังคงมีจุดเด่นด้านการลุย เช่น ระยะห่างจากพื้น 235 มม. และสามารถลุยน้ำได้ลึกสูงสุด 800 มม.
มีให้เลือก 2 ระบบปลั๊กอินไฮบริด
Tank 300 L เปิดให้จอง 2 รุ่น ได้แก่
Tank 300 L Hi4-T
ราคา 259,800 หยวน (ประมาณ 1.18 ล้านบาท)
ใช้เครื่องยนต์เบนซินเทอร์โบ 2.0 ลิตร ทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าและแบตเตอรี่ 37.1 kWh
- วิ่งด้วยไฟฟ้าล้วนได้ 105 กม.
- ระยะทางรวม 913 กม.
- อัตราเร่ง 0-100 กม./ชม. ใน 6.1 วินาที
Tank 300 L Hi4-Z
ราคา 269,800 หยวน (ประมาณ 1.22 ล้านบาท)
เป็นครั้งแรกที่ Tank 300 ได้รับระบบ Hi4-Z ซึ่งเป็นระบบปลั๊กอินไฮบริดรุ่นใหม่ของ GWM
- มอเตอร์ไฟฟ้าหน้า 180 กิโลวัตต์
- มอเตอร์ไฟฟ้าหลัง 200 กิโลวัตต์
- แบตเตอรี่ 59.6 kWh
- วิ่งด้วยไฟฟ้าล้วนได้ 200 กม.
- ระยะทางรวม 1,122 กม.
- อัตราเร่ง 0-100 กม./ชม. ใน 4.3 วินาที
สำหรับผู้ที่ใช้งานในเมืองเป็นหลัก รุ่น Hi4-Z สามารถวิ่งด้วยไฟฟ้าได้ในระยะทางใกล้เคียงกับรถ EV หลายรุ่นในตลาด
เพิ่ม LiDAR และระบบช่วยขับรุ่นใหม่
Tank 300 L รุ่นใหม่มาพร้อมระบบช่วยขับที่ทันสมัยกว่าเดิม
รถติดตั้งเซ็นเซอร์รวม 27 จุด และมี LiDAR บนหลังคา รองรับระบบช่วยขับ NOA (Navigate on Autopilot) ซึ่งสามารถช่วยนำทางและช่วยควบคุมรถในหลายสถานการณ์
ภายในห้องโดยสารติดตั้ง
- หน้าปัดดิจิทัล 12.3 นิ้ว
- หน้าจอกลางขนาด 15.6 นิ้ว ความละเอียด 2.5K
- ระบบปฏิบัติการ Coffee OS 3
- ผู้ช่วยอัจฉริยะ Coffee GPT
นอกจากนี้ยังมีอุปกรณ์ที่เน้นการใช้งานสายแคมป์และสายท่องเที่ยว เช่น
- ระบบจ่ายไฟ V2L สูงสุด 6 kW
- วิทยุสื่อสารในรถ
- เครื่องผลิตออกซิเจน
- ระบบสื่อสารผ่านดาวเทียม
รวมถึงความสามารถในการลากจูงสูงสุด 2.5 ตัน
เปิดตัวในช่วงที่ยอดขาย Tank กำลังชะลอตัว
การเปิดตัว Tank 300 L เกิดขึ้นในช่วงที่แบรนด์ Tank กำลังเผชิญแรงกดดันด้านยอดขายในจีน
จากรายงานระบุว่า เดือนมิถุนายน 2026 แบรนด์ Tank มียอดขาย 15,713 คัน ลดลง 27.16% เมื่อเทียบกับปีก่อน
ขณะที่ยอดขายสะสมช่วงครึ่งปีแรกอยู่ที่ 92,653 คัน ลดลง 10.62%
GWM ยังเติบโตได้ดีในตลาดต่างประเทศ
แม้ยอดขายในจีนจะลดลง แต่ตลาดต่างประเทศยังเป็นจุดแข็งของ GWM
เดือนมิถุนายนที่ผ่านมา GWM มียอดขายต่างประเทศ 60,168 คัน เพิ่มขึ้น 50.16% จากปีก่อน และคิดเป็นกว่า 55% ของยอดขายทั้งหมดของบริษัท
Tank 300 L จึงเป็นหนึ่งในรถรุ่นสำคัญที่ GWM หวังจะช่วยรักษาความนิยมของแบรนด์ Tank และเพิ่มความสามารถในการแข่งขันทั้งในจีนและตลาดต่างประเทศต่อไป
อ้างอิง: CarNewsChina / CnEVPost / GWM China