Tank Off-Road Academy ครั้งที่ 3 ความรู้คู่ความสนุก บนเกาะภูเก็ต

จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 3 สำหรับงาน Tank Off-Road Academy โดยคราวนี้เป็นการจัดที่จังหวัดภูเก็ต โดยทีม GWM อนุภาษ ภูเก็ต เนรมิตเหมืองเก่าให้กลายเป็นสนามออฟโรดเพื่อทดลองใช้งานระบบต่างๆที่มีในรถ
สำหรับงานในครั้งนี้ มีเหล่า Tanker เข้าร่วมขบวนมากกว่า 66 คัน โดยมีทั้งผู้ใช้งานในจังหวัดภูเก็ตและเดินทางมาจากทั่วประเทศ เพิ่มรวมตัวกันทำภารกิจต่างๆ ไฮไลท์สำคัญคือ การเรียนและทดลองใช้งานระบบ วินซ์ หรือรอกดึงรถอย่างถูกวิธี เมื่อรถติดหล่ม ซึ่งมีผู้เชี่ยวชาญมาสอน
นอกจากนั้น ยังได้รับประสบการณ์การทดลองใช้งานฟังก์ชันต่างๆ เช่น Tank Turn สำหรับการลุยป่า ลุยทางแคบ พร้อมใช้งาน off road cruise control ที่หลายท่านยังไม่ทราบว่า ทั้งสองฟังก์ชันนั้น สามารถเปิดใช้งานค้างไว้ตลอดการลุยทางวิบากได้เลย โดยไม่ต้องกดเปิด-ปิด เพราะระบบจะทำงานให้เองโดยอัตโมมัติ เราทำหน้าที่ขับเคลื่อนรถเพียงอย่างเดียว
ทั้งหมดนี้คือ ภาพความประทับใจ และ หากอยากเข้าร่วมประสบการณ์การขับขี่เช่นนี้ ครั้งที่ 4 ติดตามข่าวสารเกี่ยวกับงาน Tank Off-Road Academy ได้ผ่านสื่อทุกช่องทาง
สำหรับงานในครั้งนี้ มีเหล่า Tanker เข้าร่วมขบวนมากกว่า 66 คัน โดยมีทั้งผู้ใช้งานในจังหวัดภูเก็ตและเดินทางมาจากทั่วประเทศ เพิ่มรวมตัวกันทำภารกิจต่างๆ ไฮไลท์สำคัญคือ การเรียนและทดลองใช้งานระบบ วินซ์ หรือรอกดึงรถอย่างถูกวิธี เมื่อรถติดหล่ม ซึ่งมีผู้เชี่ยวชาญมาสอน
นอกจากนั้น ยังได้รับประสบการณ์การทดลองใช้งานฟังก์ชันต่างๆ เช่น Tank Turn สำหรับการลุยป่า ลุยทางแคบ พร้อมใช้งาน off road cruise control ที่หลายท่านยังไม่ทราบว่า ทั้งสองฟังก์ชันนั้น สามารถเปิดใช้งานค้างไว้ตลอดการลุยทางวิบากได้เลย โดยไม่ต้องกดเปิด-ปิด เพราะระบบจะทำงานให้เองโดยอัตโมมัติ เราทำหน้าที่ขับเคลื่อนรถเพียงอย่างเดียว
ทั้งหมดนี้คือ ภาพความประทับใจ และ หากอยากเข้าร่วมประสบการณ์การขับขี่เช่นนี้ ครั้งที่ 4 ติดตามข่าวสารเกี่ยวกับงาน Tank Off-Road Academy ได้ผ่านสื่อทุกช่องทาง