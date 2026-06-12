Xiaomi SU7 Ultra ไฟไหม้ในจีน บริษัทเผยเบื้องต้นไม่พบความผิดปกติของแบตเตอรี่

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายนที่ผ่านมา รถยนต์ไฟฟ้า Xiaomi SU7 Ultra คันหนึ่งเกิดเพลิงไหม้บนสะพานหยิงสยง (Hero Bridge) ในเมืองหนานชาง มณฑลเจียงซี ประเทศจีน โดยเจ้าหน้าที่ดับเพลิงสามารถควบคุมเพลิงได้ และไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บ
หลังเกิดเหตุ Xiaomi ระบุว่าได้ติดต่อเจ้าของรถทันที และได้รายงานเหตุการณ์ต่อหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องแล้ว
Xiaomi ระบุไม่พบสัญญาณความผิดปกติของแบตเตอรี่ก่อนเกิดเหตุ
ในแถลงการณ์เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน Xiaomi เปิดเผยว่า จากการตรวจสอบข้อมูลที่บันทึกจากตัวรถร่วมกับการตรวจสอบในที่เกิดเหตุ พบว่าแบตเตอรี่อยู่ในสภาพการทำงานปกติก่อนเกิดเพลิงไหม้
บริษัทระบุว่า ไม่พบสัญญาณเตือน ความผิดปกติ หรือข้อมูลที่บ่งชี้ถึงภาวะ Thermal Runaway (การเกิดความร้อนสูงเกินควบคุมของแบตเตอรี่) ซึ่งมักเป็นหนึ่งในสาเหตุสำคัญของไฟไหม้รถยนต์ไฟฟ้า
จากข้อมูลเบื้องต้น Xiaomi จึงระบุว่า ยังไม่พบหลักฐานที่ชี้ว่าแบตเตอรี่เป็นต้นเหตุของเหตุการณ์ครั้งนี้
สาเหตุของเพลิงไหม้ยังอยู่ระหว่างการสอบสวน
อย่างไรก็ตาม Xiaomi ย้ำว่า ผลการตรวจสอบดังกล่าวเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น และยังไม่สามารถชี้ชัดได้ว่าอะไรเป็นสาเหตุของเพลิงไหม้ โดยบริษัทระบุว่าจะรอผลสรุปจากหน่วยดับเพลิงในพื้นที่ ขณะที่ข้อมูลเกี่ยวกับความเร็วของรถ สภาพการขับขี่ และเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนเกิดเพลิงไหม้ ยังไม่มีการเปิดเผยต่อสาธารณะ
ข้อมูลจากระบบรถไม่พบสัญญาณเตือนก่อนเกิดไฟไหม้
โดยปกติ รถยนต์ไฟฟ้าจะมีระบบจัดการแบตเตอรี่ (Battery Management System: BMS) ที่คอยตรวจสอบข้อมูลสำคัญของแบตเตอรี่อย่างต่อเนื่อง เช่น อุณหภูมิ แรงดันไฟฟ้า ระดับประจุ และสัญญาณความผิดปกติต่าง ๆ
Xiaomi ระบุว่า ข้อมูลที่บันทึกจากรถคันดังกล่าวไม่พบสัญญาณเตือนที่เกี่ยวข้องกับความร้อนสูงผิดปกติ หรือความผิดปกติของแบตเตอรี่ก่อนเกิดเหตุ
ไม่ใช่ครั้งแรกที่ Xiaomi ต้องชี้แจงกรณีไฟไหม้รถ
รายงานระบุว่า ก่อนหน้านี้ Xiaomi เคยออกมาชี้แจงกรณีไฟไหม้ของรถ SU7 ในเหตุการณ์อื่นเช่นกัน โดยผลการตรวจสอบเบื้องต้นในครั้งนั้นก็ไม่พบว่าแบตเตอรี่เป็นต้นเหตุโดยตรง อย่างไรก็ตาม ในกรณีล่าสุด Xiaomi เน้นย้ำเพียงว่า ข้อมูลจากระบบรถไม่พบสัญญาณความผิดปกติของแบตเตอรี่ก่อนเกิดเพลิงไหม้ ขณะที่สาเหตุที่แท้จริงยังต้องรอผลสอบสวนอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ธุรกิจรถยนต์ของ Xiaomi ยังเติบโตต่อเนื่อง
ข้อมูลจาก China EV DataTracker ระบุว่า Xiaomi ส่งมอบรถยนต์ตระกูล SU7 ในจีนจำนวน 26,826 คัน ในเดือนเมษายน 2026 คิดเป็น 73.1% ของยอดขายรถยนต์ทั้งหมดของ Xiaomi Auto ในเดือนดังกล่าว
ปัจจุบัน Xiaomi ยังไม่ได้เชื่อมโยงเหตุการณ์ไฟไหม้ครั้งนี้กับปัญหาด้านความปลอดภัยของรถยนต์ในวงกว้าง และระบุว่าจะติดตามผลการสอบสวนของหน่วยดับเพลิงอย่างใกล้ชิดต่อไป
อ้างอิง: CarNewsChina / NBD