GWM ปล่อยแคมเปญ “TANK YOU” มอบส่วนลดกว่า 30,000่ บาท

GWM เปิดตัวแคมเปญ “TANK YOU” เริ่มตั้งแต่วันที่ 1-30 มิถุนายน 2569 นี้ ลูกค้าและผู้ที่สนใจสามารถเลือกรับข้อเสนอสุดพิเศษอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
ข้อเสนอ TANK YOU # 1
พิเศษสุดเฉพาะลูกค้า GWM (GWM Loyalty Customer) : มุ่งเน้นตอบแทนความไว้วางใจสำหรับครอบครัว GWM โดยเฉพาะ เมื่อเข้าร่วมโครงการ GWM Loyalty Campaign เพื่อออกรถคันใหม่ รับสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมมูลค่า 30,000 บาท*
ข้อเสนอ TANK YOU # 2
สำหรับลูกค้าใหม่ที่เน้นผ่อนสบาย: โปรแกรมช่วยผ่อนนาน 6 เดือน เดือนละ 5,000 บาท* มูลค่ารวม 30,000 บาท ช่วยลดภาระและเพิ่มความคล่องตัวทางการเงินตั้งแต่เดือนแรก
ข้อเสนอ TANK YOU # 3
สำหรับลูกค้าใหม่ที่เน้นความคุ้มค่าระยะยาวด้านการบำรุงรักษา: แพ็กเกจ GWM Pro Service Inclusive (GPSI) ครอบคลุมทั้งค่าอะไหล่และค่าแรงบำรุงรักษาตามระยะทางสูงสุดไม่เกิน 10 ครั้ง ภายใน 5 ปี หรือ 100,000 กิโลเมตร รวมมูลค่าสูงสุดกว่า 49,000 บาท*
*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัท ฯ กำหนด
ทั้งนี้ ทุกข้อเสนอในแคมเปญ TANK YOU ลูกค้าจะได้รับสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมครอบคลุมดังต่อไปนี้ อัตราดอกเบี้ยพิเศษ2.15% (เมื่อดาวน์ 25% และผ่อนชำระนาน 48 เดือน) ; ฟรีประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 เป็นระยะเวลา 1 ปี ; บริการช่วยเหลือฉุกเฉินRoadside Assistance ตลอด 24 ชั่วโมง ฟรี 5 ปี ; ฟรีค่าแรงบำรุงรักษาตามระยะทาง สูงสุดไม่เกิน 10 ครั้ง ภายใน 5 ปี หรือ 100,000 กิโลเมตร (แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อน / ไม่รวมอะไหล่สิ้นเปลือง) ; การรับประกันคุณภาพรถใหม่ระยะเวลา 5 ปี หรือ 150,000 กิโลเมตร (แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อน) ; การรับประกันคุณภาพเครื่องยนต์ ระยะทาง 1,000,000 กิโลเมตร หรือระยะเวลา 8 ปี (แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อน) ; ฟรีบริการระบบการตรวจสอบและสั่งการรถผ่านอินเตอร์เน็ต (Telematic Service) พร้อมแพ็คเกจอินเทอร์เน็ตภายในรถ ระยะเวลา 3 ปี (ยกเว้นรุ่น 2.4T Pro)
ข้อเสนอ TANK YOU # 1
พิเศษสุดเฉพาะลูกค้า GWM (GWM Loyalty Customer) : มุ่งเน้นตอบแทนความไว้วางใจสำหรับครอบครัว GWM โดยเฉพาะ เมื่อเข้าร่วมโครงการ GWM Loyalty Campaign เพื่อออกรถคันใหม่ รับสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมมูลค่า 30,000 บาท*
ข้อเสนอ TANK YOU # 2
สำหรับลูกค้าใหม่ที่เน้นผ่อนสบาย: โปรแกรมช่วยผ่อนนาน 6 เดือน เดือนละ 5,000 บาท* มูลค่ารวม 30,000 บาท ช่วยลดภาระและเพิ่มความคล่องตัวทางการเงินตั้งแต่เดือนแรก
ข้อเสนอ TANK YOU # 3
สำหรับลูกค้าใหม่ที่เน้นความคุ้มค่าระยะยาวด้านการบำรุงรักษา: แพ็กเกจ GWM Pro Service Inclusive (GPSI) ครอบคลุมทั้งค่าอะไหล่และค่าแรงบำรุงรักษาตามระยะทางสูงสุดไม่เกิน 10 ครั้ง ภายใน 5 ปี หรือ 100,000 กิโลเมตร รวมมูลค่าสูงสุดกว่า 49,000 บาท*
*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัท ฯ กำหนด
ทั้งนี้ ทุกข้อเสนอในแคมเปญ TANK YOU ลูกค้าจะได้รับสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมครอบคลุมดังต่อไปนี้ อัตราดอกเบี้ยพิเศษ2.15% (เมื่อดาวน์ 25% และผ่อนชำระนาน 48 เดือน) ; ฟรีประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 เป็นระยะเวลา 1 ปี ; บริการช่วยเหลือฉุกเฉินRoadside Assistance ตลอด 24 ชั่วโมง ฟรี 5 ปี ; ฟรีค่าแรงบำรุงรักษาตามระยะทาง สูงสุดไม่เกิน 10 ครั้ง ภายใน 5 ปี หรือ 100,000 กิโลเมตร (แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อน / ไม่รวมอะไหล่สิ้นเปลือง) ; การรับประกันคุณภาพรถใหม่ระยะเวลา 5 ปี หรือ 150,000 กิโลเมตร (แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อน) ; การรับประกันคุณภาพเครื่องยนต์ ระยะทาง 1,000,000 กิโลเมตร หรือระยะเวลา 8 ปี (แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อน) ; ฟรีบริการระบบการตรวจสอบและสั่งการรถผ่านอินเตอร์เน็ต (Telematic Service) พร้อมแพ็คเกจอินเทอร์เน็ตภายในรถ ระยะเวลา 3 ปี (ยกเว้นรุ่น 2.4T Pro)