ถอดรหัส GWM ONE ปรับแนวคิดพัฒนารถ

GWM ประกาศแนวทางการดำเนินงานภายใต้ชื่อ GWM ONE ปรับเปลี่ยนแนวคิดในการพัฒนารถยนต์ใหม่ หนึ่งแพลตฟอร์ม หลากหลายการขับเคลื่อนทั้ง ไฟฟ้า, ไฮบริด, ดีเซล ยึดความต้องการลูกค้าเป็นหลัก
Return to the Essence: การกลับสู่แก่นแท้ คือคำตอบสำคัญของการเติบโตอย่างยั่งยืน
ท่ามกลางการแข่งขันที่เข้มข้นและการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของอุตสาหกรรมยานยนต์ GWM มองว่า “การกลับสู่แก่นแท้” (Return to the Essence) คือคำตอบสำคัญของการเติบโตอย่างยั่งยืนด้วยการให้ความสำคัญกับพื้นฐานอันเป็นหัวใจสำคัญของยานยนต์ โดยมุ่งเน้นไปที่คุณภาพของตัวรถ ความปลอดภัย และความต้องการที่แท้จริงของผู้ใช้งาน มากกว่าเพียงแค่การนำเสนอฟีเจอร์ล้ำสมัยที่เกินความจำเป็น
ระบบดีเซลไฮบริด และ เครื่องยนต์ V8 Hi4โดยแนวคิด GWM ONE (Guiyuan) ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อเป็นทั้งปรัชญาในการดำเนินธุรกิจ แนวทางการพัฒนาเทคโนโลยี และกรอบกลยุทธ์สำหรับการขยายตัวในระดับโลก แนวคิดดังกล่าวถูกถ่ายทอดผ่าน “การกลับสู่พื้นฐานใน 3 ด้าน” ได้แก่ การกลับสู่แก่นแท้ของอุตสาหกรรมยานยนต์ การกลับสู่ความต้องการที่แท้จริงของผู้ใช้ และการกลับสู่จุดเริ่มต้นของผู้สร้าง ควบคู่กับ “4 รากฐานสำคัญ” คือ การยึดผู้ใช้เป็นศูนย์กลาง ความจริงทางเทคโนโลยี รากฐานทางวัฒนธรรม และการพัฒนาอย่างยั่งยืนในระยะยาว พร้อมย้ำว่าการสร้างความเชื่อมั่นผ่านคำมั่นสัญญาที่ชัดเจน คือรากฐานสำคัญของความสำเร็จในยุคที่กระแสสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา
GWM ONE Platform: แพลตฟอร์มเดียวรองรับระบบขับเคลื่อนที่หลากหลาย
ในด้านเทคโนโลยี GWM ได้พัฒนา GWM ONE Platform ภายใต้แนวคิด “One Platform, Multi Powertrains” มุ่งสร้างทางเลือก มากกว่าจำกัดทางเลือก ช่วยให้รถยนต์เพียงรุ่นเดียวสามารถรองรับระบบขับเคลื่อนที่หลากหลายและครอบคลุม ไม่ว่าจะเป็นระบบไฮบริด (HEV), ปลั๊กอินไฮบริด (PHEV), ยานพาหนะไฟฟ้าแบบแบตเตอรี่ (BEV), พลังงานไฮโดรเจน (FCEV) และเครื่องยนต์สันดาปภายใน (ICE) เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้บริโภคสามารถเลือกเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับการใช้งานของตนเองได้อย่างแท้จริง
หัวใจสำคัญของแพลตฟอร์มนี้คือแนวคิดการผลิตแบบ “Movable Type” ซึ่งแยกรถยนต์ออกเป็นหน่วยฮาร์ดแวร์มาตรฐานมากกว่า 300 รายการ และซอฟต์แวร์กว่า 2,000 ฟังก์ชัน ที่สามารถนำมาประกอบและปรับใช้ร่วมกันได้อย่างยืดหยุ่น โดยเมื่อผสานเทคโนโลยี AI ทำให้รถยนต์สามารถพัฒนาได้ในลักษณะ “ถอดได้ ปรับได้ และเติบโตต่อได้” รองรับการพัฒนารถหลากหลายเซกเมนต์และหลากหลายระบบขับเคลื่อนได้อย่างรวดเร็ว แนวทางนี้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอย่างมีนัยสำคัญ โดยมีอัตราการใช้ชิ้นส่วนร่วมกันมากกว่า 95% และลดต้นทุนการพัฒนาอย่างมาก ส่งผลให้ผู้บริโภคได้รับทางเลือกที่หลากหลาย มีฟีเจอร์ที่ชาญฉลาด และราคาที่เข้าถึงได้ง่ายขึ้น
เทคโนโลยี Hi4 ยืดหยุ่นสูง ครอบคลุมทุกการใช้งาน
GWM ยังได้นำเสนอเทคโนโลยี Hi4 (Hybrid Intelligent 4WD) ซึ่งเป็นระบบขับเคลื่อนอัจฉริยะที่มีความยืดหยุ่นสูง ครอบคลุมการใช้งานหลากหลายรูปแบบ พร้อมยืนยันว่าจะไม่พัฒนาระบบขับเคลื่อนแบบ Range Extender เนื่องจากเทคโนโลยี Hi4 สามารถตอบโจทย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพกว่า โดยถูกออกแบบให้รองรับการใช้งานที่ครอบคลุมตั้งแต่การขับขี่ในเมืองไปจนถึงการขับขี่ที่ต้องการสมรรถนะขั้นสูง ได้แก่
• Hi-4: ระบบขับเคลื่อน 4 ล้อที่เหนือระดับ ที่ผสมผสาน "ความแรงของการขับเคลื่อน 4 ล้อ" เข้ากับ "ความประหยัดของการขับเคลื่อน 2 ล้อ
• Hi4-Z สำหรับการใช้งานในเมือง ให้ระยะทางการขับขี่ด้วยไฟฟ้าล้วนได้มากกว่า 200 กม.
• Hi4-T สำหรับการขับขี่ออฟโรด พร้อมระบบขับเคลื่อน 4 ล้อ ที่มีสมรรถนะสูง
• Super Hi4 ระบบ PHEV สมรรถนะสูง ทำความเร็วจาก 0–100 กม./ชม. ภายใน 4 วินาที ให้ระยะทางการขับขี่ด้วยไฟฟ้าล้วนได้มากกว่า 400 กม. พร้อมรองรับการชาร์จเร็ว (DC Charge)
พร้อมกันนี้ GWM ยังเดินหน้าพัฒนาเพิ่มเติม เช่น ระบบดีเซลไฮบริด และแต่จะขึ้นอยู่กับระดับของ “ความเชื่อมั่น ความรับผิดชอบ และคุณค่าที่มอบให้ผู้บริโภคในระยะยาว โดยเครื่องยนต์ V8 Hi4 สมรรถนะสูง เพื่อรองรับการใช้งานในรถที่ต้องการสมรรถนะสูง
Global Vision, Local Action: วิสัยทัศน์ระดับโลก สู่การปฏิบัติในระดับท้องถิ่น
GWM เดินหน้ากลยุทธ์ “In Local for Local” โดยพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตอบโจทย์ความต้องการของแต่ละตลาด เช่น การพัฒนา Plug-in Hybrid รองรับเอทานอลในบราซิล และการปรับจูนช่วงล่างให้เหมาะกับสภาพถนนในออสเตรเลีย พร้อมยกระดับจากการส่งออกสินค้า สู่การสร้าง “Ecosystem” ครบวงจรในแต่ละประเทศ ประเทศไทยถือเป็นหนึ่งในตลาดยุทธศาสตร์สำคัญของภูมิภาคอาเซียน โดยมีการใช้ชิ้นส่วนภายในประเทศมากกว่า 50% และพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับการใช้งานจริง GWM ยังนำเสนอผลิตภัณฑ์หลากหลายเพื่อตอบโจทย์ผู้บริโภคไทย อาทิ GWM ORA 5 สำหรับการใช้งานในเมือง และ GWM TANK 300 รถ SUV สายลุยโครงสร้าง Body-on-frame ที่มาพร้อมตัวเลือกทั้งไฮบริดและดีเซล
Commitment & Integrity: ความเชื่อมั่นและความซื่อสัตย์คือคุณค่าหลักในการดำเนินธุรกิจ
ในมิติของการดำเนินธุรกิจ GWM ให้ความสำคัญกับ “ความซื่อสัตย์และคุณธรรม” เป็นรากฐานสำคัญของค่านิยมองค์กร โดยบริษัทได้ประกาศพันธกิจหลัก 3 ประการ ได้แก่: การให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์และคุณภาพในระยะยาวมากกว่าการแข่งขันด้านราคาที่รุนแรง การกำกับดูแลการสื่อสารการตลาดให้มีความถูกต้องแม่นยำและอ้างอิงข้อมูลพื้นฐานจากความเป็นจริงเพื่อรักษาความไว้วางใจของผู้บริโภค และการสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนโดยไม่ผลักภาระแรงกดดันทางการดำเนินงานไปยังซัพพลายเออร์และผู้แทนจำหน่าย พันธกิจเหล่านี้สะท้อนถึงจุดยืนที่แน่วแน่ของ GWM ที่มุ่งสร้างการเติบโตบนพื้นฐานของความโปร่งใส ความรับผิดชอบ และความสัมพันธ์ระยะยาวกับลูกค้าและพันธมิตร
GWM เชื่อว่า อนาคตของอุตสาหกรรมยานยนต์จะไม่ได้วัดกันเพียงความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีหรือความรวดเร็วในการแข่งขัน แต่จะขึ้นอยู่กับระดับของ “ความเชื่อมั่น ความรับผิดชอบ และคุณค่าที่มอบให้ผู้บริโภคในระยะยาว โดย มู่ เฟิง (Mu Feng) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร GWM เน้นย้ำว่า “แม้เส้นทางนี้อาจไม่ใช่เส้นทางที่เร็วที่สุด แต่เป็นเส้นทางที่มั่นคงที่สุด เพราะความเชื่อมั่นไม่สามารถสร้างได้จากทางลัด แต่ต้องพิสูจน์ผ่านการลงมือทำอย่างต่อเนื่อง” GWM พร้อมเดินหน้าขับเคลื่อนอุตสาหกรรมยานยนต์สู่อนาคตที่ยั่งยืน ทั้งในประเทศไทยและในระดับโลก ภายใต้แนวคิด GWM ONE ที่ยึดมั่นในคุณค่าและความเชื่อมั่นเป็นหัวใจสำคัญ
