ปอร์เช่ ยกทัพสายสปอร์ตบุก Motor Expo 2025 พร้อมทดลองขับ-ลุ้นบินเทสต์สนาม Tokyo

ปอร์เช่ ประเทศไทย จัดเต็มในมหกรรมยานยนต์ครั้งที่ 42 ด้วยการถ่ายทอดตัวตนของแบรนด์ในแนวคิด “There is no substitute” เน้นย้ำแก่นแท้ของยนตรกรรมปอร์เช่ที่ผสานวิศวกรรมสมรรถนะสูงเข้ากับความเร้าใจในการขับขี่และดีไซน์เหนือกาลเวลา โดยเปิดประสบการณ์ 4 มิติแห่งตัวตนปอร์เช่ ได้แก่ Motorsport, Adventure, Urban และ Heritage ให้ผู้เข้าชมได้สัมผัสแบบรอบด้าน
หนึ่งในไฮไลต์ใหญ่ของบูธคือ Porsche 963 LMDh รถแข่งต้นแบบระดับเรือธงที่สะท้อนจิตวิญญาณมอเตอร์สปอร์ตของแบรนด์อย่างเด่นชัด หลังคว้าแชมป์รวม IMSA และจบอันดับสองในรายการโหดระดับโลก 24 Hours of Le Mans ในปีนี้ ย้ำความจริงที่ว่าปอร์เช่มุ่งพัฒนานวัตกรรมสนามแข่งเพื่อถ่ายทอดสู่รถถนนอย่างต่อเนื่อง
เทคโนโลยีที่ได้จากรถแข่ง 963 เช่น ระบบไฟฟ้าแรงสูง 800 โวลต์ ถูกถ่ายทอดสู่รุ่นผลิตจริงอย่าง ไทคานน์ และ มาคันน์ ช่วยให้รองรับการชาร์จพลังงานเร็วเป็นพิเศษ พร้อมรักษาความเสถียรด้านสมรรถนะในทุกสถานการณ์
ผู้เข้าชมงานยังสามารถทดลองขับรุ่น คาเยนน์ เอส อี-ไฮบริด คูเป้, มาคันน์, และ ไทคานน์ ได้ทุกวันจนจบงาน Motor Expo 2025 เพื่อสัมผัสการตอบสนอง การควบคุม และพลังขับเคลื่อนของปอร์เช่รุ่นล่าสุดแบบใกล้ชิดก่อนตัดสินใจเป็นเจ้าของ
ปอร์เช่ยังจัดข้อเสนอพิเศษสำหรับผู้ที่จองและรับรถ ไทคานน์ (J1 II) และ มาคันน์ (H2) ตั้งแต่วันนี้ถึง 31 ธันวาคม พร้อมสิทธิพิเศษสำหรับรุ่นอื่น ๆ เช่น คาเยนน์ และพานาเมร่า ทั้งในงานและที่ผู้แทนจำหน่ายทั่วประเทศ*
ผู้ที่จองรถปอร์เช่ทุกรุ่นภายในระยะเวลาดังกล่าว ยังได้ลุ้นร่วมกิจกรรมสุดเอ็กซ์คลูซีฟที่ Porsche Experience Centre Tokyo ซึ่งเป็นการขับรถปอร์เช่ในสนามแข่งแบบส่วนตัวกับผู้เชี่ยวชาญ เพื่อฝึกเทคนิคการควบคุมและเพิ่มความสมบูรณ์แบบในการขับขี่ โดยจะประกาศผู้โชคดีวันที่ 26 มกราคม 2569 ผ่านเพจ Porsche Thailand*
*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด