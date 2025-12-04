ปอร์เช่เปิดตัว “911 จีที 3 รุ่นใหม่” และ “911 จีที 3 Touring” ราคาเริ่มต้น 26.29 ล้านบาท

ปอร์เช่ ประเทศไทย เปิดตัว 911 จีที 3 รุ่นใหม่ คู่กับ 911 จีที 3 Touring Package เอาใจแฟนรถสปอร์ตในวาระครบรอบ 25 ปีของตระกูล GT3—รถสปอร์ตที่ผสานจิตวิญญาณสนามแข่งเข้ากับการใช้งานในชีวิตประจำวันได้อย่างลงตัวตั้งแต่การเปิดตัวครั้งแรกในปี 1999
ทั้งสองรุ่นยังรองรับการ “ปรับแต่งตามสไตล์เฉพาะบุคคล” ด้วยแพ็กเกจออปชันหลากหลาย ตอบโจทย์ทั้งสายสนามและผู้ใช้ทั่วไปที่ต้องการความแตกต่าง
ดีไซน์ใหม่ เน้นสมรรถนะ–สปิริตสนามแข่งชัดเจนขึ้น
-ภายนอกของ 911 จีที 3 รุ่นใหม่ มาในโทนดุดันยิ่งขึ้นด้วย
-กันชนหน้าดีไซน์ใหม่ ช่องรับอากาศใหญ่ขึ้น
-สปอยเลอร์หน้าและฝากระโปรงน้ำหนักเบาพร้อมช่องระบายอากาศแนวสปอร์ต
-แอโรไดนามิกแบบมอเตอร์สปอร์ตเพื่อเพิ่มแรงกดและระบายความร้อนมีประสิทธิภาพ
ด้านท้ายของรุ่น GT3 เน้นความดุดันด้วย
-ปีกหลังแบบ “คอหงส์” เจเนอเรชันล่าสุด
-แผ่นปลายปีกมุมเอียง
-ดิฟฟิวเซอร์ปรับจูนใหม่
ผสานงานออกแบบเพื่อสมดุลการขับขี่และความเร้าใจในทุกมุมมอง
รุ่น Touring Package มาในโทนหรูหรา สุภาพขึ้น แต่ยังคงสมรรถนะจีที 3 เต็มพิกัด ด้วย
-สปอยเลอร์ท้ายแบบยืดได้
-ครีบใต้ท้องรถช่วยสร้างแรงกด
-เพิ่มออปชันเบาะหลังเป็นครั้งแรก รองรับการใช้งานที่หลากหลายกว่าเดิม
เพื่อให้ 911 จีที 3 ตอบโจทย์การใช้งานทั้งบนถนนและในสนาม ปอร์เช่ยังนำเสนอแพ็กเกจพิเศษ
-Weissach Package – เน้นน้ำหนักเบาและสมรรถนะสนามจริง
-Club Sport Package – เพิ่มความปลอดภัยและอุปกรณ์พร้อมแข่ง
ทั้งหมดออกแบบมาเพื่อให้ลูกค้าสามารถคัสตอมรถให้ตรงสไตล์การขับขี่ของตัวเองได้แม่นยำยิ่งขึ้น
เครื่องยนต์ 4.0 ลิตร ไร้เทอร์โบ – 510 แรงม้า แรงชัดทุกเกียร์ ทั้งสองรุ่นใช้พื้นฐานระบบขับเคลื่อนเดียวกัน คือ
-เครื่องยนต์ บ็อกเซอร์ 6 สูบ 4.0 ลิตร ไร้เทอร์โบ
-กำลังสูงสุด 510 แรงม้า (375 kW)
-แรงบิด 450 นิวตันเมตร
-อัตราทดเฟืองท้ายสั้นลงกว่าเดิม 8% เพื่อการตอบสนองที่เฉียบคมขึ้น
พร้อมลดน้ำหนักตัวรถด้วยวัสดุน้ำหนักเบา และหยิบเทคโนโลยีช่วงล่างจากรุ่นระดับไฮเอนด์อย่าง 911 GT3 RS และ 911 S/T มาใช้ เพื่อให้ได้ทั้งการควบคุมที่แม่นยำและแรงกดที่ดีในทุกสถานการณ์
ราคาเปิดตัวในไทย : ปอร์เช่ 911 จีที 3 และ 911 จีที 3 Touring Package เปิดราคาเริ่มต้นที่ 26,290,000 บาท
การเปิดตัวครั้งนี้ตอกย้ำว่า 911 จีที 3 ยังคงเป็นสปอร์ตไอคอนตัวจริง ที่ผสมผสานพลัง ความสวย และจิตวิญญาณสนามแข่งได้อย่างลงตัวในทุกยุคทุกสมัย