“911 สปิริต 70” รุ่นพิเศษ ปอร์เช่ถ่ายทอดลมหายใจยุค 70 สู่ซูเปอร์สปอร์ตไฮบริดสุดล้ำ เปิดราคา 25.5 ล้านบาท

ปอร์เช่ เปิดตัว 911 สปิริต 70 (911 Spirit 70) รุ่นพิเศษเพื่อระลึกถึงยุคทองของรถสปอร์ตในอดีต ถ่ายทอดเอกลักษณ์ยุค 1970 มาสู่ยุคปัจจุบันผ่านการออกแบบในตระกูล Heritage Design ซึ่ง 911 สปิริต 70 ถือเป็นรุ่นที่ 3 ของสายพันธุ์นี้ โดยนำเสนอมุมมองใหม่ว่า “จิตวิญญาณคลาสสิก” สามารถอยู่ร่วมกับเทคโนโลยียุคใหม่ได้อย่างไร
งานออกแบบภายนอกสะดุดตาด้วยสี Olive Neo สีเขียวเข้มที่ชวนให้นึกถึงรถสปอร์ตเรโทรในยุคก่อน ซึ่งเป็นสีเฉพาะของรุ่นนี้เท่านั้น ตัดด้วยชิ้นส่วนตกแต่งสี Bronzite ทั้งกันชนหน้า–หลัง และล้อ Sport Classic ขนาด 20 นิ้วด้านหน้า และ 21 นิ้วด้านหลัง ที่มีจุดกำเนิดจากล้อ Fuchsfelge® (Fuchs) อันเป็นตำนานของ 911 เอส ปี 1965 ยุคที่เริ่มวางรากฐานดีไซน์อันเป็นเอกลักษณ์ของปอร์เช่
เสริมกลิ่นอายเรโทรด้วย หลังคาผ้า, กรอบกระจกหน้าสีดำ, และ ลายแถบสีดำแบบกึ่งด้าน บนฝากระโปรงที่ได้แรงบันดาลใจจากสติกเกอร์ความปลอดภัยยุค 70 รวมถึงตราสัญลักษณ์ปอร์เช่แบบย้อนยุคสไตล์ปี 1963 พร้อมตัวอักษรสีทองและคำว่า “Porsche Exclusive Manufaktur” ที่ทรงคุณค่า
ภายในโดดเด่นด้วยลาย Pasha สีดำ–เขียว ลายเรโทรที่ได้รับแรงบันดาลใจจากธงตราหมากรุกในสนามแข่งยุค 70 ใช้การจัดเรียงสี่เหลี่ยมหลายระดับให้เกิดมิติ เคียงคู่กับหนัง Club Leather สี Basalt Black ที่เย็บด้วยด้ายสี Olive Neo เสริมบรรยากาศย้อนยุคให้สมบูรณ์แบบ พร้อมแพ็กเกจตกแต่งภายใน Club Leather แบบพรีเมียมที่เป็นอุปกรณ์มาตรฐาน
แม้จะถ่ายทอดจิตวิญญาณจากอดีต แต่ 911 สปิริต 70 คือรถสปอร์ตยุคใหม่เต็มรูปแบบ ใช้พื้นฐานจาก 911 Carrera GTS Cabriolet รุ่นล่าสุด ที่ติดตั้งเครื่องยนต์บ็อกเซอร์ใหม่ 3.6 ลิตร ผสานเทคโนโลยีไฮบริดแรงดันสูง พร้อมระบบ eTurbo และมอเตอร์ไฟฟ้ารุ่นใหม่ ส่งกำลังรวมสูงถึง 541 แรงม้า และแรงบิด 610 นิวตันเมตร ผ่านเกียร์ PDK เจเนอเรชันล่าสุด จุดเด่นคือการตอบสนองที่รวดเร็วกว่าและสมรรถนะดีกว่าเดิมอย่างชัดเจน
ปอร์เช่ 911 สปิริต 70 เปิดราคาในไทยที่ 25,500,000 บาท และผลิต จำกัดเพียง 1,500 คันทั่วโลก ตอกย้ำความพิเศษของรถรุ่นนี้ที่เชื่อมอดีตเข้ากับอนาคตของปอร์เช่อย่างลงตัว
ในยุคที่เทคโนโลยีไฮบริดกำลังก้าวเข้ามามีบทบาทในรถสมรรถนะสูง 911 สปิริต 70 คือคำตอบของการผสมผสาน “สปิริตเรโทร” กับ “ขุมพลังยุคใหม่” ได้อย่างสมบูรณ์แบบ ทั้งยังเป็นบทพิสูจน์ว่าจิตวิญญาณของปอร์เช่ในยุค 70 ยังคงโลดแล่นอย่างสง่างามในโลกยานยนต์ปัจจุบัน.