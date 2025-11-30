OMODA & JAECOO เปิดตัว JAECOO 6T EV ใหม่เปิดจอง 1.049 ล้าน จำกัด 250 คัน

OMODA & JAECOO เปิดฉากทำตลาดปลายปี ด้วยการเปิดตัว JAECOO 6T EV รถยนต์ไฟฟ้าอเนกประสงค์สไตล์สปอร์ต (Sport SUV) รุ่นใหม่ล่าสุดของตระกูล JAECOO โดยประกาศราคาเปิดจองสุดพิเศษเพียง 1,049,000 บาท จากราคาปกติ 1,099,000 บาท จำกัดจำนวนเพียง 250 คันแรกเท่านั้น สร้างกระแสความฮือฮาในกลุ่มลูกค้าที่กำลังมองหา SUV ไฟฟ้าสมรรถนะสูงในงบเอื้อมถึง
JAECOO 6T EV หน้าตาโดดเด่นด้วยแนวทางการออกแบบตัวถังแบบ Wide Body เพิ่มอารมณ์สปอร์ต พร้อมซุ้มล้อขนาดใหญ่ที่ขับเส้นสายให้ดูแข็งแรงและทรงพลัง วัสดุตัวถังผลิตจาก อลูมิเนียมคุณภาพสูง ช่วยลดน้ำหนัก พร้อมเพิ่มความแข็งแกร่งเพื่อการขับขี่ที่มั่นคง
ด้านระบบรองรับ ตัวรถมาพร้อมกับ ช่วงล่างหลังแบบ H-ARM Suspension ซึ่งเป็นจุดเด่นสำคัญ ช่วยมอบความนิ่งและความแม่นยำในการควบคุม โดยเฉพาะในสถานการณ์ที่ต้องการความเสถียรสูง
สมรรถนะของ JAECOO 6T EV ยังตอบโจทย์สายลุยด้วยความสามารถในการ ไต่ทางลาดชันสูงสุด 29 องศา รวมถึงระบบขับเคลื่อนอัจฉริยะที่ให้เลือกถึง 9 โหมดการขับขี่ รองรับทั้งถนนทั่วไปและเส้นทางท้าทาย นอกจากนี้ยังติดตั้งล้อขนาดใหญ่ 245/55 R19 ซึ่งช่วยเพิ่มการยึดเกาะถนนได้อย่างยอดเยี่ยม
จุดเด่นอีกด้านคือความสามารถในการลุยน้ำที่เหนือมาตรฐานของรถระดับเดียวกัน โดย JAECOO 6T EV สามารถ ลุยน้ำท่วมขังได้ลึกถึง 625 มิลลิเมตร เรียกได้ว่าเหมาะกับสภาพถนนในเมืองไทยที่เจอฝนตกหนักเป็นประจำ
การเปิดตัวครั้งนี้สะท้อนความมุ่งมั่นของ OMODA & JAECOO ในการขยายตลาดรถยนต์ไฟฟ้าที่เน้นดีไซน์สปอร์ตพร้อมสมรรถนะที่ใช้งานได้จริงในทุกสภาพแวดล้อม โดยราคาโปรพิเศษจำนวนจำกัดคาดว่าจะดึงดูดกลุ่มลูกค้าที่กำลังมองหา EV อเนกประสงค์ราคาคุ้มค่าได้เป็นจำนวนมาก