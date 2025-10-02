Royal Enfield เปิดตัว “Classic 650” ขุมพลัง 650 Twin เริ่ม 249,900 บาท

Royal Enfield (โรยัล เอ็นฟีลด์) ประกาศเปิดตัว Royal Enfield Classic 650 อย่างเป็นทางการในประเทศไทย มอเตอร์ไซค์ที่สะท้อน DNA ความเป็น Classic ได้อย่างชัดเจน แต่ยกระดับขึ้นอีกขั้นด้วยขุมพลัง 650 Twin ที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล พร้อมวางจำหน่ายแล้ววันนี้ทั่วประเทศ ราคาเริ่มต้นที่ 249,900 บาท
นายมาโนช กาจาร์ลาวาร์ หัวหน้าธุรกิจภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกของโรยัล เอ็นฟีลด์ เปิดเผยว่า Classic คือหัวใจสำคัญที่สร้างรากฐานให้แบรนด์ในประเทศไทย และ Classic 650 จะเป็นการสานต่อจิตวิญญาณนั้นด้วยพลังและความประณีตที่มากยิ่งขึ้น “เรารักษาทุกอย่างที่เป็นตัวตนของ Classic ตั้งแต่งานดีไซน์เหนือกาลเวลา ความสง่างาม ไปจนถึงเครื่องยนต์ที่ตอบสนองลงตัว เรามั่นใจว่ารุ่นใหม่นี้จะเข้าถึงหัวใจนักขี่ชาวไทยได้อย่างแน่นอน”
Classic 650 ใหม่ มาพร้อม เครื่องยนต์ 648 ซีซี parallel twin ปรับจูนใหม่เพื่อให้แรงบิดจัดตั้งแต่รอบต่ำ คันเร่งตอบสนองไว เกียร์เปลี่ยนลื่น และให้ความมั่นใจทั้งการขับในเมืองและเดินทางไกล เฟรมหลักใช้ร่วมกับรุ่น Super Meteor และ Shotgun 650 เสริมด้วยช่วงล่างจาก Showa ที่เซ็ตมาอย่างละเอียดเพื่อการทรงตัวนุ่มนวล
ดีไซน์ยังคงความคลาสสิกแบบอังกฤษยุคหลังสงคราม ด้วยถังน้ำมันทรงหยดน้ำ ไฟหน้า LED ใหม่พร้อมชุดไฟ “Tiger Lamps” อันเป็นเอกลักษณ์ตั้งแต่ปี 1954 ผสานรายละเอียดโครเมียมและอะลูมิเนียมขัดเงา ให้ความหรูหราสง่างามเหนือกาลเวลา
ภายในมาพร้อมเบาะคู่แบบ Dual Seat ถอดแยกได้เพื่อปรับสไตล์การใช้งาน แผงหน้าปัดผสมผสานอนาล็อกกับจอดิจิทัล LCD แสดงข้อมูลครบ ทั้งมาตรวัด ทริป ระดับน้ำมัน ตำแหน่งเกียร์ และระบบแจ้งเตือนการบำรุงรักษา
Royal Enfield ยังจัดเตรียม อุปกรณ์ตกแต่งแท้ (Genuine Motorcycle Accessories) ทั้งแนว Classic และ Tourer ให้ผู้ขับขี่สามารถปรับแต่งรถได้ตามสไตล์
สีและราคา
-Bruntingthorpe Blue / Vallam Red : 249,900 บาท
-Black Chrome : 259,900 บาท
ทุกคันมาพร้อมการรับประกัน 3 ปี ไม่จำกัดระยะทาง
Classic 650 จึงเป็นการผสมผสานเสน่ห์วินเทจเข้ากับเทคโนโลยีสมัยใหม่ได้อย่างลงตัว พร้อมเติมเต็มตำนาน “Pure Motorcycling” ให้คงอยู่ในหัวใจนักบิดรุ่นใหม่ต่อไป