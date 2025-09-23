รถไฟฟ้าแรงไม่หยุด ส.ค.เดือนเดียว ผลิต 7,500 คัน–ขาย 9,300 คัน

นายสุรพงษ์ ไพสิฐพัฒนพงษ์ ที่ปรึกษาประธานกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์และโฆษกกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยว่า ทิศทางตลาดรถยนต์ไทยในเดือนสิงหาคม 2568 สะท้อนชัดถึงการเปลี่ยนผ่านสู่ยานยนต์ไฟฟ้า โดยตัวเลขการผลิต ยอดขายในประเทศ และการส่งออกของรถไฟฟ้า (Battery Electric Vehicle: BEV) ต่างขยายตัวในอัตราสูง
เดือนสิงหาคมที่ผ่านมา ไทยผลิตรถยนต์ไฟฟ้าได้ 7,512 คัน เพิ่มขึ้นถึง 2,034.09% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ถือเป็นแรงหนุนสำคัญที่ชดเชยการผลิตรถใช้น้ำมันซึ่งปรับตัวลดลง
ด้านยอดขายภายในประเทศ รถยนต์ไฟฟ้า (BEV) มียอดขาย 9,309 คัน เพิ่มขึ้น 27.49% จากปีก่อน ส่งผลให้ส่วนแบ่งตลาดรถไฟฟ้าเติบโตต่อเนื่อง ขณะที่รถยนต์กลุ่มเครื่องยนต์สันดาปยังคงเผชิญแรงกดดันจากภาวะเศรษฐกิจและการเข้มงวดด้านสินเชื่อ
ในด้านการส่งออก แม้ว่าภาพรวมเดือนสิงหาคมจะลดลง 17.30% แต่รถไฟฟ้ากลับสร้างความแตกต่าง โดยไทยส่งออกรถยนต์นั่งไฟฟ้าได้ 1,372 คัน และรถกระบะไฟฟ้าอีก 51 คัน ซึ่งทั้งคู่เพิ่มขึ้น 100% เมื่อเทียบกับปีที่แล้วที่ยังไม่มีตัวเลขการส่งออก สะท้อนว่าผู้ผลิตเริ่มใช้ไทยเป็นฐานการผลิตรถไฟฟ้าสำหรับตลาดโลก
ภาพรวมอุตสาหกรรมยังหดตัว :สำหรับยอดการผลิตรวมของเดือนสิงหาคม 2568 อยู่ที่ 112,366 คัน ลดลง 6.11% จากปีก่อน ขณะที่ยอดขายภายในประเทศอยู่ที่ 47,622 คัน เพิ่มขึ้น 5.38% และการส่งออกรวม 71,179 คัน ลดลง 17.30%
นายสุรพงษ์กล่าวว่า การเติบโตอย่างโดดเด่นของรถยนต์ไฟฟ้าแสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนผ่านของอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยที่กำลังเดินหน้าเข้าสู่ยุคใหม่ และเชื่อว่าจะมีบทบาทมากขึ้นทั้งในตลาดในประเทศและตลาดโลกในช่วงต่อไป