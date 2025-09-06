Ghost 30 ล้าน รถหรูคู่ใจ ‘อนุทิน’ นายกฯ คนที่ 32 + ป้ายทะเบียนหลักล้าน

กลายเป็นที่ฮือฮาหลังปรากฏภาพรถยนต์หรู "Rolls-Royce Ghost" ของ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีคนที่ 32 ของไทย มูลค่าสมัยป้ายแดงไม่ต่ำกว่า 30 ล้านบาท ทั้งยังติดแผ่นป้ายทะเบียน "XX 3333 กรุงเทพมหานคร" ซึ่งมีมูลค่าซื้อขายกันหลักล้านบาทเช่นเดียวกัน
รถยนต์หรูคันดังกล่าวเป็น Rolls-Royce Ghost Series 1 รุ่นแรกที่ถูกเปิดตัวในตลาดโลกมาตั้งแต่ปี 2552 ก่อนจะมีการปรับไมเนอร์เชนจ์เรียกว่า Ghost Series II เมื่อปี 2557 ส่วนรุ่นปัจจุบันเป็นเจเนอเรชันที่ 2 ที่เพิ่งมีการปรับไมเนอร์เชนจ์ที่งาน บางกอก อินเตอร์เนชันแรล มอเตอร์โชว์ เดือนเมษายนที่ผ่านมา
Ghost เป็นรถยนต์รุ่นเล็กสุดของค่าย Rolls-Royce รองลงมาจากรุ่น Phantom แต่ยังคงเปี่ยมความหรูหราทุกกระเบียดนิ้ว โดยยังคงรักษาเอกลักษณ์ประตูแบบ Coach Door ที่มีลักษณะการเปิดออกคล้ายกับรถม้ายุคโบราณ พร้อมกับช่องเสียบร่มเพื่อเอาใจมหาเศรษฐีบนเกาะอังกฤษที่อาจพบเจอฝนได้ตลอดทั้งปี
แม้ว่าจะเป็นรถรุ่นเล็กสุดของแบรนด์ แต่โรลส์-รอยส์เลือกที่จะติดตั้งเครื่องยนต์เบนซิน V12 ขนาดความจุ 6.6 ลิตร ทวินเทอร์โบ กำลังสูงสุด 570 แรงม้า ที่ 5,250 รอบต่อนาที แรงบิดสูงสุด 780 นิวตัน-เมตร ที่ 1,500 รอบต่อนาที ส่งกำลังไปยังล้อคู่หลังด้วยเกียร์อัตโนมัติ 8 จังหวะ
ตัวเลขสเปกดังกล่าวช่วยให้ Rolls-Royce Ghost สามารถพุ่งทะยานจาก 0-100 กม./ชม. ในเวลา 4.9 วินาที แม้ว่าจะมีน้ำหนักตัวถังมากถึง 2 ตันครึ่ง และทำความเร็วสูงสุดได้ 250 กม./ชม.
ด้านหน้าตัวรถโดดเด่นด้วยมาสคอต Spirit of Ecstacy ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของโรลส์-รอยส์ทุกรุ่นนับตั้งแต่ปี 2454 โดย Ghost ทุกคันถูกผลิตขึ้นที่โรงงาน Goodwood ประเทศอังกฤษ อันเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ Rolls-Royce Motor Cars อีกด้วย
นอกเหนือจากรถยนต์สัญชาติอังกฤษสุดหรูของอนุทินแล้ว หลายคนยังให้ความสนใจกับเลขทะเบียน "3333" กรุงเทพมหานคร หมวดเก่า ซึ่งปัจจุบันมีราคาซื้อขายกันไม่ต่ำกว่า 2 ล้านบาท และอาจพุ่งขึ้นมากกว่านั้นหลายเท่าตัวขึ้นอยู่กับหมวดตัวอักษรด้านหน้า