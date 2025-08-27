มาสด้าปลุกตำนาน RX-7 โชว์โฉมแต่งพิเศษจากญี่ปุ่นในงานออโต ซาลอน

มาสด้านำเข้า Mazda RX-7 รถสปอร์ตขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์โรตารี่อันเป็นเอกลักษณ์จากงานโตเกียว ออโต้ซาลอน ประเทศญี่ปุ่น สร้างความฮือฮาในไทยด้วยผลงานใหม่ล่าสุดจากสำนักแต่งชื่อดัง RE AMEMIYA ในชื่อ POP RACE SuperG-7 พร้อมขนทัพยนตรกรรมรุ่นพิเศษและข้อเสนอแคมเปญสุดคุ้มมาเอาใจแฟนๆ
มาสด้าประเทศไทยสร้างสีสันในงาน “ออโต ซาลอน” ด้วยการนำ Mazda RX-7 รถสปอร์ตระดับตำนานที่ขึ้นชื่อว่าเป็นเจ้าของขุมพลังเครื่องยนต์โรตารี่อันเป็นเอกสิทธิ์เฉพาะของค่าย มาจัดแสดงอย่างยิ่งใหญ่ โดยรถคันนี้ถูกนำเข้าจาก โตเกียว ออโต้ซาลอน ประเทศญี่ปุ่น เพื่อปลุกเสน่ห์แห่งจิตวิญญาณสปอร์ตให้กลับมามีชีวิตอีกครั้ง ภายใต้ผลงานการปรับแต่งโดยสำนักแต่งระดับตำนาน RE AMEMIYA
สำหรับไฮไลท์คือการอวดโฉม POP RACE SuperG-7 by RE AMEMIYA ผลงานใหม่ล่าสุดจากฝีมือของ Ken Amemiya ที่สานต่อชื่อเสียงของสำนักแต่งที่ก่อตั้งโดย Isami Amemiya เมื่อปี 1974 ซึ่งขึ้นชื่อเรื่องการโมดิฟายเครื่องยนต์โรตารีเพื่อลงสนามแข่งขันระดับโลก ไม่ว่าจะเป็น SUPER GT, GT300 หรือ D1GP
ตัวรถมาพร้อมเครื่องยนต์รหัส 13B-REW ขนาด 1,308 ซีซี แบบ 2 โรเตอร์ ที่ผ่านการจูนอัพเต็มระบบให้แรงม้าสูงสุดกว่า 639 แรงม้า ที่ 7,500 รอบ/นาที ด้วยชุดอัปเกรดจาก RE AMEMIYA ทั้งระบบพอร์ต, เทอร์โบ, ECU, ระบบไอเสีย ไปจนถึงชุดส่งกำลังที่ใช้เกียร์จาก RX-8 และคลัตช์ ORC Twin Plate ด้านตัวถังได้รับการเสริมความดุดันด้วย D1 Wide Body Kit พร้อมการห่อหุ้มลาย POP RACE Wrapping และติดตั้ง GT-Wing รุ่นใหม่ ส่วนภายในตกแต่งด้วยเบาะ BRIDE ZETA IV ลายพิเศษ และพวงมาลัย D Steering เอกลักษณ์ของ RE AMEMIYA
นอกจาก RX-7 แล้ว มาสด้ายังนำทัพรถอีก 6 รุ่นมาจัดแสดง ได้แก่ Mazda MX-5 สี Aero Gray, New Mazda6 20th Anniversary Edition สี Rhodium White, และรถรุ่นใหม่ 3 คันในกลุ่ม Mazda Essential Collection ได้แก่ Mazda2 XDL Signature, Mazda CX-3 Signature และ Mazda CX-30 Prime ปิดท้ายด้วย New Mazda CX-5 รุ่น XDL สี Platinum Quartz
เพื่อเอาใจลูกค้า มาสด้ายังมอบแคมเปญใหญ่ “MAZDA MID-YEAR SURPRISE ข้อเสนอมาสด้าแห่งปี ซื้อรถลุ้นรถ” ลุ้นรางวัลมูลค่ารวมกว่า 1.8 ล้านบาท ทั้งรางวัลประจำเดือนกว่า 260 รางวัล และรางวัลใหญ่ Mazda2 Essential 1.3 Prime อีก 1 คัน พร้อมข้อเสนอพิเศษเพิ่มเติม ส่วนลดสูงสุด 150,000 บาท และสิทธิพิเศษสำหรับลูกค้ามาสด้า รับบัตรน้ำมันเพิ่มสูงสุด 30,000 บาท
การนำ RX-7 มาโชว์ในครั้งนี้ไม่เพียงสะท้อนถึงการรักษาตำนานเครื่องยนต์โรตารี่อันเป็นเอกลักษณ์ของมาสด้า แต่ยังตอกย้ำจิตวิญญาณแห่งการเคลื่อนไหวและความเร้าใจที่ยังคงอยู่ใน DNA ของแบรนด์จนถึงปัจจุบัน