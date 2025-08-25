โตโยต้า bZ4X แรงไม่หยุด ยอดจองสิทธิ์พุ่ง 1,000 คันใน 3 วัน

บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด เผยความสำเร็จของการเปิดตัวรถยนต์ไฟฟ้า BEV รุ่นใหม่ NEW bZ4X เมื่อวันที่ 21 สิงหาคมที่ผ่านมา หลังเปิดให้ลูกค้าจองสิทธิ์ผ่านช่องทางออนไลน์เพียงสามวัน ยอดจองสิทธิ์พุ่งแตะ 1,000 คัน สะท้อนถึงความเชื่อมั่นที่ผู้บริโภคมีต่อแบรนด์โตโยต้าและความพร้อมของรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นนี้ในการเจาะตลาดไทย
นายศุภกร รัตนวราหะ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย กล่าวว่า ความสำเร็จครั้งนี้เกิดจากความเชื่อมั่นของลูกค้า ไม่เพียงในด้านคุณภาพตัวรถ แต่ยังรวมถึงบริการหลังการขายที่ครอบคลุมทั่วประเทศกว่า 450 แห่ง พร้อมความมั่นใจเรื่องชิ้นส่วนอะไหล่และเครือข่ายการให้บริการ โตโยต้าตั้งเป้ายอดขาย 6,000 คันในปีแรก และเตรียมส่งมอบให้กับลูกค้าตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนเป็นต้นไป
สำหรับ NEW bZ4X เป็นรถยนต์ไฟฟ้าอเนกประสงค์ที่ประกอบและนำเข้าจากญี่ปุ่น โดดเด่นด้วยดีไซน์ทันสมัย รองรับการชาร์จเร็วขึ้น และในรุ่นขับเคลื่อนล้อหน้า (FWD) สามารถวิ่งได้ไกลสุดถึง 600 กิโลเมตรต่อการชาร์จ 1 ครั้ง ภายใต้มาตรฐาน NEDC (ระยะทางจริงอยู่ระหว่างการรับรองขั้นสุดท้าย) พร้อมปรับปรุงกำลังเครื่องยนต์ ระบบควบคุมการขับขี่ การทรงตัว การควบคุมพวงมาลัย ความนุ่มนวล และประสิทธิภาพการเบรกให้เหนือกว่ารถระดับเดียวกัน
ทั้งนี้ โตโยต้าจัดจำหน่าย NEW bZ4X ใน 2 ทางเลือก
-รุ่นขับเคลื่อนล้อหน้า (FWD) ราคาเริ่มต้น 1,5xx,xxx บาท
-รุ่นขับเคลื่อนสี่ล้อ (AWD) ราคาเริ่มต้น 1,6xx,xxx บาท
มาพร้อมสีตัวถัง 4 แบบ ได้แก่ Precious Metal Black Roof, Platinum White Black Roof, Emotional Red Black Roof และ Attitude Black
นอกจากนี้ โตโยต้ามอบข้อเสนอพิเศษสำหรับลูกค้าที่จองสิทธิ์ตั้งแต่วันที่ 21 สิงหาคม – 19 ตุลาคม 2568 หรือจนกว่าสิทธิ์จะครบ 2,000 สิทธิ์แรก รับทันทีส่วนลดเงินสด 20,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยพิเศษ 0.99% (ดาวน์ขั้นต่ำ 25% ผ่อนนาน 48 เดือน ผ่านโตโยต้าลีสซิ่ง ประเทศไทย)
ลูกค้าที่สนใจยังสามารถจองสิทธิ์เพื่อเป็นเจ้าของ NEW bZ4X ได้ทางออนไลน์ที่ https://stores.toyota.co.th/register/bz4x