เอ็กซ์เผิงเปิดตัว “XPENG New G6” เอสยูวีไฟฟ้า ชาร์จเร็ว 12 นาที ราคาเริ่ม 1.349 ล้านบาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



เอ็กซ์เผิง ประเทศไทย ประกาศเปิดตัว “XPENG New G6” เอสยูวีไฟฟ้ารุ่นปรับโฉมใหม่ล่าสุดในตลาดไทย มากับ 2 รุ่นย่อย ได้แก่ G6 Long Range ราคา 1,349,000 บาท และ G6 AWD Performance ราคา 1,489,000 บาท ภายใต้การทำตลาดโดย MGC-ASIA  ที่มาพร้อมสิทธิพิเศษและการรับประกันครบครัน


จุดเด่นสำคัญของ New G6 อยู่ที่การติดตั้ง แบตเตอรี่ 800V 5C Ultra-fast Charging Technology ขนาด 80.8 kWh ซึ่งเป็นมาตรฐานในทุกรุ่นย่อย รองรับกำลังชาร์จสูงสุด 451 กิโลวัตต์ ใช้เวลาชาร์จไฟจาก 10-80% เพียง 12 นาที หรือเพียง 15 นาทีสามารถวิ่งได้ไกลถึง 427 กิโลเมตร พร้อมระบบจ่ายกระแสไฟฟ้าให้อุปกรณ์ภายนอก (V2L) สูงสุด 6 กิโลวัตต์

ดีไซน์ภายนอก-ภายในโฉมใหม่
New G6 ปรับโฉมรอบคัน เสริมความสปอร์ตและโฉบเฉี่ยวด้วย ไฟหน้าแบบ Galaxy Light Wing พาดยาวเชื่อมต่อเป็นเส้นเดียว รับกับโลโก้ XPENG กลางฝากระโปรง ดีไซน์กันชนหน้าและหลังใหม่ เสริมด้วยสปอยเลอร์ Ducktail และไฟท้าย C-Ring ขับเน้นบุคลิก SUV พลังงานไฟฟ้าที่ทันสมัย ล้ออัลลอยใหม่ขนาด 20 นิ้ว


ขุมพลังและสมรรถนะ
• G6 Long Range (RWD) มอเตอร์เดี่ยว ขับเคลื่อนล้อหลัง กำลังสูงสุด 296 แรงม้า แรงบิด 440 นิวตันเมตร อัตราเร่ง 0-100 กม./ชม. ใน 6.7 วินาที ทำความเร็วสูงสุด 202 กม./ชม. วิ่งได้ไกลสูงสุด 600 กม. (NEDC)
• G6 AWD Performance (Black Edition) มอเตอร์คู่ขับเคลื่อน 4 ล้อ กำลังสูงสุด 486 แรงม้า แรงบิด 660 นิวตันเมตร อัตราเร่ง 0-100 กม./ชม. ภายใน 4.13 วินาที ทำความเร็วสูงสุด 202 กม./ชม. ระยะทางวิ่งสูงสุด 575 กม. (NEDC)

รุ่น Long Range มีให้เลือก 4 สี ได้แก่ ม่วง Stellar Purple, ขาว Arctic White, เทา Graphite Gray และดำ Midnight Black ขณะที่รุ่น Performance มาพร้อมแพ็กเกจ Black Edition โทนดำรอบคันและล้ออัลลอยรมดำ เพิ่มความดุดัน


ความเปลี่ยนแปลงจากรุ่นก่อน (Minorchange 2025)
• เพิ่มรุ่นย่อยใหม่ AWD Performance พร้อมมอเตอร์คู่
• อัปเกรดแบตเตอรี่ 800V 5C รองรับการชาร์จสูงสุด 451 kW (เดิม 280 kW)
• ไฟหน้า Galaxy Light Wing, กันชนหน้า-หลัง และ Ducktail ดีไซน์ใหม่
• ล้ออัลลอยใหม่ 20 นิ้ว และสีตัวถังใหม่ Stellar Purple
• ภายในปรับปรุงจอแสดงผล, พวงมาลัยใหม่, เพิ่มฟังก์ชัน Ambient Light และ Massage Seats


ห้องโดยสารอัปเกรดด้วย หน้าจอกลาง 15.6 นิ้ว และ จอมาตรวัดดิจิทัล 10.25 นิ้ว พร้อมพวงมาลัยดีไซน์ใหม่ ช่องแอร์ปรับมือ กระจกมองหลังแบบ Streaming Rearview Mirror ขนาด 9 นิ้ว และเพิ่มบรรยากาศหรูหราด้วยไฟตกแต่ง Ambient Light Starlight Rhythm Matrix ขณะที่เบาะคู่หน้ามีฟังก์ชันนวด (Massage Seats) รองรับความสบายตลอดการเดินทาง


MGC-ASIA มอบความมั่นใจด้วยการรับประกันคุณภาพตัวรถ 5 ปี หรือ 120,000 กม. และรับประกันแบตเตอรี่แรงดันสูง 8 ปี หรือ 160,000 กม. พร้อมสิทธิพิเศษมากมาย อาทิ ฟรีประกันภัยชั้น 1 นาน 1 ปี ฟรีบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง ฟรี Wallbox Home Charger พร้อมติดตั้ง และสายชาร์จ Portable AC รวมถึงคะแนน MOBILIFE 6,000 คะแนน


การเปิดตัวครั้งนี้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของ XPENG ในการผลักดันตลาดเอสยูวีไฟฟ้าในประเทศไทย โดยเฉพาะการยกระดับประสบการณ์การขับขี่และเทคโนโลยีชาร์จเร็ว ที่คาดว่าจะเป็นจุดแข็งสำคัญในการแข่งขันกับผู้เล่นรายอื่นในตลาดรถยนต์ไฟฟ้า





