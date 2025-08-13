เมอร์เซเดส-เบนซ์ เตรียมเปิดตัว CLA 250+ วิ่งไกล 792 กม. ครั้งแรกในไทย ที่ Motor Expo ราคารอลุ้น

เมอร์เซเดส-เบนซ์ ประเทศไทย เตรียมสร้างไฮไลต์ในงาน Motor Expo 2025 ด้วยการเปิดตัว CLA 250+ with EQ Technology รถยนต์พลังงานไฟฟ้า 100% รุ่นใหม่ล่าสุด ภายใต้แพลตฟอร์ม MMA ที่ผลิตในประเทศไทยเป็นครั้งแรก ชูจุดเด่นวิ่งไกลสูงสุดถึง 792 กิโลเมตรต่อการชาร์จเต็มหนึ่งครั้ง (มาตรฐาน WLTP) พร้อมรองรับ DC Charge สูงสุด 320 kW ชาร์จเพียง 10 นาที ได้ระยะทางเพิ่มถึง 325 กิโลเมตร
การเปิดตัวครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก เดนนิส บริงส์ (Dennis Brings) Senior Designer จากสตูดิโอ Mercedes-Benz Design ประเทศเยอรมนี ร่วมเผยแรงบันดาลใจและแนวคิดการออกแบบ The new CLA ภายใต้คอนเซ็ปต์ “Sensual Purity” ที่ผสานความหรูหราเรียบง่ายกับเอกลักษณ์สะดุดตา ผ่านรายละเอียดเด่นอย่างกระจังหน้า Starpanel แบบไฟแอนิเมชัน ไฟหน้า Daytime Running Light ทรงดาว และไฟท้าย Digital Jewelry
ภายในห้องโดยสารได้รับแรงบันดาลใจจาก “Zen Garden” สวนหินญี่ปุ่น เน้นศิลปะแห่งการลดทอน ใช้วัสดุคุณภาพสูง เช่น กระจกบนจอกลาง MBUX Superscreen โลหะบนคอนโซลกลาง และหนังบนแผงบุนุ่มประตู เพื่อสร้างความกลมกลืนระหว่างดีไซน์และวิศวกรรม
CLA 250+ with EQ Technology มาพร้อมพละกำลังสูงสุด 272 แรงม้า แรงบิด 335 นิวตันเมตร ติดตั้งแบตเตอรี่ 800V ขนาด 85 kWh ให้สมรรถนะและประสิทธิภาพการชาร์จที่เหนือชั้น อีกทั้งติดตั้งระบบปฏิบัติการ MB.OS รุ่นล่าสุด รองรับ AI ผ่าน MBUX Virtual Assistance และเชื่อมต่อบริการชั้นนำระดับโลก อาทิ ChatGPT, Google Maps, Microsoft Teams, Zoom และ Gemini
เมอร์เซเดส-เบนซ์ คาดหวังให้ The new CLA เป็นโมเดลสำคัญเจาะกลุ่มผู้บริโภคที่ต้องการรถ EV ระดับพรีเมียมในราคาที่จับต้องได้ และจะเป็นก้าวสำคัญของแบรนด์ในการผลักดันการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย