DEEPAL เปิดตัว DEEPAL E07 ยานยนต์ไฟฟ้าแห่งอนาคต พบประสบการณ์สุดประทับใจที่ Motor Expo 2024

โดยภายในงาน The 41st Thailand International Motor Expo 2024 DEEPAL ได้สร้างปรากฏการณ์เปิดตัวยานยนต์ไฟฟ้ารุ่นใหม่ที่มาพร้อมดีไซน์ล้ำยุคและสมรรถนะที่โดดเด่น พร้อมกันนี้ CHANGAN เดินหน้าขยายธุรกิจตามแผนกลยุทธ์ระดับโลกเพื่อขับเคลื่อนการเติบโตอย่างยั่งยืน ตอกย้ำภาพลักษณ์ผู้นำเทคโนโลยียานยนต์แห่งอนาคต ทั้งในประเทศไทยและทั่วโลกกล่าวว่า "ขอบคุณทุกท่านที่มาร่วมงานในวันนี้ ปีที่ผ่านมาเป็นปีสำคัญของ CHANGAN ในประเทศไทย เราได้เปิดตัวแผนระดับโลกซึ่งช่วยขยายธุรกิจจากภูมิภาคอาเซียนไปยังยุโรป ลาตินอเมริกา ตะวันออกกลาง แอฟริกา โอเชียเนีย และประเทศไทย เราภูมิใจในการเฉลิมฉลองครบรอบ 1 ปีของ CHANGAN Thailand โดยในงาน Motor Expo 2023 ที่ผ่านมา เราได้เปิดตัว DEEPAL S07 และ L07 ซึ่งได้รับการตอบรับที่ยอดเยี่ยมจากตลาดไทย สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของเราในด้านนวัตกรรมและความยั่งยืนในอุตสาหกรรมยานยนต์"CHANGAN ขับเคลื่อนความยั่งยืน ภายใต้กลยุทธ์ที่ผ่านมาบริษัทมีการลงทุนกว่า 10,000 ล้านบาทในประเทศไทย รวมถึงการสร้างโรงงานผลิตยานยนต์พลังงานใหม่ที่ระยอง และการจัดตั้งหน่วยธุรกิจ 3 หน่วย เพื่อเสริมความแข็งแกร่งในภูมิภาค ความมุ่งมั่นในด้านความยั่งยืนสะท้อนผ่านการลดการปล่อย CO2 โดยยอดขายยานยนต์พลังงานใหม่ของ CHANGAN ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ 10,000 ตัน จนถึงปัจจุบันนอกจากนี้ CHANGAN ยังร่วมมือกับซัพพลายเออร์ในประเทศไทยกว่า 300 ราย ส่งเสริมการผลิตในประเทศมากกว่า 50% โดยพนักงานกว่า 80% เป็นคนไทย สร้างงานในห่วงโซ่อุปทานกว่า 20,000 ตำแหน่ง และจ่ายภาษีมากกว่า 1,500 ล้านบาท ซึ่งมีส่วนสำคัญต่อการเติบโตอย่างยั่งยืนของประเทศไทยในเดือนกันยายน 2024 ที่ผ่านมา CHANGAN ได้สร้างปรากฏการณ์ครั้งสำคัญ ด้วยการเปิดตัว AVATR แบรนด์รถ SUV ระดับหรูที่มุ่งเน้นการผสมผสานความสง่างาม นวัตกรรม และความคุ้มค่า โดยรุ่น AVATR 11 ได้รับเสียงชื่นชมจากทั้งผู้บริโภคและสื่อมวลชน ด้วยดีไซน์ที่ล้ำยุค เทคโนโลยีอัจฉริยะ พร้อมด้วยสมรรถนะอันยอดเยี่ยมสำหรับไฮไลต์ในงานครั้งนี้ DEEPAL ได้เปิดตัวรถ SUV ไฟฟ้าที่ออกแบบเพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ยุคใหม่ โดดเด่นด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงและสมรรถนะที่ยอดเยี่ยม สะท้อนแนวคิดมาพร้อมดีไซน์ล้ำยุค เส้นสายภายนอกที่โฉบเฉี่ยว ผสานความสวยงามและความแข็งแกร่ง แบตเตอรี่ขนาดใหญ่ 89.98 กิโลวัตต์-ชั่วโมง สมรรถนะดีเยี่ยมด้วยขุมพลัง 2 ทางเลือกมาพร้อมมอเตอร์คู่ให้กำลังรวมสูงสุด 440 กิโลวัตต์ แรงบิดรวมสูงสุด 645 นิวตันเมตร สามารถวิ่งได้ไกล 590 กิโลเมตร ต่อหนึ่งการชาร์จเต็ม ตามมาตรฐาน NEDCมาพร้อมมอเตอร์ให้กำลังสูงสุด 252 กิโลวัตต์ แรงบิดสูงสุด 365 นิวตัน-เมตร สามารถวิ่งได้ไกลถึง 640 กิโลเมตร ต่อหนึ่งการชาร์จเต็ม ตามมาตรฐาน NEDCนอกจากนี้ DEEPAL E07 ยังเปี่ยมไปด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะมากมาย อาทิ ระบบช่วยเหลือการขับขี่และระบบช่วยจอดอัจฉริยะเพื่อความปลอดภัยและความสะดวกสบาย ระบบเลือกโหมดสถานการณ์เพื่อช่วยปรับพื้นที่ห้องโดยสารพร้อมสร้างบรรยากาศที่เหมาะสม โหมดเฝ้าระวังเพื่อช่วยตรวจจับเหตุการณ์ผิดปกติและบันทึกวิดีโอสภาพแวดล้อมรอบ ๆ เมื่อไม่ได้อยู่ที่รถ เป็นต้น อีกทั้งยังมีพื้นที่ภายในที่สะดวกสบาย เบาะนั่งคู่หน้าปรับไฟฟ้าได้ 14 ทิศทางพร้อมฟังก์ชัน Zero Gravity และระบบระบายอากาศ: เส้นสายภายนอกที่โฉบเฉี่ยว ผสานความสวยงามและความแข็งแกร่ง: กำลังรวมสูงสุด 440 กิโลวัตต์ แรงบิดรวมสูงสุด 645 นิวตัน-เมตร (รุ่นขับเคลื่อนสี่ล้อ) และกำลังสูงสุด 252 กิโลวัตต์ แรงบิดสูงสุด 365 นิวตันเมตร (รุ่นขับเคลื่อนสองล้อ): ชาร์จครั้งเดียววิ่งได้ไกล 590 กิโลเมตร (รุ่นขับเคลื่อนสี่ล้อ) และ 640 กิโลเมตร (รุ่นขับเคลื่อนสองล้อ): ระบบช่วยเหลือการขับขี่ ระบบช่วยจอดอัจฉริยะ ระบบเลือกโหมดสถานการณ์ และโหมดเฝ้าระวัง: เบาะนั่งคู่หน้าปรับไฟฟ้า 14 ทิศทางพร้อมฟังก์ชัน Zero Gravity และระบบระบายอากาศ: ราคา 1,699,000 บาท: ราคา 2,099,000 บาท: ราคา 1,890,000 - 1,990,000 บาท (เปิดจองล่วงหน้า): ราคา 2,290,000 - 2,390,000 บาท (เปิดจองล่วงหน้า): ราคา 2,990,000 - 3,090,000 บาท (เปิดจองล่วงหน้า)- ฟรี ประกันภัยชั้น 1 พร้อม พรบ. 1 ปี- รับประกันตัวรถ 5 ปี หรือ 120,000 กิโลเมตร (แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อน)- รับประกันแบตเตอรี่ 8 ปี หรือ 160,000 กิโลเมตร (แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อน)- ฟรี บริการช่วยเหลือฉุกเฉินบนท้องถนน ตลอด 24 ชั่วโมง นาน 8 ปี- ฟรี การบำรุงรักษา 6 ปี หรือ 6 ครั้ง ยกเว้น ชิ้นส่วนพิเศษ วัสดุสิ้นเปลือง และชิ้นส่วนที่สึกหรอ- ฟรี โฮมชาร์จเจอร์ พร้อมบริการติดตั้ง- ฟรี สายชาร์จเคลื่อนที่- ฟรี อินเทอร์เน็ต 10 ปี (ข้อมูลอินเทอร์เน็ตสำหรับระบบ 1 GB ต่อเดือน และข้อมูลสำหรับสื่อบันเทิง 1 GB ต่อเดือน )- ฟรี ประกันภัยชั้น 1 พร้อม พรบ. 1 ปี- รับประกันตัวรถ 5 ปี หรือ 120,000 กิโลเมตร (แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อน)- รับประกันแบตเตอรี่ 8 ปี หรือ 160,000 กิโลเมตร (แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อน)- ฟรี บริการช่วยเหลือฉุกเฉินบนท้องถนน ตลอด 24 ชั่วโมง นาน 8 ปี- ฟรี การบำรุงรักษา 6 ปี หรือ 6 ครั้ง ยกเว้น ชิ้นส่วนพิเศษ วัสดุสิ้นเปลือง และชิ้นส่วนที่สึกหรอ- ฟรี โฮมชาร์จเจอร์ พร้อมบริการติดตั้ง- ฟรี สายชาร์จเคลื่อนที่- ฟรี อินเทอร์เน็ต 10 ปี (ข้อมูลอินเทอร์เน็ตสำหรับระบบ 1 GB ต่อเดือน และข้อมูลสำหรับสื่อบันเทิง 1 GB ต่อเดือน )- รับประกัน 10 ปี หรือ 200,000 กิโลเมตร เฉพาะช่วงล่างแบบถุงลมและระบบปรับความหนืดช่วงล่างอัจฉริยะ"ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุน CHANGAN อย่างต่อเนื่อง ความไว้วางใจของทุกท่านคือแรงผลักดันสำคัญที่ทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงในตลาดไทย ในปี 2025 เรามุ่งมั่นขยายการผลิตและบริการในประเทศไทย โดยจะเริ่มการผลิตในโรงงานระยองช่วงครึ่งปีแรก และขยายศูนย์บริการหลังการขายเพื่อมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าต่อไป" นายเซิน ซิงหัว กล่าวปิดท้าย