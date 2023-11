เปิดสเปก Deepal S07 เอสยูวีไฟฟ้าจาก ฉางอัน วิ่งไกล 485 กม.

ฉางอัน แนะนำรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นแรก Deepal S07 รูปแบบเอสยูวี กำลังสูงสุด 285 แรงม้า วิ่งไกลสุด 485 กม. ราคาจะเปิดในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2566 นี้แพลตฟอร์มDeepal S07 พัฒนาขึ้นบนแพลตฟอร์มสำหรับรถยนต์ไฟฟ้า EPA1 เป็นแพลตฟอร์มใหม่ของ CHANGAN ถูกออกแบบมาเฉพาะสำหรับรถยนต์แบรนด์ DEEPAL ซึ่งออกแบบบนพื้นฐานของการขับเคลื่อนด้วยล้อหลัง (Rear Wheel Drive, RWD) มีการออกแบบให้มีการกระจายน้ำหนักที่สมดุลทั้ง 4 ล้อ (50:50) ทำให้เป็นแพลตฟอร์มที่มีความปลอดภัยขั้นสูง ประสิทธิภาพขั้นสูง อัจฉริยะขั้นสูง และสมรรถนะขั้นสูง ให้ประสบการณ์การขับขี่รถยนต์ที่ดีเยี่ยมและเหมาะสมต่อการใช้งานในชีวิตประจำวันแพลตฟอร์ม EPA1 มาพร้อมระบบการจัดการแบตเตอรี่ดิจิทัลแบบ iBC (iBC Digital Battery Management) ซึ่งผสานการทำงานระหว่างการวิเคราะห์จากตัวรถและบนระบบคลาวด์ ทำให้มีความแม่นยำทั้งในด้านของการติดตามสุขภาพแบตเตอรี่ การเตือนภัยด้านความเสี่ยง และการจัดการระบบชาร์จแบตเตอรี่ดีไซน์ภายนอก (Exterior Design)ดีไซน์ตัวถังแบบเอสยูวี (SUV Design)ประตูกระจกแบบไร้ขอบ (Frameless Doors)หลังคากระจกแบบพาโนรามาพร้อมม่านบังแดดปรับไฟฟ้า (Panoramic Glass Roof with Electric Roof Sunshade)ช่องเก็บสัมภาระด้านหน้าความจุ 125 ลิตร (125 L Front Trunk)มือจับประตูไฟฟ้าแบบซ่อน (Electric Hidden Door Handles)ล้ออัลลอย 20 นิ้วลาย Moon White Blade (20 Inches Alloy Wheel: Moon White Blade Design)ไฟ DRL LED ดีไซน์แบบ Star Petal (Star Petal DRL)ไฟท้าย LED ดีไซน์แบบ Star Flame (Star Flame LED Tail Lights)สปอยเลอร์หลังดีไซน์แบบ Sport พร้อมไฟเบรกดวงที่สาม (Sport Spoiler with High Mouth Stop Lamp)ประตูฝาท้ายแบบไฟฟ้า (Power Tailgate)DEEPAL S07 มีสีที่จำหน่ายในประเทศไทยทั้งหมด 6 สี ได้แก่ สีขาว สีดำ สีเทา สีส้ม สีเหลือง และสีเขียวมิติตัวรถ (Dimension)ความยาว x ความกว้าง x ความสูง (มิลลิเมตร) - 4,750 x 1,930 x 1,625ระยะฐานล้อ (มิลลิเมตร) 2,900ระยะห่างระหว่างล้อ คู่หน้า / คู่หลัง (มิลลิเมตร) 1,640 / 1,650ความสูงใต้ท้องรถ (มิลลิเมตร) 165น้ำหนักรถเปล่า (กิโลกรัม) 1,940ขนาดยาง 255/45R20สมรรถนะ (Performance)กำลังสูงสุด 258 แรงม้าแรงบิด 320 นิวตัน-เมตรระยะทางวิ่งแบบ NEDC 485 กิโลเมตรความจุแบตเตอรี่ 66.8 กิโลวัตต์-ชั่วโมงระบบช่วงล่างช่วงล่างด้านหน้า แม็คเฟอร์สัน สตรัทข่วงล่างด้านหลังอิสระ มัลติลิงก์ แบบ H-arm วัสดุอลูมิเนียมดีไซน์ภายในระบบจดจำตำแหน่งเบาะคนขับ พร้อมระบบเลื่อนเข้า-ออกอัตโนมัติ (Driver Seat Position Memory and Welcome Function)ระบบเป่าลมบริเวณเบาะนั่งและพนักพิงหลังสำหรับคนขับและผู้โดยสารด้านหน้า (Ventilated Driver and Front Passenger Cushion and Backrest)เบาะคนขับปรับไฟฟ้า 6 ทิศทางพร้อมปุ่มดันหลังปรับไฟฟ้า 4 ทิศทาง (6-Way Power Adjustment Driver Seat with 4-Way Power Adjustment Lumbar Support)เบาะผู้โดยสารด้านหน้าปรับไฟฟ้า 4 ทิศทาง (4-Way Power Adjustment Front Passenger Seat)ช่องเก็บสัมภาระด้านหลังขนาดใหญ่ความจุ 435 ลิตร (435 L Vast Rear Trunk)พื้นห้องโดยสารด้านหลังแบบเรียบ (Flat Rear Leg Room)ปุ่ม Shortcut บนพวงมาลัย 2 ปุ่ม เลือกได้ 4 ฟังก์ชัน (Steering Wheel with 2 Shortcut Buttons and 4 Function Applicable)แผงควบคุมด้านหลังแบบสัมผัสพร้อมฟังก์ชันปรับตำแหน่งที่นั่งผู้โดยสารด้านหน้าและม่านหลังคา (Rear Touchscreen Control Panel with Front Passenger Seat Position and Roof Sunshade Adjustment Function)ระบบปรับอากาศ (Air Conditioning System)ช่องแอร์อัจฉริยะแบบซ่อนปรับด้วยไฟฟ้า (Electric Hidden Intelligent Air Ventilation)ระบบปรับอากาศอัตโนมัติแบบแยกอิสระ 2 โซน (Dual-zone Auto A/C)โหมดลมธรรมชาติ (Natural Wind Mode)แผงควบคุมระบบปรับอากาศด้านหลังแบบสัมผัส (Rear touchscreen A/C Control Panel)ระบบฟอกอากาศในรถยนต์แบบปล่อยประจุ (Ion Generator Air Purifier)ระบบบอกระดับ PM2.5 ในห้องโดยสาร (PM2.5 Monitor)ระบบแสดงข้อมูลการขับขี่บนกระจกหน้าพร้อมระบบนำทางแบบ (AR Head-up Display with AR Navigation)หน้าจอสัมผัสซันฟลาวเวอร์ ขนาด 15.6 นิ้ว ปรับทิศทางอัตโนมัติ (Auto Panning 15.6 Inches Sunflower Touchscreen)จำนวนลำโพงรวมบริเวณพนักพิงศีรษะด้านคนขับ 14 ตำแหน่ง (14 Speakers Including Driver Headrest Speaker)ไฟสร้างบรรยากาศในห้องโดยสารแบบเปลี่ยนสีและปรับเป็นจังหวะได้ 64 สี (64 Colors LED Multi-color and Dynamic Ambient Light)ระบบเลือกบรรยากาศในห้องโดยสาร (Cabin Intelligent Scenario Modes)ที่ชาร์จโทรศัพท์มือถือแบบไร้สายขนาด 40 วัตต์ (40 W Wireless Charger)ระบบสั่งงานด้วยท่าทาง (Gesture Recognition)ระบบแสดงภาพในห้องโดยสาร (In-car Monitor)ระบบควบคุมรถผ่านแอปพลิเคชันโทรศัพท์มือถือ (Mobile Remote Control)โหมดการขับขี่: ECO/COMFORT/SPORT/CUSTOMIZEApple CarPlay แบบไร้สาย (Wireless Apple CarPlay)รองรับการอัปเดตซอฟต์แวร์ออนไลน์ (Over The Air, OTA)ระบบเสริมความปลอดภัยระบบช่วยเหลือการขับขี่อัจฉริยะ (Intelligent Driver Assistance System)ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแปรผันแบบผสมผสาน (IACC)ระบบปรับความเร็วตามรถยนต์คันหน้าพร้อม Stop & Goระบบช่วยเตือนเหากเสี่ยงต่อการชนด้านหน้า (FCW)ระบบช่วยเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติ (AEB)ระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลน (LKA)ระบบช่วยควบคุมความเร็วอัตโนมัติที่ความเร็วต่ำ (TJA)ระบบช่วยเตือนเมื่อรถออกนอกเลน (LDW)ระบบช่วยแจ้งเตือนมุมอับสายตา (BSD)ระบบช่วยเตือนเมื่อต้องการเปลี่ยนเลน (LCA)ระบบช่วยเตือนเหากเสี่ยงต่อการโดนชนด้านหลัง (RCW)ระบบช่วยเตือนเมื่อมีรถที่มุมอับสายตาขณะถอยหลัง (RCTA)ระบบช่วยเบรกเมื่อมีรถที่มุมอับสายตาขณะถอยหลัง (RCTB)ระบบช่วยเตือนเมื่อเสี่ยงต่อการถูกชนประตูขณะเปิด (DOW)ระบบไฟสูงอัตโนมัติ (FAB)ระบบช่วยเตือนระยะห่างจากรถคันหน้า (SDW)ระบบความปลอดภัย (Safety Features)ถุงลมคู่หน้า (Front Airbags)ถุงลมด้านข้างคู่หน้า (Front Side Airbags)ม่านถุงลมด้านข้าง (Side Curtain Airbags)กล้องมองภาพรอบทิศทาง 360 องศา พร้อมระบบแสดงภาพตัวรถแบบโปร่งแสง (360o Around View Camera with Transparent Chassis)ระบบบันทึกวิดีโอการขับขี่ (Drive Video Recorder)Deepal S07 มีกำหนดเปิดราคาอย่างเป็นทางการในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2566