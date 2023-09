GAC ปักไทยเป็นฐานผลิตส่งออกทั่วโลก เล็งพื้นที่ตั้งโรงงาน วางเป้าขาย 3,000 คัน

GAC ยักษ์ใหญ่จากจีน ประกาศความชัดเจนเดินหน้าแผนการลงทุนในประเทศไทย เตรียมตั้งโรงงานเดินเครื่องได้ราวกลางปี 2567 ระบุเจรจาภาครัฐเพื่อใช้ไทยเป็นฐานการผลิตรถพวงมาลัยขวาส่งออกทั่วโลก พร้อมเปิดตัว AION Y Plus ตั้งเป้าขาย 3,000 คัน ภายในสิ้นปีนี้กู่ ฮุ่ยหนาน (Gu Hui Nan) กรรมการผู้จัดการ GACAION New Energy Automotive Co., Ltd. กล่าวว่า บริษัทฯ ประกาศแผนการลงทุนครั้งใหม่ในประเทศไทยซึ่งถือว่าเป็นประเทศแรกที่ออกมาตั้งโรงงานนอกประเทศจีน โดยจะใช้พื้นที่ในโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี)สำหรับเฟสแรกจะเริ่มต้นด้วยการสร้างโรงงานประกอบรถยนต์ คาดว่าจะแล้วเสร็จในช่วงครึ่งแรกของปี 2567 และเริ่มต้นประกอบได้ราวเดือน มิถุนายน 2567 ขณะเดียวกันจะมีการดำเนินการเฟสสองควบคู่ไปอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ไทย เป็นฐานการผลิตรถยนต์พวงมาลัยขวา ทั้งจำหน่ายในประเทศและส่งออกไปยังประเทศที่ใช้รถพวงมาลัยขวาทั่วโลก“เราเห็นว่าประเทศไทยมีความพร้อมในด้านอุตสาหกรรมยานยนต์อย่างมาก มีผู้ผลิตชิ้นส่วนครบถ้วน และมีการส่งเสริมการลงทุนที่ดี รวมถึงมีการผลิตรถยนต์ได้มากถึงปีละ 2 ล้านคัน โดยมูลค่าลงทุนยังไม่สามารถเปิดเผยได้เพราะอยู่ระหว่างการเลือกตำแหน่งที่ดินในการจัดสร้างโรงงาน” นายกู่ ฮุ่ยหนาน กล่าวทั้งนี้ มีการเปิดตัวรถยนต์รุ่นแรกที่จำหน่ายในประเทศไทย ภายใต้แบรนด์ AION ได้แก่รุ่น Y Plus ซึ่งมีที่มาจากการเข้ามาศึกษาข้อมูลของลูกค้าชาวไทยที่ส่วนใหญ่ชอบรถยนต์สไตล์เอสยูวี และมีการตอบรับที่ดีในการเลือกใช้รถยนต์ไฟฟ้า โดยตั้งเป้าหมายการจำหน่ายไว้ที่ 3,000 คัน นับตั้งแต่เปิดตัวจนถึงสิ้นปีนี้อนึ่ง AION Y PLUS เป็นรถยนต์ไฟฟ้าที่ขายดีที่สุดของ GAC ในประเทศจีนมียอดขายเดือนล่าสุดสูงถึง 26,000 คัน และเป็นรถยนต์ไฟฟ้าที่ขายดีที่สุดของประเทศจีน โดยในประเทศไทยมีการประกาศรับประกันคุณภาพชิ้นส่วนไฟฟ้ายาวนานที่สุดคือ 8 ปี หรือ 200,000 กม. (มอเตอร์ แบตเตอรี่ และอุปกรณ์ควบคุมไฟฟ้า) และรับประกันตัวรถทั้งคันยาวนาน 8 ปี หรือ 160,000 กม.